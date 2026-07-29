Entrará ITB Americas en un año retador

Sin planearlo, pero así son los negocios, los organizadores del ITB Americas eligieron un año retador para celebrar su primera feria internacional de turismo en Guadalajara, que se realizará en noviembre.

International Tourism Berlin fue durante muchos años la feria de turismo más grande del mundo, una posición que ha cedido a Fitur, la Feria Inernacional de Turismo de España.

Fue Vicente Salas, quien durante muchos años tuvo diversas responsabilidades en Europa como funcionario del Consejo de Promoción Turística de México, quien se encargó de impulsar este proyecto que es importante para la actividad turística de México.

El planteamiento de ITB Americas es organizar por primera vez en el continente americano una feria de turismo en donde se comercializarán productos y destinos a nivel global.

México es el primer país invitado, un privilegio que obtuvo por el apoyo que recibió de la Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez.

Este año de arranque se ha vuelto retador, porque como sabemos el incremento en el precio de la turbosina, debido al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha presionado al alza los precios del petróleo.

Además, Jalisco ha tenido una problemática particular, pues cerca de Guadalajara fue donde mataron a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que desde marzo ha afectado la llegada de viajeros internacionales, tanto a Guadalajara como a Puerto Vallarta.

Salas rechaza que este contexto pueda ser definitivamente negativo para la feria y considera que es el momento de generar unidad en México para hacer frente a un contexto como el descrito.

Lo que también ha pasado es que, de los 5 mil metros cuadrados previstos para esta primera edición, ya ha habido un aumento a 7 mil metros cuadrados y que ya está comercializado 70 por ciento.

Se trata en todo caso de un evento pequeño, pues nada más el Tianguis Turístico de este año en Acapulco ocupó más de 20 mil metros cuadrados, para no hablar de eventos enormes, como los mencionados Fitur e ITB.

Sectur, si bien firmó los compromisos en México, también puso un elemento retador, pues cualquiera de los 32 estados mexicanos que vayan a participar lo tendrá que hacer en el pabellón de México.

Una circunstancia que refiere cohesión, pero que significó una limitante para los planes de comercialización de ITB.

Sin duda, una feria internacional de turismo, en donde se comercializarán destinos de diversas partes del mundo es una puesta relevante, por todo ello, es deseable que se consigan las mejores cifras posibles, pero también resulta complejo innovar en un ambiente como el que estamos viviendo.

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Pueblos Mágicos. Será Carlos Ávila, quien lleva años de trayectoria trabajando para el turismo de Michoacán, el que ocupará la dirección general de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo en relevo de Marte Molina.

Ayer se hizo el anuncio en la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo de los Estados, que se está llevando a cabo en Durango.

En pocas palabras, se vio el punch de Roberto Monroy, titular de Turismo de Michoacán, quien directamente impulsó la llegada de Ávila.

Por cierto, la feria se llevará a cabo a fin de año en Tampico, Tamaulipas, y el responsable de montar el evento será Euroamérica, la empresa que comanda César García Pavón y que, a través de trabajo y resultados, no se ha dejado a apabullar por CIE, que tiene la mayoría de ese tipo de contratos.