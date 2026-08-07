El escrutinio del sargazo revela duras sorpresas

Aunque la creatividad y el ingenio seguirán siendo dos factores que contribuirán en el futuro a reducir la llegada del sargazo a los destinos del Caribe; en lo inmediato, el nombre del juego es capturar crecientemente esta alga antes de que arribe a las playas.

El mar de los Sargazos, aquel que dio origen a leyendas y mitos como el triángulo de las Bermudas, tiene una superficie de 3.5 millones de kilómetros cuadrados y un brazo diferente, ubicado entre África y Brasil, es el que está enviando a sus “vástagos” al Mar Caribe.

Antes de que aumentara la temperatura del mar, por el cambio climático, una bacteria se encargaba de comerse parte del sargazo navegante, pero ahora ya no sucede así.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Sebastián Ramírez, ha identificado a tres empresas que están impulsando la transferencia de tecnologías para aprovechar esa alga.

Se trata de Carbonwave, especializada en biofertilizantes; RubisCO2, que está produciendo biocarbón, y CISEC, que está generando biogás.

Todo esto parece positivo, pero en realidad sus costos son muy elevados, por lo que es imposible que tengan éxito, ya que en el mercado existen alternativas más baratas.

Concretamente, José Chapur, presidente de grupo Palace, quien además de asesor turístico de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en el “enemigo público número uno” del sargazo, ha estudiado esta situación.

Por ejemplo, dice que unas sandalias hechas con sargazo por los mejores zapateros de León Guanajuato cuestan en promedio 10 veces más que las que se producen utilizando materiales tradicionales.

Claro que no se da por rendido y él mismo está impulsando la gran conferencia sobre el sargazo que se llevará a cabo en el hotel Moon Palace, de su propiedad, en septiembre para buscar salidas de mediano y largo plazos.

Ahora sí, que se necesita “echarle montón” a este asunto que se ha venido a convertir en otro gran reto de la madre naturaleza, que hasta hace poco sólo sacudía a la región con sus huracanes.

DIVISADERO

Cifras muy alegres. Mientras más pasan las semanas desde que terminó el Mundial que se llevó a cabo en Norteamérica, ya sólo quedan las mentadas contra el inefable Gianni Infantino, presidente de la FIFA; además de que se siguen aclarando las cifras derivadas de este evento.

Ayer, el STARC, como nombró Paco Madrid a su centro de investigación turística de la Anáhuac Cancún, dio a conocer las llegadas incrementales de turistas aéreos durante el pasado junio.

Efectivamente, los que aterrizaron por el Mundial y partiendo de que llegaron casi 110 mil estadunidenses menos, dio como saldo -60 mil 704, con un ajuste de -3.7 por ciento.

Así es que el mayor número de viajeros adicionales provenientes del extranjero, fueron los colombianos o residentes de Colombia con 30 mil 925; luego los japoneses con seis mil 77; los españoles con tres mil 74; los coreanos con dos mil 587; los checos con mil 622; los suecos con mil 529; los marroquíes con mil 519, y los sudafricanos con mil 145.

Menos de mil llegaron de Países Bajos, Uzbekistán, Túnez, Uruguay, República Democrática del Congo y todos ellos sumaron mil 851 adicionales a los que habitualmente vienen.

Dato interesante, no hubo visitantes incrementales provenientes de Gran Bretaña en junio, pues el partido en que derrotó a México ocurrió en julio.