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Sí, un aplauso para Harfuch, Trevilla…

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

365 días.

“Yo no puedo aceptar que las cosas estén mejor que hace año y medio”, me dice María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, figura histórica de la lucha desde la sociedad civil contra la delincuencia y la impunidad. “Debemos tener mucho cuidado con las cifras”, remata.

Pone como ejemplo la forma en que varias fiscalías locales reclasifican delitos para aparentar una disminución de homicidios dolosos y secuestros. Refiere el creciente número de desapariciones, o “cómo la extorsión se ha hecho exponencial”.

Se lo pregunto minutos después de que la presidenta Sheinbaum diera a conocer la incidencia delictiva de mayo, con el dato dominante de que los homicidios dolosos se han reducido 46% durante los 20 meses de su gestión, hasta ubicarse en un —no hace tanto impensable— promedio diario inferior a 50 casos.

Al final de la exposición, la presidenta aplaudió el desempeño de su gabinete de seguridad: el jefe de la Guardia Nacional, la titular del Sistema Nacional y los secretarios de Marina, Defensa, Gobernación y Seguridad. De este último dijo: “Omar García Harfuch es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador”.

Esta vez estoy más cerca de la Presidenta que de María Elena. México sigue siendo un país peligroso y violento. Pero creo que es un poco menos peligroso y un poco menos violento que 20 meses atrás. Que es marginalmente mejor. Y eso lo aplaudo. Sí.

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