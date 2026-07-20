Las lecciones turísticas del Mundial

Así como en la mayor fiesta del balón hubo ganadores y perdedores, varios presuntos expertos hoteleros en gestión de ingresos (revenue management) de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey pagaron caro el aprendizaje del Mundial de futbol que ayer terminó.

Aunque la decisión que prevaleció en la mayoría de los establecimientos de hospedaje fue mantener innecesariamente bloqueadas las reservaciones, en la Ciudad de México derivó en una baja de dos puntos en las ocupaciones contra junio de 2025 y en Guadalajara de seis puntos, aunque las tarifas sí aumentaron 50 por ciento.

Fue muy interesante la intervención de Carrie Wilder, director de Expedia para México, en el evento de Deloitte sobre el Mundial, pues aportó elementos para tomar mejores decisiones en el futuro.

Incluso ya había un antecedente importante, que fue el Mundial de Qatar, pues allí las ocupaciones promedio de los hoteles estuvieron alrededor de 80 por ciento.

Así es que la expectativa de que estarían a 100% y a tarifas triplicadas o más sólo prueba nuevamente que el ser humano es un bicho que se tropieza con la misma piedra dos veces.

Según Wilder, ocho meses antes muchos hoteles cerraron el inventario y pretendieron cobrar tarifas enormes, pero con baja demanda y además cuando la FIFA liberó con una mano en la cintura sus bloqueos e inició una sensación de temor.

Un trabajo disciplinado y buena estrategia, dijo, permitió, por ejemplo, a un hotel hacer un gran negocio, pues desde el principio sólo incrementó 20% las tarifas y siguió promoviéndose, por lo que tuvo ocupaciones superiores a 80% todo el mes, con muy buenos ingresos.

Falta mucho por saber sobre la película completa del Mundial y será interesante revisar las estrategias ganadoras en Estados Unidos y cómo se comportaron realmente los turistas entre los tres países.

Quienes tuvieron resuelto el problema de las visas, al parecer entraron y salieron de varias plazas de los tres países y sí, es verdad, faltan muchos años para que llegue el cuarto Mundial a México, pero el fenómeno de los viajes ligados a los grandes eventos hoy está más vivo que nunca.

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TULUM.— Pocos destinos turísticos mexicanos que han estado en los “cuernos de la luna” han tenido caídas tan estrepitosas como Tulum y ello se originó por el desorden, corrupción y tolerancia del crimen organizado durante varias presidencias municipales.

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en ese destino y allí se llevó a cabo la mañanera; las noticias y reflexiones fueron de muy diverso orden, pero a la gira fue invitada Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, quien tuvo una participación interesante, más por lo que no dijo que por lo que dijo.

Los resultados del Mundial no fueron abordados, quizá esta semana suceda; por lo pronto fue interrogada por la contracción de asientos aéreos disponibles desde Estados Unidos y aunque es un hecho que es de más de 10%, optó por mencionar que hasta mayo no había habido bajas de dos dígitos y que esperará el consolidado de las cifras oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum sí reconoció el impacto que ha tenido la guerra que le declararon Estados Unidos e Israel a Irán en el aumento del precio de la turbosina y, por tanto, en el costo de los boletos, además dijo que ya están hablando con la comunidad de Mahahual para ver proyectos alternativos con la holding de cruceros Royal Caribbean, a la cual le cancelaron un parque acuático.