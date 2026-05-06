Corrigiendo errores

Una de las críticas más equivocadas que se le han hecho a la presidenta Claudia Sheinbaum es que se dedica a seguir los lineamientos de Andrés Manuel López Obrador, como si ella fuera una extensión de quien mal gobernó el país hasta octubre de 2024. El Padre del Análisis Superior le presenta una lista de las acciones que ha tomado la Presidenta que cambian o corrigen los errores que cometió López Obrador y que son una de las causas fundamentales del estancamiento económico y la falta de inversión.

REMATE ENERGÉTICO

El PAS conversó en su programa de Imagen Radio con la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien resumió cómo en los hechos han cambiado las cosas en este sector.

Se definió el tamaño y la participación del gobierno en energía y se está trabajando en ampliar el mercado, especialmente con energías renovables, como las que ya están en proceso de licitación. Por decirlo de una manera simple, para crecer es necesario hacer el pastel energético más grande con la tajada mayor para el gobierno. No repartir lo que ya está. Sin duda, es un cambio radical, ante el nacionalismo absurdo que impulsaban López Obrador, Rocío Nahle, Manuel Bartlett, Octavio Romero y que tan malos resultados dio.

González le hizo ver al Padre del Análisis Superior que los números de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez, están mejorando en cuando a la disminución de deuda, que está en su menor nivel desde 2015, y EBITDA.

REMATE AÉREO

Otro de los sectores en los que López Obrador causó mucho daño fue en el aeronáutico. Su capricho de no construir el NAIM para tener un acto fundacional, que hizo incluso en contra de sus asesores Javier Jiménez Espriú y Alfonso Romo, ha resultado muy caro para México, no sólo en lo económico, sino en el desarrollo de este sector.

La manera absurda en que quiso impulsar el AIFA, dirigido por Isidoro Pastor, no únicamente violó el acuerdo de aviación entre México y Estados Unidos desde 2015, sino que puso en riesgo a Viva, dirigida por Juan Carlos Zuazua, y Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa.

Desde el día en que asumió como titular de la SICT, Antonio Esteva, comenzó a construir un acuerdo con el DOT de EU, encabezado por Sean Duffy. De entrada, México reconoce y honra el acuerdo bilateral de aviación por lo que se regresa a la situación de 2015. Además, se establecen grupos de trabajo en los que se reconocen los cambios dentro de la aviación en el área metropolitana de la CDMX.

Uno de los acuerdos es que se dará trato igualitario a las empresas de carga dedicada, las cuales habían sido obligadas a irse al AIFA, lo que generaba una posición inequitativa hacia la aviación de EU. Este acuerdo no sólo abre la puerta para que se mantenga la alianza entre Aeroméxico y Delta, que dirige Ed Bastian, sino para que Viva obtenga permiso para hacer una alianza similar con Allegiant, que tiene como CEO a Gregrory C. Anderson.

REMATE EFICIENTE

Mientras que Andrés Manuel López Obrador era un gobernante de dichos y polarización, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está destacando por su gran eficiencia y visión ejecutiva en la toma de decisiones.

El lunes se informó el acuerdo para impulsar la inversión. Por la tarde la coordinadora del gobierno con el sector empresarial, Altagracia Gómez, tuvo reuniones con líderes de sectores para ver los temas puntuales en los que tienen que trabajar. Ayer, el director de Banobras, Jorge Mendoza, se reunió con sectores específicos como la CMIC, presidida por Luis Méndez, para aterrizar cómo se van a construir y se dará mantenimiento a las carreteras del país.

Llama la atención el grado de detalle en el que ya se está trabajando, puesto que se tiene claro que hay una gran urgencia por recuperar el crecimiento.

REMATE BANCARIO

Coincidentemente, ayer dos de los más importantes banqueros del país, Eduardo Osuna y Jorge Arce (respectivamente cabezas de BBVA México y HSBC México) establecieron que hay grandes oportunidades para crecer en el país a pesar de la situación.

REMATE MONETARIO

La buena comunicación de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, permite prever que disminuirán un cuarto de punto la tasa de referencia y a partir de ahí plantear una pausa para determinar cuánto espacio más hay para seguir disminuyéndola. Los criticones seguirán perdidos en sus creencias y discusiones bizantinas, como si la posición del instituto central es restrictiva o neutral; sin embargo, es claro que la Junta de Gobierno tiene un gran pulso sobre la manera en la que se están disminuyendo las presiones inflacionarias.