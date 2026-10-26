Empresarios piden a Aduanas solidaridad con el turismo

Si en público los empresarios de Cancún mostraron disciplina durante la inauguración del Cancún Travel Mart (CTM) y evitaron confrontar a la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez, en la comida en privado hablaron abiertamente.

Rodrigo de la Peña y su mesa directiva de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM) fueron los anfitriones y estuvieron varios turoperadores y hubo críticas fuertes para Migración, Aduanas y la Secretaría de Hacienda.

Uno de los momentos más álgidos se produjo porque algunos compradores brasileños que llegaron invitados a la feria fueron hostigados por las autoridades de Migración y Aduanas, y algunos fueron detenidos unas horas con la amenaza de deportarlos.

Rodríguez dijo que, según los procedimientos, el tiempo máximo que pueden estar retenidos son cuatro horas y porque hay una instancia superior que debe autorizar o no su entrada tras revisar los argumentos de las autoridades del aeropuerto para no dejarlos pasar.

Es una oficina que trabaja 24/7, argumentó la secretaria, pero los empresarios dijeron que era frecuente que las autoridades aeroportuarias no activaran dicho mecanismo.

Ella misma reconoció un caso en Los Cabos en donde pretendieron cobrarles impuestos por unos anillos de compromiso que una pareja brasileña llevaba para casarse en el destino.

Ahora hubo un caso en Cancún, de un profesional del turismo al que pretendían cobrarle impuestos por querer ingresar temporalmente un equipo de buceo que utilizaría en el mar Caribe.

Además, es un influencer activo en las redes que hizo pública esta situación, la cual se suma a las muchas críticas que ha recibido México por su mal trato a los viajeros sudamericanos.

Otro de los problemas, dijeron, es que en Aduanas les ponen a sus agentes metas de recaudación, y para cumplir con esa tarea, privilegian tener una actitud sancionadora en vez de facilitarles el ingreso a los turistas.

Además, los empresarios turísticos de Cancún han invertido para sensibilizar a los agentes sobre la importancia del turismo para México, pero muchos fueron movidos de plaza por el gobierno federal.

Los empresarios le insistieron en que al menos un porcentaje del DNR debe ir a promoción, lo que le permitiría a Sectur cumplir mejor con su tarea, mientras que los hoteleros dijeron estar listos para empatar los recursos y generar alianzas cooperativas.

La secretaria Rodríguez ofreció generar enlaces con la Secretaría de Hacienda, con Migración y con Aduanas.

Bernardo Cueto, titular de Turismo de Quintana Roo, también participó en la comida y fue el único al que Rodríguez felicitó por su destacada labor.

DIVISADERO

CIFRAS.— Al corte final del último día de actividades del CTM, la AHCPMIM reportó una expectativa preliminar de ventas de 5 mil 450 millones de dólares, lo que prueba el poder del destino.

El año pasado, la cifra de cierre del mismo evento fue de 5 mil 250 millones de dólares, con un aumento de 250 millones contra 2024.

Ahora será 50 millones de dólares menor y, ya descontada la inflación estimada de 3.6% en Estados Unidos y una devaluación de casi 3.0% del peso frente al dólar, el crecimiento será prácticamente de cero en términos reales.

Con los problemas por todos conocidos, como el aumento del precio de la turbosina, el próximo se ve como un año retador, pero no crítico para el Caribe mexicano.