Lo llamaban Lalito y parece que lo querían mucho. En su familia, el trabajo, los amigos, la comunidad. Tenía 42 años y combinaba el periodismo de espectáculos con coberturas de turismo. Últimamente reportaba problemas en los servicios públicos. Nunca, que se sepa, entró en conflicto con nadie. Eduardo Flores Salado. Lo asesinaron el sábado en la tarde. Lo estrangularon. Cerca de su casa, en unos de esos barrios populosos, peligrosos, de Acapulco. Su muerte sería la séptima del sexenio relacionada con el trabajo periodístico. Era un reportero y cronista en activo que, el día antes de que lo mataran, difundió sus notas en los medios para los que colaboraba. El sábado fue su día de asueto. Lalito era, además, fundador e integrante de La prensa rosa, un colectivo de periodistas locales de la comunidad LGBTI. “No tenía amenazas, era muy sano, adonde llegaba hacía amigos, y lo ahorcaron; por eso hemos pedido que la autoridad investigue también el caso como un posible crimen de odio, que lo haga desde la perspectiva de la diversidad”, me dice su hermano mayor, el periodista Julio Zenón Flores. Héctor Nájera, jefe de Lalito en Enfoque Informativo, me hace ver con talento sintético: “A pesar de que nos ponen papelitos y nos dicen que la criminalidad va a la baja, la situación está totalmente desfasada. Aunque veamos desfilar patrullas y patrullas por Acapulco, cuando no es una cosa, es otra”.