¿Qué fue más importante del mensaje de Claudia Sheinbaum celebrando dos años de su triunfo electoral? Algunos dirán que el mensaje de endurecimiento para con Estados Unidos. No sabemos qué tanto de este endurecimiento sea retórico y cuánto se esté negociando por la vía diplomática o informal. Por eso, porque es más real, a mí me parece que lo más significativo es el maltrato al pueblo de México, dirigirse a él como incapaz de pensar por sí mismo, tratarlo como si no tuviera memoria, creer que es un conjunto de estúpidos. Porque mentir de forma imparable y sistemática, como lo hace diariamente, subestima la inteligencia de los otros. Van tres ejemplos del discurso del 31 de mayo:

Dice Claudia: “Esta campaña (de la derecha en contra de su gobierno) a la que me refiero se intensificó después de que, el pasado 19 de abril, se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de dos agentes estadunidenses sin acreditación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República”.

No, Presidenta. El desmantelamiento no fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y usted lo sabe. El 17 de mayo, la Fiscalía de Chihuahua y los agentes extranjeros no estaban de visita en El Pinal. No fueron a un picnic. La Fiscalía chihuahuense y 70 elementos del Ejército fueron los que desmantelaron el megalaboratorio de metanfetaminas, probablemente con información de los agentes de la CIA. La FGR fue informada del hallazgo y destrucción a las 7:45 del día siguiente, 18 de mayo. La FGR sólo se encargó de resguardar el sitio y contabilizar lo encontrado. No mienta. ¿Y si ya le dio categoría de “invitados” a los agentes extranjeros por qué acusa a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria?

Al hablar de la nueva Ley de Aguas Nacionales y de sus repercusiones, la Presidenta afirma:

“Tecnificamos 250 mil hectáreas de riego agrícola”. Como soy sonorense y crecí oyendo hablar de hectáreas, la cantidad mencionada me pareció muy significativa. Le pregunté a Claude, la herramienta de inteligencia artificial (AI) de Anthropic:

Muy educada, Claude me contestó que la Presidenta confunde los tiempos verbales. “En mayo pasado, la propia Sheinbaum declaró en Sonora: ‘En nuestro sexenio vamos a tecnificar 250 mil hectáreas’ , usando futuro, no pasado. En esa ocasión también dijo: ‘Durante mi gobierno tecnificaremos 250 mil hectáreas de riego agrícola con revestimiento de canales y sistemas de riego por aspersión y goteo’”. Y sigue Claude: “En resumen: la cifra de 250 mil hectáreas es la meta para todo el sexenio (que termina en 2030), no un logro ya alcanzado en 20 meses de gobierno. Presentarla hoy en tiempo pasado (“tecnificamos”) es engañoso; las obras en su mayoría están en curso o en etapas iniciales, concentradas principalmente en Sonora”.

En efecto, en la reciente visita que hizo la Presidenta al sur de Sonora, concretamente a Navojoa, entregó obras de encementado de canales: 3.5 kms del canal principal de Navojoa y algunos más de canales secundarios. El problema aquí es que la infraestructura de riego agrícola del sur de Sonora está mayoritariamente en manos de la mafia, pues así llaman los productores agrícolas de esa región a los aliados locales del Cártel de Sinaloa. Lo que ya sucede en Sinaloa respecto al control de los distritos de riego por parte de Los Chapitos, ya se extendió al sur de Sonora. Así que, sabiéndolo o no, Claudia entregó recursos a los malosos. Pero eso no estuvo en su informe.

Y ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón. Así que la Presidenta se sintió con la libertad de copiar y repetir otra mentira: “Recordemos, por ejemplo, que en las memorias de Labastida se confiesa que Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la Presidencia a cambio del préstamo de 40 mil millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron”. Estados Unidos no prestó 40 mil millones de dólares. Prestó 12 mil millones de un Fondo Cambiario de Estabilización que autorizaron las dos cámaras del Congreso, después de durísimas negociaciones y modificaciones entre el Congreso y el secretario del Tesoro, Larry Rubin. Labastida no confiesa nada: trata de consolarse con esa hipótesis muy jalada de los pelos.

La Presidenta la toma y la exagera porque le conviene a la premisa principal de su movimiento: no reconocer la legitimidad de los adversarios. A los 36 millones que votaron por ella les miente sin compasión. Y a los 64 millones que la ignoraron los descalifica como “derechistas”, conservadores, traidores a la patria. Deje de imaginar conspiraciones y póngase a gobernar. Rompa el pacto con sus narcoaliados.