Octavio Jorge Cortés, preso en México

Octavio Jorge Cortés Jiménez pasó las noches del sábado y el domingo detenido en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la CDMX en la colonia Doctores. Es el hombre que el 29 de junio bajó enfurecido a la recepción del hotel Park Life Paradox de Santa Fe para insultar a la joven recepcionista porque, según él, no le informó de un mensaje que esperaba. De los insultos pasó a los golpes, al menos dos en el rostro. La derribó y la pateó en el suelo. Le arrebató dos teléfonos celulares que estrelló con furia contra el mostrador. Cortés Jiménez siguió hospedado en el Park Life Paradox como si nada hubiese ocurrido. El 15 de julio difundimos el video de la golpiza y él salió huyendo antes de que concluyera nuestro programa. Se escondió en Estados Unidos, pero fue detenido a mediados de agosto y deportado este fin de semana. El trabajo de la Fiscalía de la CDMX y del gobierno federal ha sido impecable. El jueves se determinará su situación jurídica. Parece imposible que no se le vincule a proceso por feminicidio en grado de tentativa. Su destino no parece ser otro que la cárcel. Años y años. Décadas, quizá. El feminicidio es un delito que no acepta acuerdos reparatorios, perdón de la víctima ni suspensiones condicionales. Octavio Jorge Cortés Jiménez: el hombre que pensó que aún vivía en un México que le concedería el privilegio de poder matar impunemente a una mujer.