Sectur defiende aumento al DNR pese a caída de turistas

Si desde el punto de vista de los empresarios turísticos, el incremento de casi 36% al Derecho de No Residente (DNR) que pagan los extranjeros al internarse en territorio mexicano puede profundizar la caída de turistas internacionales por vía aérea, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal, dejó claro que no habrá marcha atrás.

En la asamblea pasada del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Antonio Cosío, empresarios y la titular de Turismo discutieron el asunto abiertamente.

Rodríguez respondió, punto por punto, los planteamientos que le hicieron y sobre el incremento al DNR dijo que no había otra opción, porque 50% de los recursos serán para los proyectos turísticos del Ejército; 26% para un programa de reconocimiento facial del INM, y que ambos son asuntos que involucran a la seguridad nacional.

En cambio, ofreció apoyar de otras maneras; sin hablar de montos dijo que Sectur tendrá en 2027 una partida para promoción y que está dispuesta a invertir parte de esos recursos en alguna campaña de promoción que proponga el CNET.

Sobre los fondos correspondientes a los 24 puntos porcentuales del DNR que en el proyecto de Ley de Ingresos dice que irán a la bolsa federal, el CNET ve una oportunidad para que al menos una parte sea invertida en promoción.

Rodríguez ofreció llevar una propuesta a la Secretaría de Hacienda para hacer progresivo el pago de este incremento al derecho y evitar el cobro a pasajeros en tránsito o para mexicanos que viven en el extranjero, según un proyecto de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

Rodríguez reconoció la contracción de 4.6 puntos a agosto en la llegada de turistas internacionales a México por vía aérea, pero aseguró que también han aumentado las rutas.

Rubén Olmos, asesor para temas internacionales del CNET, está buscando incorporar al turismo como un capítulo separado en las próximas negociaciones del nuevo acuerdo comercial con EU y Canadá.

En el congreso del CNET que se llevará a cabo en febrero, se contempla la participación de las principales asociaciones de empresas del turismo de estos dos países.

Mientras José Ángel Diaz Rebolledo, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, presentó la nueva Plataforma de Inteligencia Turística que vendrá a llenar los importantes vacíos de información que hoy existen en este sector.

La plataforma concentrará los datos más relevantes del sector y tendrá herramientas para procesarlos; también tendrá una parte de escucha en redes sociales, para hacer un seguimiento sobre temas cruciales, además recopilará noticias sobre el turismo y también contará con un espacio de análisis y generación de contenidos relevantes para el turismo.

Un diálogo, franco; la búsqueda de alianzas entre los sectores públicos y privado y los compromisos de Rodríguez fueron los aspectos más positivos de este encuentro.

DIVISADERO

Michelin. Fernando Olivera, viejo conocido del turismo mexicano, exsubsecretario federal y exsecretario de turismo de Guanajuato y de Tamaulipas, ahora es el enlace entre Canirac y la guía Michelin.

Daniela Mijares, quien tenía esa responsabilidad, la dejó pues no era compatible con su trabajo como directora general de Paladar lo que provocó algunas diferencias con la cámara restaurantera.

Vienen más destinos a revisar el próximo año, pero antes será interesante ver qué pasa con Puebla, que no ganó una estrella, aunque ahora hay varios establecimientos que lo quieren lograr.