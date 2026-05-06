Sectur busca a SEP y Cultura por la simbología maya

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, ya está iniciando reuniones con la Secretaría de Educación Pública, que lleva Mario Delgado, para revisar desde el poder federal el tema del uso comercial de las palabras y símbolos vinculados a la cultura maya.

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no reconoce que esa potestad recaiga en el Gran Consejo Maya, afectó un criterio que pone en riesgo diversas inversiones.

El caso más visible es el de Xcaret, pues si bien ha seguido operando normalmente, tuvo que detener la celebración de la Travesía Sagrada maya de 2026 para no presionar esta situación.

Rodríguez dice que “hay una línea muy delgada entre no afectar y abusar de la cultura y el pueblo” que es el protagonista para el gobierno.

Por ello compartió que esta semana ya estaría trabajando con la SEP y con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), para hacer la tarea que corresponde desde el Poder Ejecutivo.

Es fundamental “que se entienda la regla de hasta dónde afecta al prestador o hasta dónde afecta al pueblo y es una ley que tiene muchas áreas de oportunidad, de mejora, así es que hay que dejarlo muy bien sustentado.

“Desde mi trinchera, en las próximas semanas buscaré que se aclare qué se puede usar salvaguardando los intereses de la comunidad, pero también generando economía para la comunidad y la promoción de México”.

Junto con Cultura llegaremos a muy buen puerto, aseguró, pues es fundamental detallar de manera específica lo viable, para que no exista incertidumbre.

Interrogada al respecto, Lizeth Álvarez, directora comercial de Xcaret, dijo que en los 35 años que tiene esta empresa ha buscado ser una vitrina sobre lo mejor de México y que como siempre lo seguirán haciendo apegados a los lineamientos que señalen las autoridades.

Refrendó que hasta ahora la operación del grupo ha seguido siendo completamente normal y que su aldea de artesanos, en el Parque Xcaret, sigue funcionando como lo ha hecho siempre, apoyando la economía de las poblaciones mayas.

DIVISADERO

¿Y el apagón? Como una broma de mal gusto, en todos los relatos de la inauguración del Tianguis México de la semana pasada en Acapulco, el corte eléctrico de 20 minutos fue lo más destacado.

Si El apagón fue una de las canciones más exitosas y controvertidas de Yuri; parafraseándola, ahora valdría saber: “¿con el apagón, qué cosa sucede?”

Porque el problema no sólo fue que se quemó la tarjeta principal del sistema eléctrico de Mundo Imperial, de Juan Antonio Hernández, sino que además no entró en automático la planta auxiliar.

Precisamente, en esos momentos en que Antonio Cosío, presidente del CNET, leía su discurso a la luz de una lámpara de celular, y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez hacía bromas románticas, los técnicos de Mundo Imperial corrían como gallinas sin cabeza.

Los reclamos de los funcionarios de la Secretaría de Turismo no se hicieron esperar hacia CREA, la concesionaria del Tianguis, así que Rodrigo Hurtado se transformó nuevamente en Mr. Hyde para gritarles de todo a los de Mundo Imperial.

Más allá del drama, la empresa de Hernández merece una sanción económica ejemplar, pues la eléctrica no es la única área en donde se notan las fallas de un recinto al que le urgen las inversiones.