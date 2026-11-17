NOTTINGHAM, Inglaterra.— En el congreso del Partido Laborista británico celebrado en Liverpool a finales de septiembre, el primer ministro Andy Burnham se atrevió a decir lo que ningún primer ministro británico se había atrevido a decir desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea: “El Brexit ha hecho más daño que bien”, declaró ante los delegados. Al día siguiente fue aún más lejos: el Reino Unido podría quedarse tal y como está, unirse a la unión aduanera o al mercado único, o “ir hasta el final”. Y ahora afirma que quiere un “debate honesto” sobre la libre circulación.

Con una cumbre entre la UE y el Reino Unido prevista para el 20 de noviembre, Burnham —cuya propia circunscripción, Makerfield, dio al Brexit aproximadamente 65% de sus votos— ha abierto la puerta a disputar las próximas elecciones generales británicas con la promesa de volver a incorporarse a la UE. Pero, ¿puede el Reino Unido realmente revertir su ruptura populista?

El Brexit ganó gracias a un mecanismo que denomino “democracia dinámica”. En primer lugar, hubo un movimiento: el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), de Nigel Farage, construido pacientemente a lo largo de dos décadas a partir de tres escaños en el Parlamento Europeo —la misma institución de la que Farage quería salir—. En segundo lugar, hubo élites rebeldes: Boris Johnson y Michael Gove rompieron filas con la dirección del Partido Conservador para liderar la campaña oficial Vote Leave, lo que le otorgó una respetabilidad de la que Farage nunca había disfrutado. En tercer lugar, hubo una institución que unió al movimiento y a las élites rebeldes: el referéndum.

Burnham conoce bien este mecanismo porque fue el que le llevó al poder. Como alcalde del Gran Mánchester, necesitó que un miembro de Westminster (Josh Simons, un diputado cercano a Keir Starmer) renunciara a su escaño para que él pudiera presentarse, y que un miembro rebelde de la élite (Wes Streeting, antiguo secretario de Sanidad) le respaldara para la dirección del Partido Laborista. ¿Podrá ahora poner en marcha el mecanismo a la inversa?

Sobre el papel, la opinión pública se está decantando a su favor. Casi 60% de los británicos piensa ahora que salir de la UE fue un error. Pero las encuestas no son un movimiento: la opción de “permanecer” también lideraba la mayoría de las encuestas antes del referéndum de 2016. Si hoy se celebrara otro referéndum, la reincorporación ganaría holgadamente —alrededor de 62% frente a 38%—. Sin embargo, si se pregunta con qué intensidad se siente la gente, el panorama cambia: en una megencuesta del Messina Group realizada en septiembre, sólo 29% apoyaba firmemente la reincorporación a la UE, mientras que 19% se oponía firmemente a ella.

La reincorporación a la Unión cuenta con una amplia mayoría y un núcleo comprometido, pero ninguno de los dos constituye todavía un movimiento. Farage tardó más de 20 años en convertir el sentimiento en votos. Si Burnham se toma en serio la reincorporación, necesitará la misma determinación.

Las élites, por su parte, se están alineando a su favor. Más allá del Brexit y la permanencia, un informe publicado en septiembre por el Instituto Tony Blair, instaba a reincorporarse en el plazo de una década. A principios de ese mismo mes, el exministro de Hacienda George Osborne abogó por un retorno a la unión aduanera, y en octubre el Instituto de Investigación de Políticas Públicas defendió que la adhesión plena debería ser el objetivo a medio plazo de Gran Bretaña.

Pero Blair y Osborne no son rebeldes: forman parte de la clase dirigente partidaria de la permanencia. Lo que Burnham necesita son figuras equivalentes a Johnson y Gove —destacados partidarios del Leave que han cambiado de bando— y, hasta ahora, ninguno lo ha hecho. El lugar al que hay que prestar atención es el Partido Conservador.

Hasta ahora, los conservadores se han contentado con criticar a Burnham desde la distancia. Plantea la cuestión de verdad y espera que haya movimiento desde dentro. Por último, Burnham necesita una institución. Existe un amplio consenso en que sólo un referéndum podría hacer que el Reino Unido volviera: cualquier otra cosa sería, en palabras de Richard Tice, de Reform, “intentar colarnos de nuevo en Bruselas por la puerta trasera”. ¿Qué haría falta para crear uno? Vincular Europa al nivel de vida, como ha empezado a hacer Burnham, es el argumento adecuado. Necesita conversos, no grandes figuras: votantes y políticos del Leave dispuestos a cambiar de opinión en público.

Como primer ministro de una circunscripción que votó a favor del Leave, Burnham se encuentra en mejor posición que cualquier líder laborista anterior para defender esta causa. La cumbre entre la UE y el Reino Unido de esta semana será la primera prueba para ver si es capaz de convertir a Europa en un proyecto popular en lugar de uno de élite.

Al otro lado del canal de la Mancha la respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, a Burnham fue: “Bienvenido de nuevo”, y en los pasillos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea se habla de un rápido acuerdo de tipo “Suiza-plus”. Pero puede que la puerta no permanezca abierta para siempre.

En cualquier caso, la lección va más allá de Gran Bretaña. Cuando se produce una ruptura populista, la tentación es revertirla desde arriba, recurriendo a los tribunales, a los tecnócratas o a las instituciones administrativas. Pero ese enfoque no haría más que confirmar la acusación de los populistas de que la democracia es una conspiración de las élites. El Brexit lo ganó un movimiento y sólo un movimiento puede revertirlo.

*Profesor en la Universidad de Nottingham, es autor de Nietzsche’s Great Politics

Project Syndicate, 2026