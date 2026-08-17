ASIA

¿Hay alguna razón por la que los equipos de Asia lograron resultados tan pobres en el pasado Mundial?

R. La explicación no es única. Asia llegó con selecciones disciplinadas, rápidas y tácticamente ordenadas, pero con un problema estructural: falta de roce competitivo. Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita dominan sus ligas regionales, pero enfrentan pocos rivales de élite antes de un Mundial. Eso se nota en los detalles: manejo de presión, lectura de partidos cerrados y capacidad de remontar. Japón mostró destellos, pero careció de profundidad ofensiva. Corea sufrió en duelos físicos y Arabia Saudita dependió demasiado de momentos aislados. Además, las selecciones asiáticas suelen llegar con calendarios de preparación fragmentados por compromisos comerciales. No es falta de talento; es falta de competencia de alto nivel sostenida. El Mundial castiga la falta de ritmo más que cualquier otra cosa.

El área de rivales de alta calidad en las zonas en donde México se desempeña retrasan nuestro avance.

LOS MOSQUITOS

¿Hay trucos y recomendaciones para evitar los mosquitos, cuál es la mejor estrategia que recomienda?

R. Éstas son las únicas dos formas de mantener alejados a los mosquitos, siendo que las famosas velas de citronela no son tan efectivas como se cree para repelerlos. Aunque estas velas pueden ayudar un poco durante eventos cortos al aire libre, no matan a los mosquitos ni evitan que regresen una vez que la vela se apaga, parte del negocio del fabricante.

La única manera realmente eficaz para protegerse de los mosquitos en la piel desnuda es usar un repelente químico (como los sprays) y un ventilador, que ayuda a dispersar el dióxido de carbono y otros olores que atraen a los mosquitos. Además, es importante eliminar los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse, como charcos o recipientes con agua estancada, para reducir su población.

Otras alternativas populares, como pulseras repelentes, plantas que supuestamente repelen mosquitos o dispositivos electrónicos no funcionan bien o son poco prácticas. En resumen, para protegerse de los mosquitos, lo mejor es usar repelente químico, un ventilador y controlar el ambiente para evitar criaderos.

IA

¿La IA “piensa” como los humanos?

R. Los modelos actuales no tienen conciencia, intención ni emociones. Procesan patrones estadísticos y generan respuestas basadas en datos previos. La confusión surge porque el lenguaje que producen es fluido y parece humano, pero la operación interna es distinta: correlaciones, no razonamiento subjetivo. La IA no “quiere”, no “cree” y no “decide”; calcula.

El mito persiste porque la frontera entre simulación y pensamiento se volvió borrosa para el usuario común. La realidad es más técnica y menos mística. La IA es poderosa, pero no es un cerebro alterno. Entender esa diferencia es clave para usarla con responsabilidad y sin expectativas irreales.