Aeroméxico e Inbursa lanzan tarjetas para viajeros

Este miércoles por la noche, los socios y principales ejecutivos de Aeroméxico e Inbursa se dieron cita en el Museo Soumaya, para acompañar el lanzamiento de la nueva familia de tarjetas de afinidad que reemplaza a la que tenían Santander y la aerolínea y que eran operadas por Visa.

Aunque las aerolíneas de todo el mundo están recortando su oferta de asientos, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que en un negocio de ciclos como es la aviación, éste sigue siendo un momento adecuado para firmar una alianza de largo plazo, por al menos los siguientes 12 años.

Marco Antonio Slim, mandamás de Banco Inbursa, consideró que la oportunidad se dio por la disposición de ambas empresas, pero también por el deseo de los jóvenes para comprar, viajar y disfrutar.

Si bien Conesa aclaró que los puntos acumulados en las tarjetas Santander se podrán seguir redimiendo, pues no vencen, hoy Inbursa es el único banco mexicano con el que tiene una alianza.

La firma canadiense AIMIA, que originalmente se especializaba en operar programas de lealtad, no estuvo dispuesta a invertir más recursos en el programa de Aeroméxico, mismo que tomó directamente.

Ahora las nuevas tarjetas de débito Ascend y las de crédito Elevate y Horizon son operadas por Mastercard con anualidades de mil 650 pesos; 3 mil 300 y 8 mil 100, respectivamente.

Conesa resumió las virtudes de esta nueva familia de productos con la siguiente frase: “Es el programa que acumula más rápido y redime más fácil”.

En los siguientes 12 meses aspiran a colocar medio millón de tarjetas y será un negocio rentable para Inbursa y Aeroméxico, cuando alcancen el millón de plásticos en circulación.

Divisadero

Cifras reales.— Todavía hay algunos ilusos que siguen hablando de los millones de turistas que vendrán a México por el Mundial, pero la realidad nuevamente superará a la ficción.

Nada más por decir algo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo en la entrega de las estrellas Michelin que recibirán 2.5 millones en su entidad.

Lo que en realidad ha sucedido, es que los hoteles liberaron los cuartos que tenían reservados para el evento y que en la Ciudad de México se habla de aumentos en la tarifa de apenas 15% la próxima semana, cuando en la de la Fórmula Uno se duplican los precios.

Por ello es importante que Deloitte esté preparando una segunda parte de su estudio sobre el impacto económico del Mundial en México, luego de que en su pronóstico habló de poco más de 750 mil visitantes.

La compañía no le pondrá ni le quitará turistas al recuento, pero en la segunda mitad de julio hará un importante ejercicio de transparencia.

Excelencia.— Seamore, que dirige Hugo Camou, ganó el Premio de Calidad 2026, por su innovación y generación de valor en los sectores de turismo, hospitalidad y gastronomía.

Esta compañía ha escrito una gran historia de negocios con su Isla de la Pasión, en el Caribe mexicano, que se ha convertido en uno de los sitios preferidos para las bodas de los ricos y famosos.

También son propietarios de Metate, un restaurante en Los Cabos que es reconocido por su calidad, servicio y su buena relación precio calidad, en el principal destino de lujo de México.

No por nada obtuvieron reconocimiento Bib Gourmand, dentro de la Guía Michelin.