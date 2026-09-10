Credibilidad demostrada

Si quienes llevan años criticando la política monetaria aplicada por Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez, tuvieran un poco de autocrítica, ofrecerían disculpas y reconocerían que la Junta de Gobierno ha hecho un trabajo de excelencia. La inflación anual se ubica en 3.26%, por debajo del promedio desde 2013, cuando se fijó el objetivo de inflación, y demuestra que las decisiones de política monetaria han cumplido su objetivo constitucional plenamente.

De hecho, el Padre del Análisis Superior reitera que hay espacio para que la Junta de Gobierno de Banxico (integrada además de la gobernadora por Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra) disminuya un cuarto de punto más la tasa de referencia, ya que sin poner en riesgo la meta de inflación habría herramientas adicionales para atacar la holgura de la economía.

REMATE ESPECULATIVO

Como ya es tradición, los buscadores de señales encontraron en la presentación del PEF un pretexto para hacer cualquier cantidad de especulaciones. Tal y como lo puede constatar si lee la entrevista que publica hoy Excélsior que realizó ayer el PAS en Imagen Radio, encontrará que Edgar Amador presentó un Paquete Económico que busca impulsar el crecimiento y consolidar el gasto sin crear nuevos impuestos.

El PAS recoge y comenta algunas de las versiones que comenzaron a circular ayer.

Para algunos, que el director general de Banobras, Jorge Mendoza, hiciera ayer declaraciones dentro de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una señal. Así, críptico para que cualquier cosa que suceda pueda cuadrar a sus especulaciones.

Es mucho menos especulativo pensar que Mendoza ha jugado un papel fundamental en la aplicación del Plan México, en lo que tiene que ver con la infraestructura. De hecho, es el director del Fondo Nacional de Infraestructura.

Bueno, no faltan otros sandios que creen que lo que suceda profesionalmente con Mendoza tiene como techo de cristal el trabajo de su padre. Esta especulación es absurda porque el director de Banobras es funcionario público desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador y ha construido una sólida carrera basada en resultados.

Estos especuladores se volverían locos al enterarse de que la Secretaría Anticorrupción jugó un papel fundamental en las mesas de trabajo previas a que Edgar Amador presentara el lunes el Paquete Económico.

De hecho, Raquel Buenrostro fue fundamental para que no llegaran al texto algunas ocurrencias que tenían que ver con alimentos, alcohol y sodio, en las que el presidente de la comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, contribuyó mucho en la confusión, puesto que hizo creer a diversas empresas que irían con algo que no estaba considerado por la SHCP para el PEF. El legislador, que está prometiendo mesas de trabajo a todos los que tengan que decir algo sobre el Paquete Económico, debería comenzar por estar en la misma línea que la presidenta Sheinbaum, así como sus colaboradores cercanos.

Buenrostro en todo momento dejó claro a los empresarios que se concentraran en los temas que estaban planteados y que no se distrajeran con el ruido que siempre hay en la negociación de los paquetes económicos.

REMATE ADVERTIDO

El PAS le recuerda que es la época de especulaciones sobre cambios en el gabinete, así que antes de considerar que algo va a pasar verifíquelo muy bien, puesto que puede quedar en ridículo por dejarse usar por los que creen que saben.

REMATE INFLUENCER

Quienes aspiran a ser influencers financieros porque sus carreras periodísticas no acaban de tomar altura hacen especulaciones verdaderamente divertidas.

Estaba previsto que ayer se reunieran Howard Lutnick, secretario de Comercio de EU, con la presidenta Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Al final, la reunión se realizó por videollamada, ya que por cuestiones climatológicas Lutnick no pudo llegar a la CDMX; sin embargo, los influencers financieros soltaron la versión de que el funcionario del gobierno de Donald Trump no había venido personalmente porque no avanzan los acuerdos para la negociación del T-MEC.

Más allá de un tema relacionado con los vuelos, hay un asunto muchísimo más importante. Las negociaciones siguen en tiempo y forma. Habría que analizar la diferencia que hay con Canadá, donde la conversación con el gobierno de Mark Carney está en modo guerra.

Por cierto, ayer, el secretario de Economía de México partió otra vez a Estados Unidos para una ronda más de negociaciones sobre el T-MEC en las que Luis Rosendo Gutiérrez está jugando un papel destacado.

REMATE TRISTE

Lamento la muerte de Óscar Mario Beteta, uno de los pilares del periodismo financiero.