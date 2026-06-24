Por Luis Wertman*

Hay momentos en los que una sociedad deja de escuchar discursos y comienza a revisar resultados. Sucede en los gobiernos, en las empresas, en las universidades, en las organizaciones sociales, y también en nuestra vida personal.

Al principio, las personas suelen otorgar algo muy valioso: confianza. Confían en una visión, en una promesa, en un proyecto o en un liderazgo. Están dispuestas a esperar, a participar y hasta a dar el beneficio de la duda cuando entienden que los desafíos son complejos y que las transformaciones importantes requieren tiempo. Pero la confianza tiene una característica que pocas veces se comprende plenamente: no se conserva por decreto. Debe renovarse todos los días.

La historia demuestra que los grandes desafíos no comienzan cuando faltan las promesas, sino cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados. En ese momento ocurre algo profundo. Las personas dejan de actuar como seguidores y empiezan a comportarse como evaluadores.

Dejan de preguntar quién tiene la razón y se preguntan quién está resolviendo los problemas. Dejan de escuchar explicaciones y empiezan a buscar evidencias. Ése es el verdadero examen de cualquier liderazgo.

Porque gobernar, dirigir una institución o conducir una organización no consiste sólo en convencer, sino en cumplir. Las narrativas pueden entusiasmar durante un tiempo. Las ideologías pueden movilizar emociones. Los discursos pueden generar aplausos, pero al final, la realidad siempre termina pasando lista. La seguridad se siente o no. La educación mejora o no...

Y cuando las personas perciben una distancia cada vez mayor entre lo prometido y lo obtenido, comienza el desgaste. No importa si se trata de una empresa, una universidad, una comunidad o un gobierno. La lógica es la misma. Nadie recibe confianza ilimitada. Todos estamos sujetos a evaluación.

Por eso resulta tan peligroso cuando los liderazgos se enamoran de sus propias narrativas. Cuando dedican más energía a justificar que a corregir; buscan culpables externos para todo o consideran que cualquier crítica es un ataque y no una oportunidad para mejorar.

La historia está llena de ejemplos de organizaciones que dejaron de escuchar porque estaban demasiado ocupadas hablándose a sí mismas. Y también está llena de ejemplos de líderes que entendieron algo fundamental: la legitimidad no depende sólo de haber llegado, sino de demostrar todos los días que se merece permanecer.

La buena noticia es que el desgaste no es inevitable. Existen instituciones que logran conservar la confianza durante décadas. Existen empresas admiradas generación tras generación, que mantienen credibilidad aun en tiempos difíciles. ¿Su secreto?

No viven ancladas al pasado. Entienden que el mundo cambia, que las necesidades, las personas cambian. Y que el liderazgo verdadero consiste en anticiparse a esos cambios para crear más y mejores oportunidades para todos. Porque una sociedad progresa cuando sus instituciones escuchan, sus líderes aprenden y las decisiones se toman con evidencia. Cuando existe capacidad de corregir.

Aferrarse a viejas recetas puede generar comodidad, pero rara vez genera progreso. Las comunidades que avanzan son aquellas que tienen la capacidad de construir el futuro sin olvidar sus principios, pero sin quedar atrapadas por ellos.

El verdadero liderazgo no consiste en administrar expectativas, sino en convertirlas en resultados. Porque llega un momento en el que toda institución enfrenta el mismo examen, no el de los discursos, de las intenciones o de las explicaciones. , sino el de los resultados.

Y en ese examen, la mejor respuesta siempre será la misma: escuchar más, aprender más, corregir más, servir mejor y construir un futuro donde existan más oportunidades, más confianza y más bienestar para todos. Porque al final, las personas pueden admirar las palabras. Pero depositan su confianza en los hechos y éstos siempre tienen la última palabra. Hacer el bien, haciéndolo bien.

*Analista

X: @LuisWertman