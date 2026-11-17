De acuerdo con el Artificial Intelligence Index Report 2026 de la Universidad de Stanford, Estados Unidos tenía 5 mil 427 centros de datos (data centers); Alemania, 529; Reino Unido, 523; México, 173, lo que nos ubicaba en el sitio 12 del mundo. El problema es que, según distintas estimaciones, 40% de esos centros en Estados Unidos y Europa tienen capacidad para la inteligencia artificial (IA), mientras que México sólo cuenta con el de Amazon Web Services, uno más en marcha y otro en fase de aprobación. Estamos en pañales en el universo de esas fábricas de procesamiento de información de extraordinaria potencia, por las que pasan buscadores, páginas web, redes sociales, servicios de streaming, datos de empresas y bancos y, desde luego, aplicaciones de IA. México no es atractivo para atraer esa inversión estratégica. Y menos lo será si persiste el increíble atraso normativo y regulatorio en que se hunde el país. ¿Sabemos qué sistemas de IA utilizan nuestras instituciones? ¿Quién autoriza su incorporación? ¿Qué información procesan? ¿Quién verifica sus resultados? Se han presentado más de 80 iniciativas: ninguna se ha traducido en un marco específico de leyes, autoridades y obligaciones. Los modelos jurídicos internacionales están disponibles. No hay que partir de cero. Pero eso de cambiar pañales de veras parece darle flojera al autocomplaciente régimen de la 4T. Veremos si Shenzhen hace el milagro.