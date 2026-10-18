Francia y la fuerza de sus movimientos estudiantiles

Por Fernando Aguirre*

Francia vuelve a ser escenario de movilizaciones estudiantiles. Jóvenes han salido a las calles para exigir mejores condiciones educativas, mayores recursos para las universidades y respuestas a problemas que consideran determinantes para su futuro. Las protestas de 2026 recuperan una tradición arraigada en la historia política francesa: la participación de los estudiantes en el debate público y las transformaciones sociales.

No es casualidad que en Francia las movilizaciones juveniles adquieran una dimensión que trasciende las aulas. La protesta ocupa un lugar importante en su cultura republicana. Calles, plazas y universidades han sido espacios donde distintas generaciones cuestionan decisiones gubernamentales y reclaman cambios.

Las demandas actuales abarcan la falta de profesores, el deterioro de instalaciones, la saturación de las aulas y las dificultades económicas de los jóvenes. Detrás de ellas existe una discusión más amplia sobre la educación pública, la igualdad de oportunidades y las perspectivas de las nuevas generaciones. Para muchos estudiantes, no se trata únicamente de mejorar sus escuelas, sino de discutir qué futuro les ofrece la sociedad.

La movilización también plantea un desafío para las autoridades: responder a las demandas sin dejar de garantizar el funcionamiento de las instituciones y el derecho a manifestarse. En Francia, estas tensiones forman parte de una larga historia de participación social, pero ninguna referencia es tan emblemática como Mayo de 1968.

Aquel movimiento comenzó en las universidades de Nanterre y la Sorbona, donde los estudiantes cuestionaron el autoritarismo, las estructuras educativas y las normas sociales de la época. Pronto se extendió más allá del ámbito universitario y confluyó con una ola de huelgas obreras que paralizó amplios sectores del país y puso en dificultades al gobierno de Charles de Gaulle.

Mayo del 68 no solo cuestionó al poder político. Abrió debates sobre las relaciones laborales, la libertad de expresión, la autoridad familiar, el papel de las mujeres y las formas de participación ciudadana. Su influencia cultural perduró más allá de sus resultados inmediatos y contribuyó a transformar la relación de una generación con las instituciones.

Desde entonces, las protestas estudiantiles conservan un lugar destacado en la memoria colectiva francesa. Los jóvenes han encontrado en ellas una vía para expresar inconformidades y llevar nuevas demandas a la agenda nacional. Eso no significa que todos los movimientos tengan las mismas causas ni que alcancen los mismos resultados.

Las circunstancias de 2026 son distintas de las de 1968. Mientras aquella generación cuestionaba las estructuras de la sociedad de posguerra, los estudiantes actuales expresan preocupaciones relacionadas con la calidad educativa, la desigualdad y la incertidumbre económica. Sin embargo, ambos momentos muestran cómo las demandas juveniles pueden convertirse en debates que involucran a toda la sociedad.

La historia también demuestra que estas movilizaciones pueden trascender fronteras. Mayo del 68 se convirtió en un símbolo internacional de la protesta juvenil, en un año marcado por manifestaciones en distintos países. Su influencia se sumó a procesos locales que ya estaban en marcha y no debe confundirse con una causa única de aquellos acontecimientos.

México fue parte de ese clima mundial. En 1968, miles de estudiantes mexicanos exigieron libertades democráticas y el fin de la represión gubernamental.

Aunque el movimiento respondió a circunstancias propias, compartió con el francés el protagonismo de la juventud y el cuestionamiento a las estructuras de poder. Su desenlace, marcado por la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, dejó una huella profunda en la historia nacional.

A casi seis décadas de distancia, las movilizaciones francesas de 2026 recuerdan que las inquietudes de los estudiantes pueden trascender las aulas. La experiencia de 1968, tanto en Francia como en México, muestra que la participación juvenil puede dejar repercusiones políticas, sociales y culturales mucho después de que las manifestaciones terminan.

*Analista