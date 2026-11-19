Después de la reunión entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump queda totalmente claro que la renegociación del T-MEC avanza muy bien y que está muy cerca de llegar a su final. Muy lejos están aquellos tiempos en los que muchos creían que vendría una época de total incertidumbre no únicamente por la negociación, sino, incluso, por la continuidad del acuerdo comercial.

Si bien es cierto que se ha entrado a la fase más complicada que lleva por México Luis Rosendo Gutiérrez, la realidad es que no hay ninguna posibilidad de que se rompa con el acuerdo; sin embargo, esta posición privilegiada se debe, entre otras cosas, a la gran lectura que hicieron los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Roberto Velasco, sobre el cambio en la economía mundial y cuál debería ser la posición de México. No es ocioso recordar que Velasco fue muy importante en el equipo de Ebrard en la SRE. Es claro que tienen un gran entendimiento en los temas, lo que ha facilitado no únicamente el cuidado al T-MEC, sino tener buenas relaciones con China y algunos otros países como Vietnam, que será visitado por la Secretaría de Economía cuando termine la gira de la Presidenta.

REMATE MENTIROSO

En 2012, el entonces director Daniel Karam informó que el IMSS había adquirido un cyberknife y explicó en redes sociales que se utiliza para atender de mejor manera casos de cáncer y hasta publicó imágenes del aparato. En la campaña de medios que tiene el director del IMSS, Zoé Robledo, en la cual habla de las acciones tendientes a modernizar el instituto, como lo ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que acababan de adquirir un cyberkinfe y hasta foto publicó.

Raro, por decir lo menos, que Robledo diga que es una de las acciones que tomó para modernizar el IMSS cuando ese aparato tiene muchos años dentro del instituto. Bueno, en esa misma campaña dice que atienden los siete días de la semana... como se ha hecho desde el gobierno de Enrique Peña.

Alguien podría decir que el director del IMSS se está compenetrando en el cargo, pero fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador en 2019, cuando el cyberknife ya tenía cinco años de haberse puesto en operación.

Otros podrían decir que no le informan bien, lo malo es que ya no alcanza el pretexto que usó AMLO para justificar las tranzas de Ignacio Ovalle en Segalmex, cuando aseguró que lo habían engañado una bola de priistas mafiosos.

REMATE COMPLICADO

Zoé Robledo sólo trató de cumplir con el expediente de comparecer ante la Jucopo, pero no pudo escaparse de los reporteros que cubren el Senado y terminó haciéndose grandes bolas con el tema de la Modalidad 40 de la Ley del IMSS.

Ahora dijo que suspenderla fue sólo una prueba para depurar, parece que ya se le olvidó cuando dijo que había una gran cantidad de fraudes y que por eso la habían suspendido. Que se trató de una prueba autorizada por el consejo técnico, colonizado con representantes como Octavio de la Torre, que tiene un presupuesto de 7 millones de pesos por prestar el membrete de la Concanaco a la dirección del IMSS.

Muchos fueron quienes señalaron que no había fraude, pues se cumplía cabalmente con la ley, y si se quería modificar se tenía que ir al Congreso, sin que de ninguna manera se afectaran los derechos adquiridos. Lamentablemente, cada día son más quienes señalan que el equipo de Robledo está complicando el uso legítimo de la Modalidad 40 mediante lo que parecería una política tendiente a no cumplir con la ley.

Este retraso parecería dar la razón a quienes aseguran que el problema es que la mala gestión de Robledo ha puesto en una condición muy precaria las finanzas de un instituto que es fundamental para la seguridad de los mexicanos.

Es un hecho que la calidad del servicio del IMSS es peor a la que se tenía en 2018, con casos aberrantes como la denuncia de una familia que le entregaron a su familiar muerto sin órganos y que no autorizó para donarlos.

REMATE PENDIENTE

En la industria de la aviación hay muy buenas expectativas sobre los cambios que pepara para la política aeronáutica mexicana la SICT, encabezada por Jesús Esteva, a través de la AFAC, que dirige Emilio Avendaño, ya que se emitirá un paquete de nuevas leyes que modernizan unas creadas a principio de siglo. Será cuando la presidenta Sheinbaum regrese de la gira por Asia que se conocerán oficialmente los cambios, pero el Padre del Análisis Superior le puede garantizar que la industria está convencida de que van en el sentido correcto.

REMATE BOLSA

Jorge Alegría, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, fue elegido para ocupar un lugar en el Consejo de la Federación Mundial de Bolsas (World Federation of Exchanges, WFE). La designación se llevó a cabo en el marco de la 65 Asamblea General y Reunión Anual de la WFE, que se lleva a cabo en Mumbai, India.