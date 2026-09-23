Los 510 mil mexicanos que debieron huir

“Los patrones de desaparición en la ciudad de Fresnillo han tenido rasgos característicos, como el ingreso de sicarios a domicilios particulares para desaparecer a miembros de una familia o el ataque nocturno a varias casas de una misma cuadra o colonia para llevarse a un número importante de jóvenes, a modo de leva”, explicó Claudio Lomnitz en un ciclo de conferencias en marzo de 2023. “El 17 de diciembre de 2022, una madre y su bebé fueron secuestradas y desaparecidas de su casa. El 10 de noviembre de 2022, 10 hombres y mujeres fueron desaparecidos de sus domicilios, todos de una misma colonia. El 18 de diciembre de 2021 hubo un ataque en las colonias La Paz, Obrera, Plan de Ayala, Plateros e Hidalgo de Ojuelos, en que balacearon 10 casas, quemaron seis y desaparecieron a entre ocho y 10 personas”. Recupero el fragmento tras ojear la Encuesta Intercensal 2025, difundida ayer por el Inegi. En concreto, las cifras de movilidad obligada entre 2020 y 2024: al menos 510 mil personas se vieron obligados a cambiar en un lustro su lugar de residencia a causa de la violencia o la inseguridad delictiva. Al menos, porque la cifra podría proyectarse hasta afectar a un millón 600 mil personas. La estadística despiadada de nuestras zonas de silencio, como las llama Lomnitz. Los tiempos lopezobradoristas, cuando “el pueblo” fue dejado a merced de los grupos criminales.