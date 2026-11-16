Daños colaterales

Durante la semana pasada se recrudeció la lucha entre las diferentes fuerzas que integran la autodenominada Cuarta Transformación, una guerra previsible entre los grupos en torno a la lealtad a Andrés Manuel López Obrador y quienes creen en el servicio público desde sus convicciones políticas.

El primer grupo lo integran los “puros”, quienes se consideran los exégetas del obradorismo. Sin importar cuál sea su origen, se asumen como los representares reales del movimiento y quienes no están cien por ciento de acuerdo con ellos, incluso dentro del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, merecen toda clase de ataques y descalificaciones. La lucha por el poder al interior de Morena, presidido por Ariadna Montiel, que fue anticipada por el PAS desde 2018, y el nuevo sótano que está teniendo no sólo es política, sino que va en contra del interés superior de todos los mexicanos. Los “puros” ponen su interés político por encima del nacional.

REMATE COLATERAL

Esta lucha (una versión mexicana de las guerras de las izquierdas por saber quién es más puro) no sería relevante para el PAS si no afectara la administración de la presidenta Sheinbaum y, por lo tanto, al interés supremo de los mexicanos. A ellos no les importa si la economía ya recuperó niveles de crecimiento de 2% como los que se vivieron en la época neoliberal o si México es el país que ha sido menos afectado negativamente por el cambio en las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump en EU o si puede darse como un hecho la ratificación el T-MEC; estos grupos han decidido que Marcelo Ebrard es enemigo. Persiguen al secretario de Economía y su equipo como si ellos hubieran dado contratos al estilo de Guadalupe Taddei en el INE o gobernado al estilo Rocha Moya en Sinaloa. Como si hubieran establecido redes de contrabando de combustible como los hermanos Farías.

Marcelo Ebrard se convirtió en enemigo de estos grupos porque lo ven como contrincante dentro de Morena en las próximas elecciones, donde buscan regresar al obradorismo que ha perdido la presidenta Sheinbaum, porque no sólo no le ha allanado el camino a Andy López Beltrán para continuar el legado, sino que ha dado señales democráticas, como Higinio Martínez, quien ha traído la moderación al Senado. Quienes manipulan y dirigen estos ataques en contra de Ebrard no están interesados en los que podrían considerarse daños colaterales, como tratar de eliminar a Elsa Ayala como titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales.

A los “puros” no le importa la capacidad técnica de Ayala para defender los intereses comerciales de México en el mundo, como sí lo reconocen los industriales agrupados en Concamin, presidida por Alejandro Malagón, quienes la semana pasada tuvieron una reunión en la que coordinaron la defensa comercial de México en sectores clave. Sin embargo, para quienes creen que es un peón que se puede sacrificar por la lucha política, es más grave que haya tenido contacto con gobiernos de otros partidos políticos. Como si eso fuera un delito o como si ninguno de los “puros” hubiera servido en otros gobiernos. Sacrificar a Ayala sería un gravísimo error por parte del gobierno, puesto que perdería a una de las personas más capacitadas y efectivas en contra de las prácticas comerciales indebidas que han causado mucho daño, no únicamente en la revisión del T-MEC, sino al comercio de México.

REMATE SUMADO

Esta guerra de los “puros” también incluye a los funcionarios que han crecido cerca de la presidenta Sheinbaum, como es el caso de la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien tiene que ocuparse mucho más de los ataques internos que dar explicaciones sobre declaraciones imprecisas durante su comparecencia ante el Congreso. Lo relevante no son sus eventuales aspiraciones políticas, sino lo bien que se ha manejado la política energética durante esta administración que, ciertamente, es diferente a la errada de López Obrador. Curiosamente, los secretarios de Economía y Energía acompañarán a la Presidenta a la reunión de APEC que se realizará esta semana. Es mucho más importante el papel que México está recuperando en el mundo que las grillas de aldea.

REMATE CONSECUENTE

Hay quienes tratan de hacer creer que las acciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tienen intencionalidad política: se equivocan. Las acciones de Raquel Buenrostro y su equipo tienen como objeto no sólo combatir la corrupción, sino evitar problemas. Esta dependencia advirtió que no era prudente que dieran tarjetas prepagadas a legisladores de Morena y dependencias del gobierno a través de Servicios Broxel, de Gustavo Gutiérrez, ya que hay indicios de, por lo menos, conflicto de interés en Bancomext. Es importante destacar que estas contrataciones no se hicieron durante la gestión de Carlos Torres Rosas.

REMATE EGÓLATRA

Jonathan Heath va a terminar su periodo como subgobernador de Banco de México como lo comenzó: buscando likes.