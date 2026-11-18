México enfrenta una paradoja. Tenemos una sociedad con enormes capacidades, talento y voluntad de salir adelante, pero también convivimos con expresiones de violencia, intolerancia y polarización que deterioran nuestros vínculos y reducen nuestra capacidad para resolver problemas comunes. Esta realidad nos obliga a entender que el desarrollo de un país no depende únicamente de sus indicadores económicos, sus inversiones o sus instituciones. También depende de la calidad de las relaciones que construimos como sociedad.

La confianza es un elemento indispensable para que una comunidad pueda organizarse, colaborar y proyectar un futuro compartido. Cuando se pierde, las diferencias se convierten en enfrentamientos, el diálogo cede ante la descalificación y los problemas colectivos se vuelven más difíciles de resolver. Una sociedad fragmentada tiene menos capacidad para construir acuerdos y atender las causas de sus conflictos.

La paz requiere reconstruir las condiciones que permiten convivir, reconocer al otro y resolver nuestras diferencias sin recurrir a la exclusión o la confrontación. Es una tarea que comienza en la familia, se aprende en las escuelas, se practica en las comunidades y también debe tener un lugar central en las empresas y las instituciones.

Desde esta convicción surge la Declaratoria de Intención “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo”, que suscribimos en la Coparmex junto con representantes de distintas tradiciones religiosas de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Confraternidad Evangélica de México, las iglesias ortodoxas y la Comunidad Judía de México coincidimos en que, más allá de nuestras creencias y formas de entender el mundo, compartimos principios que deben orientar la vida pública, como la dignidad humana, la honestidad, la justicia, la solidaridad y el respeto.

El valor de este encuentro está precisamente en lo que representa. Personas e instituciones con trayectorias, convicciones y responsabilidades distintas reconocemos que hay causas que nos convocan por encima de nuestras diferencias. En un entorno donde con frecuencia se pretende dividir a la sociedad en posiciones irreconciliables, demostrar que es posible encontrarnos y colaborar tiene un significado profundo.

Pero el diálogo debe tener consecuencias. No puede quedarse en una declaración de buenas intenciones ni reducirse a un acto protocolario. Necesitamos llevar estos principios a los espacios donde transcurre la vida cotidiana. En las empresas, mediante relaciones laborales basadas en el respeto, la responsabilidad y la colaboración entre trabajadores y empleadores.

En las universidades, formando personas con pensamiento crítico y compromiso social. En las comunidades, promoviendo la mediación, la escucha y la resolución pacífica de los conflictos. Y en los medios y plataformas digitales, evitando que la descalificación se convierta en la forma habitual de relacionarnos.

Esta tarea también tiene una dimensión económica. Una empresa necesita confianza para crecer, pero las comunidades también necesitan condiciones de convivencia para generar oportunidades. La violencia afecta la vida de las personas, limita las actividades productivas y debilita los vínculos que hacen posible la cooperación. Por eso, construir entornos de paz no es una responsabilidad exclusiva de las autoridades. El sector empresarial tiene una participación que asumir desde la generación de empleo formal, la formación de talento y su contribución a las comunidades donde opera.

México no necesita que todos pensemos igual. Necesita que seamos capaces de reconocer aquello que compartimos y trabajar desde ahí. La paz se construye cuando dejamos de ver al otro como adversario, cuando sustituimos la confrontación por el diálogo y cuando asumimos que el futuro del país es una responsabilidad colectiva.

Porque una sociedad que recupera la confianza también recupera su capacidad para construir acuerdos, generar oportunidades y desarrollarse. Y ésa es una tarea que no podemos dejar para después.

#OpiniónCoparmex

*Vicepresidenta nacional de Centros Empresariales de la Coparmex