“Victoria” pírrica para la Sectur y una derrota para los empresarios

El incremento de 20 millones de pesos para el Fomento y Promoción de Destinos Turísticos que aprobó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados (CPCP) tuvo para la Secretaría de Turismo la sensación de una “victoria” pírrica.

En un documento de la propia Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Sectur, que encabeza Miguel Aguíñiga, la dependencia había pedido 3 puntos porcentuales de la recaudación del Derecho de No Residente (DNR), cerca de 500 millones de pesos.

Mientras que los principales organismos del sector empresarial turístico, como el CNET, la Canirac, la Coparmex, Skäl, la AMAV y Tesoros habían solicitado cinco mil millones de pesos, la parte del DNR que no se asignará al Tren Maya y a Migración.

Había un racional detrás de esta propuesta para canalizar mil 100 millones a una campaña internacional en los principales destinos emisores, mil 200 a alianzas con el trade y organismos internacionales, mil 100 a promoción nacional, 250 a creatividad y producción de contenidos, 200 a ferias y viajes de familiarización, 250 a manejo de crisis, 100 a manejo de bases de datos e inteligencia de mercados, 250 para el mercado asiático, 180 para conservación de destinos; 340 para Pueblos Mágicos y 60 para el Tianguis Turístico.

También se formaría un consejo consultivo para ejercer los recursos, auditores independientes para supervisar su ejercicio y no habría dinero para gastos administrativos.

Lo que sucedió fue que, el miércoles en la madrugada, la CPCP aprobó 20 millones más para la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Sectur, con lo que llegará a 45 millones, después de que previamente le había ajustado 17.9 millones, con lo que ahora tendrán prácticamente lo mismo de 2026, descontada la inflación.

En un pronunciamiento conjunto, las asociaciones turísticas del sector privado expresaron su profunda preocupación por la insuficiencia de los recursos destinados a impulsar el desarrollo del sector turismo y en especial la promoción turística.

También solicitaron que, en la votación ante el pleno, los legisladores reconsideren esta asignación y den una respuesta pública, razonada y verificable a la propuesta empresarial.

El sector turístico, señala el comunicado, no solicita un trato privilegiado, sino congruencia, pues el turismo genera el DNR y es una actividad que aporta 8.7% del Producto Interno Bruto.

Desde que Morena llegó al poder, en diciembre de 2018, ninguna medida había provocado una reacción de protesta entre los empresarios privados como la reciente pretensión de aumentar 35% el DNR en 2027, tras una contracción en 2026 de más de 5% en la llegada de turistas internacionales por la vía aérea.

Sobre todo, los empresarios del Caribe mexicano dieron la cara para rechazar firmemente la medida; mientras que el CNET y sus aliados hicieron un planteamiento razonado, con una propuesta concreta sobre cómo el DNR puede apoyar el turismo.

La respuesta, tanto del gobierno federal como de la mayoría de los legisladores, hasta ahora, ha sido nuevamente ignorar a un sector que genera en México más de cinco millones de empleos directos.

Sin dejar de insistir en que el turismo es una actividad que requiere recursos públicos para campañas en los principales países emisores, de alianzas con empresas clave del exterior, manejo de crisis e inteligencia de mercado; quizá los empresarios ya deben analizar los costos y beneficios de hacer todo eso completamente al margen del gobierno.