Cadáveres de Pablo

Esta semana será la revisión de la GAFI, encabezada por Elisa de Anda Madrazo, sobre el cumplimiento del sistema financiero mexicano de las medidas legales, regulatorias y operativas en contra del lavado de dinero. Hay banqueros que francamente están preocupados por los cadáveres que dejó en el clóset Pablo Gómez durante su paso por la UIF.

De las muchas malas decisiones que tomó Andrés Manuel López Obrador fue poner a dos políticos al frente de un organismo totalmente técnico en contra de las redes de lavado de dinero internacionales. Santiago Nieto, que pretende ser candidato de Morena al gobierno de Querétaro, puso de moda el congelamiento de cuentas, con mayor proclividad hacia los que consideran son enemigos del proyecto de López Obrador. Salió en 2021 tras el escándalo que se generó por su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Guatemala; sin embargo, no se fue del todo del gobierno, puesto que se mantuvo en la órbita de López Obrador.

REMATE GUATEPEOR

Poco duró la esperanza de que la UIF regresara a un carácter técnico, puesto que López Obrador nombró a Pablo Gómez. A su incapacidad técnica se le debe sumar la mala voluntad con la que trabajó, puesto que usó a la UIF para perseguir a los enemigos políticos del régimen y se encargó de hacer más graves los problemas.Los administradores de Vector, CIBanco e Intercam son los mejores testigos de la mala actuación de Gómez. Prefirió enlazarse en una guerra ideológica con EU que resolver una investigación en la que ciertamente había operaciones dudosas. A estos grupos de accionistas les costó su patrimonio y eso que la casa de bolsa era propiedad de Alfonso Romo, quien durante algún tiempo fue colaborador muy cercano de López Obrador. Ése fue el caso más grave y sonado, pero desgraciadamente no fue el único.

REMATE CORREGIDO

El nombramiento de Omar Reyes Colmenares significó el regreso al camino correcto: entender que la UIF no es un arma política, sino un instrumento técnico de combate al lavado de dinero. También marca una diferencia entre los secretarios de Hacienda de López Obrador que no se opusieron al mal uso de la UIF. Durante ese periodo los titulares de las finanzas públicas fueron Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O.

Si consulta a cualquiera de los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, le dirán que hay una total diferencia entre la UIF en tiempos de Pablo Gómez y la actual.

Alguno le dijo al PAS que las acciones de Reyes Colmenares han permitido transitar de muy buena manera en la coordinación en la lucha contra el lavado de dinero y de algunos asuntos puntuales que se han logrado superar con colaboración y entendimiento en el marco de la ley.

Otro dijo que si únicamente se analizara el periodo de Reyes Colmenares, seguramente la revisión del cumplimiento de la normatividad y aplicación de la ley resultaría excelente, pero tienen miedo que abarque también las gestiones de Pablo Gómez y Santiago Nieto. Fuentes vinculadas al gobierno coinciden con los banqueros más optimistas en que la revisión de GAFI no traerá malas noticias. Ciertamente que no todo será perfecto, pero que no hay motivos para la preocupación entre algunos de los miembros de este gremio.

La manera en la que se ha operado con el GAFI ha sido impecable desde que se nombró a Reyes Colmenares.

REMATE APROVECHADO

Las excelentes gestiones de Jesús Antonio Esteva y Tania Carro, de la SICT, con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ya rindieron fruto: Aeroméxico, dirigido por Andrés Conesa, anunció tres nuevas rutas que operarán con su aliado Delta, encabezada por Peter Carter, que comenzarán a operar en enero.

Se trata de vuelos entre el AICM, dirigido por Juan José Padilla Olmos, con las terminales aéreas de Orange County, Portland y el de Fort Lauderdale. Otra más en la que los mexicanos se benefician por acciones eficientes del gobierno.

REMATE CONTINUADO

Con la renuncia de Guadalupe Taddei no termina el escándalo que involucra al INE, puesto que hay dudas fundadas de la ASF, presidida por Aureliano Hernández Palacios, sobre una red de contratistas/empleados del instituto que tiene un presupuesto de 30 mil mdp. Lo que podría abrir la puerta para que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, inicie una investigación en la que se deslinden responsabilidades sobre estas casi 60 personas que, por decir lo menos, sirven a dos amos. Del daño a la democracia causado por esta mujer que fue impulsada por López Obrador después hablamos.

REMATE ANTICIPADO

Hoy, el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, comparece en el Congreso de la ciudad y contará una buena historia de números que benefician la economía de la entidad y a la gente que vive en ella.