Brasil y México reavivan el fuego con el “amor de su visa”

Después de años de sinsabores y desengaños, ayer en el World Travel Market Latin America (WTML), en Sao Paulo, Brasil, mexicanos y brasileños parecían decididos a revivir la llama de su “amor turístico”.

La visa es un instrumento poderoso y, al parecer, la emisión de este documento electrónico por parte del gobierno mexicano puede ser la clave para que los brasileños regresen a México, en general, y al Caribe Mexicano en particular.

También Los Cabos quiere un pedazo del pastel y con Quintana Roo tuvieron los espacios más destacados en el pabellón de México en el WTML de Sao Paulo.

Jesús Almaguer, expresidente de los hoteleros de Cancún y CEO de la cadena de hoteles Oasis, padeció como dirigente el desastre que provocó la imposición de la visa mexicana a los brasileños, producto de las presiones de Estados Unidos.

Ahora nuevamente se pudo tomar a gusto unas caipirinhas y disfrutar de las espadas de carne; luego de varios años recibiendo los reclamos de los touroperadores y agentes de viajes brasileños, que no entendían la rudeza mexicana.

La Secretaría de Turismo ofreció ayer un desayuno a los profesionales brasileños para hablar de cómo se está reactivando la relación turística entre ambos países.

Del 5 de febrero al 27 de marzo de 2026, las tres oficinas consulares de México en Brasil emitieron de manera conjunta 2 mil 579 visas.

En ese mismo periodo también se otorgaron 11 mil 950 visas electrónicas y todo ello en su conjunto representa 4.6 veces más respecto a lo que venía pasando en el mismo lapso de 2025.

No hay que olvidar que de los 360 mil brasileños que llegaron por la vía aérea en 2019, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, el año pasado sólo vinieron 172 mil.

México perdió 188 mil turistas brasileños al año y en algunos segmentos su capacidad de gasto es muy superior a la de los estadunidenses, así es que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Andrés Martínez, también fue con todo en pos de recuperarlos.

Tampoco pasó desapercibido que en este WTML hubo una presencia acotada de la oficina de promoción turística de la República Dominicana, que en los años recientes se había regodeado por quedarse con los turistas brasileños que antes iban a México.

El problema de Dominicana es que tiene muchas menos experiencias que ofrecer en comparación con México, además de que su servicio es de menor calidad.

DIVISADERO

El baile de las sillas. En las semanas Santa y de Pascua, los funcionarios de la Secretaría de Turismo practicaron el baile de las sillas, ése en el que todos corren cuando se detiene la música para no quedarse sin asiento.

Ahora Emmanuel Rey, quien era el director de Promoción y Relaciones Internacionales, pasó a ocupar la dirección de Inversión Turística y Conectividad.

Mariana del Carmen Díaz y Maxil, amiga cercana de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dejó la dirección de Profesionalización Turística para reemplazar a Rey.

Marte Molina, mantuvo la dirección general de Pueblos Mágicos, pero ahora su jefa es la subsecretaria Nathalie Desplás, cuando antes lo era el jefe de Unidad Miguel Aguíñiga.

En las secretarías de turismo de los estados muchos tienen cara de what?, porque ahora ya no saben con quién acordar diversos temas a los que estaban dando seguimiento.