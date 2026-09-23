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Los 510 mil mexicanos que debieron huir

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

365 días.

“Los patrones de desaparición en la ciudad de Fresnillo han tenido rasgos característicos, como el ingreso de sicarios a domicilios particulares para desaparecer a miembros de una familia o el ataque nocturno a varias casas de una misma cuadra o colonia para llevarse a un número importante de jóvenes, a modo de leva”, explicó Claudio Lomnitz en un ciclo de conferencias en marzo de 2023. “El 17 de diciembre de 2022, una madre y su bebé fueron secuestradas y desaparecidas de su casa. El 10 de noviembre de 2022, 10 hombres y mujeres fueron desaparecidos de sus domicilios, todos de una misma colonia. El 18 de diciembre de 2021 hubo un ataque en las colonias La Paz, Obrera, Plan de Ayala, Plateros e Hidalgo de Ojuelos, en que balacearon 10 casas, quemaron seis y desaparecieron a entre ocho y 10 personas”. Recupero el fragmento tras ojear la Encuesta Intercensal 2025, difundida ayer por el Inegi. En concreto, las cifras de movilidad obligada entre 2020 y 2024: al menos 510 mil personas se vieron obligados a cambiar en un lustro su lugar de residencia a causa de la violencia o la inseguridad delictiva. Al menos, porque la cifra podría proyectarse hasta afectar a un millón 600 mil personas. La estadística despiadada de nuestras zonas de silencio, como las llama Lomnitz. Los tiempos lopezobradoristas, cuando “el pueblo” fue dejado a merced de los grupos criminales.

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