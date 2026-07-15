La danza de las cifras mundialistas

Faltan unos cuantos días para que la Secretaría de Turismo presente en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum los resultados económicos del Mundial, sobre los que hay muchas versiones.

Un consultor turístico compartió a este espacio que el presidente de una de las principales asociaciones empresariales le envió un documento con cifras tan dispares, que prefirió trabajar con su equipo en construir un documento que, al menos, tuviera cierta metodología y coherencia.

Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano ante la FIFA, destacó una derrama de 55 mil millones de pesos, una audiencia televisiva histórica de 60 millones de espectadores en el partido México-Inglaterra y la rehabilitación de cuatro mil canchas en todo el país.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, habló de una derrama económica estimada en 45,000 millones de pesos y una afluencia de 3.7 millones de visitantes durante los partidos.

El gobierno de Jalisco, que encabeza Pablo Lemus, reportó una derrama turística de 11,500 millones de pesos y una afluencia de 2 millones de visitantes al estado. Mientras que el gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, reportó una derrama superior a los 10,000 millones de pesos.

Si sumamos las tres cifras aportadas por los mandatarios, resulta que la derrama habría sido de 66,500 millones de pesos, es decir, 11,500 millones más de lo que refirió Cuevas.

Mientras una encuesta de la Canirac señala que 60% de los restauranteros calificaron el desempeño económico del Mundial para sus negocios como menor o mucho menor frente al mismo periodo del año pasado; 65% de los restaurantes no detectó presencia de turistas y, quienes lo hicieron, representaron menos de 10% de aforo.

Un dato duro del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue que llegaron al país para asistir al Mundial alrededor de 175,000 turistas internacionales; así es que los 2 millones de visitantes que reportó Lemus, 1.9 millones o más, seguramente eran de pueblos y entidades aledaños a Jalisco o se teletransportaron.

La lista de datos contradictorios seguirá creciendo, lo que recuerda esa frase de “hacerse trampa jugando al solitario”.

México obtuvo varios resultados positivos en el Mundial, pero saber lo que realmente sucedió ayudaría a mejorar las cosas en el futuro y también a descubrir áreas de oportunidad.

La mentalidad de los gobiernos mexicanos parecería ser generar expectativas elevadísimas, a lo mejor para justificar el gasto público, y después defenderlas a como dé lugar.

DIVISADERO

GANADORES DEFINITIVOS. Este jueves, Deloitte presentará los resultados de su investigación: ¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios.

Aunque será un informe serio y mesurado, ya es posible adelantar que los datos serán muy distintos a las cifras alegres sobre el Mundial que antes propaló la Secretaría de Turismo.

Pero no todo será tragedia, pues, por ejemplo, hay cifras récord en la venta de cervezas y tequila.

Así es que Juan Domingo Beckmann, mandamás de José Cuervo y quien también forma parte del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), está más que de plácemes por el evento deportivo.

También será valioso el reporte que liberará Héctor Flores Santana, director de la consultora Gemes, sobre el Mundial.

Sus colaboradores ya han contactado a las embajadas de los países que concentraron los viajeros internacionales para averiguar datos como gastos estimados y también sobre cómo se fueron moviendo por los tres países sede del Mundial.