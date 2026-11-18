No son la mayoría, pero en el Caribe mexicano hay quienes están agrediendo y extorsionando a los turistas, lo que impone un nuevo reto a la recuperación.

Ana Mari Irabién, “ajonjolí de todos los moles” de las relaciones públicas en Cancún, comentaba el lunes con ánimo de celebración:

“¿Te acuerdas que dije que el distribuidor vial para conectar la zona hotelera con el nuevo puente sobre la laguna estaría listo dentro de varios meses?, pues la semana pasada ya abrieron la mitad y la otra mitad estará funcionando al inicio de diciembre”.

Quien ya cruzó el puente Nichupté, de 11.2 kilómetros, debe reconocer la obra de ingeniería más significativa de este siglo en aquel destino turístico.

La gobernadora Mara Lezama cumplió y también acaba de retirar el cobro físico del Visitax, impuesto local que ha sido un dolor de cabeza, entre otras razones porque era exigido con gritos y amenazas a los turistas extranjeros.

Sin embargo, esos esfuerzos para mejorar la experiencia del viajero son eclipsados por “prestadores de servicios”: taxistas, policías y vendedores que buscan dinero mal habido agrediendo, engañando y violentando la ley.

John McCarthy, exdirector general de Fonatur, me compartió el video de Jeff, un expolicía de Toronto quien tuvo la mala idea de ir a Playa del Carmen y sentarse en un camastro a leer un libro, sin considerar que debía de pagar por esto.

Como el precio le pareció abusivo, terminó haciéndose de palabras con el “regenteador” del camastro, quien recurrió a unos “cuicos” que eran sus cuates y lo encerraron en una mazmorra municipal, de donde salió dos días después pagando un abogado.

La ira del policía jubilado es enorme, dice que por ello se cayó 40% el turismo en el destino, lo que no es cierto, y luego les recomienda a sus paisanos que ni se acerquen a México.

Eduardo Rojas, gerente general del Hyatt Zilara en Cancún, renovado este año con una inversión de 80 millones de dólares, confirma que para diciembre las reservaciones ya rondan 90%, como está pasando los fines de semana de noviembre.

Este hotel todo incluido para adultos tiene un club orgánico de fans con más de 35 mil miembros en Facebook y tanto por el tamaño de los cuartos, como por sus restaurantes, ubicación y servicio ofrece un gran deal en la zona hotelera.

Sin embargo, el propio Rojas comenta:

“Me preocupa que no todos estamos haciendo conciencia de que debemos incrementar nuestra calidad de servicio, nuestra atención y cuidado al turista.

“Desde que llega al aeropuerto, que lo tratemos bien en las aduanas, y los taxistas (también), porque esto hace que tengamos una reputación buena o mala.

“A veces siento que estamos tratando de asaltar al huésped; mucha gente en la zona hotelera no le pone esa atención, no me gusta cómo lo tratan y eso me preocupa, porque los turistas se pueden ir con su dinero a cualquier destino.

“Cancún debe mantenerse sólido, debe representar lo que somos, un excelente destino, con unas excelentes playas, con ecoturismo, con cultura, con gastronomía, lo tenemos todo”, concluyó.

Quintana Roo es un estado de inmigrantes y en estos meses de recuperación hay que ponerles un alto a quienes maltratan al turista, algo que se debe hacer con educación, con campañas de sensibilización y también con la ley en la mano.