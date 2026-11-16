Y a todo esto, ¿qué vamos a hacer en China?

Estados Unidos tiene unos 5 mil centros de datos (data centers). Varios son exclusivos para la inteligencia artificial. China tiene 450 de esas grandes instalaciones de servidores que almacenan, procesan y transmiten la información de prácticamente todas las operaciones cibernéticas del planeta. México, que uno imaginaría volcado en aprovechar su ubicación geográfica y las severas restricciones regulatorias estadunidenses, cuenta sólo con un data center de inteligencia artificial y dos proyectos. ¿Se preguntará el gobierno de la presidenta Sheinbaum qué oportunidades tendrá México dentro de 10 o 20 años a partir de las decisiones que se toman hoy? Un empresario tecnológico mexicano me preguntó hace unos días qué es lo que más me llama la atención luego de dos años de residir y recorrer Europa. Le dije que la sensación que me transmitían los propios europeos de que las cosas importantes del mundo no están pasando por aquí, de que Europa se quedó atrás. La presidenta Sheinbaum se encuentra en la asombrosa Shenzhen, China, en la Cumbre Asia-Pacífico. Dice que lleva el mensaje del bienestar común y la idea de promover el Plan México para atraer inversiones. ¿Intentará con eso mover al país del punto muerto en que se halla ante la revolución tecnológica, la computación acelerada, los chips de última generación, las fuentes de energía? Pues suerte.