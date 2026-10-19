El crecimiento turístico depende de la seguridad jurídica

RIVIERA NAYARIT.— El jueves 15 de octubre tuvo lugar en Bahía de Banderas el Nayarit Investment Forum 2026, para mostrar lo que se ha hecho e impulsar más negocios en el new kid on the block del turismo mexicano.

Durante la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro, la entidad ha recibido inversiones turísticas cercanas a 10 mil millones de dólares, con lo que encabeza ese indicador en México.

Nayarit se ha convertido en un enclave de grandes desarrollos de lujo y, según Juan Enrique Suárez, el secretario de Turismo, ya hay cerca de 18 mil cuartos de calidad turística en la entidad, contra 24 mil que tienen Los Cabos.

Luis Durán, CEO de RLH Properties; Héctor Rivas Camacho, director de Proyectos Hoteleros de Grupo Dine, y José Martín Giménez Rodríguez, representante de Omni Hotels & Resorts, estuvieron en una mesa redonda moderada por mí, para revisar cómo seguir impulsando el desarrollo del turismo y compartir esos beneficios con quienes viven en los destinos.

En un año atípico y complicado, como calificaron estos tres ejecutivos a 2026, México sigue siendo un destino importante para las inversiones turísticas, por su ubicación geográfica y por ser un referente mundial de servicio.

Rivas destacó que la seguridad jurídica, el control de la delincuencia y seguir desarrollando la infraestructura pública, incluso en una entidad que cuenta con un aeropuerto nuevo y donde se han construido recientemernte cientos de kilómetros de carreteras y autopistas, son las claves para el futuro.

Dine fue pionero del turismo de lujo en Punta Mita, donde Four Seasons abrió sus puertas a finales del siglo pasado y se mantiene como uno de los resorts de lujo más rentables de la cadena.

RLH ha probado en su desarrollo Mandarina, con marcas high end como One&Only y Rosewood, que el nuevo lujo premia la baja densidad y cuidado de la naturaleza, con máxima comodidad y servicios de alto nivel.

El apoyo a las comunidades locales es otra forma de preservar la seguridad y evitar la rotación de personal.

La sostenibilidad, dijeron, es parte del ADN de estos proyectos, como base para impulsar una cultura del desarrollo y del crecimiento.

Aunque Omni todavía no está operando, Giménez Rodríguez aseguró que en el cuidado de la fauna y la vegetación han superado en Nayarit los parámetros ambientales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se firmó en Naciones Unidas en septiembre de 2015, ha sido un parteaguas sobre la relevancia para las empresas del cuidado social y del medio ambiente.

Muchas empresas turísticas negocian créditos a tasas preferenciales con organismos financieros internacionales porque han cumplido con los requisitos marcados en esa agenda. También las empresas que cotizan en los mercados de valores tienen que detallar por escrito lo que hacen en temas de equidad de género, no discriminación y capacitacion, así como sus compromisos con las poblaciones cercanas a donde operan.

Claro que siguen existiendo prácticas como el llamado green wish o social wish, que es hacer compromisos “de dientes para afuera”.

Mientras que la hipocresía igualmente se da en consumidores que reclaman compromisos verdes y viajan en el helicópteros o aviones privados consumiendo cantidades proporcionalmente enormes de combustibles fósiles.

Aquí en Nayarit estas tres empresas mantienen su confianza en el futuro del turismo en México, partiendo de que no les cambien las reglas del juego.