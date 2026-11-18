El jueves de la semana pasada, Excélsior publicó una pieza de Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Como columnista invitado, reprodujo el mensaje que pronunció en la 1.ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026: “Una República de y para la educación de las niñas y los niños”. En el boletín 381 de la SEP, resume su ponencia. El centro de su mensaje fue: “Invertir en la primera infancia es una de las decisiones de mayor valor económico, social y humano que puede tomar un país. Una inversión oportuna suele reducir costos futuros en salud, educación, violencia, abandono escolar, desempleo y desigualdad”.

No estamos en desacuerdo con ese mensaje. Sin embargo, la pregunta es si las cifras y el mensaje elogioso del secretario a la Nueva Escuela Mexicana y a la presidenta Claudia Sheinbaum se reflejan en la vida cotidiana del sistema educativo mexicano. El enfoque teórico explícito contradice la ideología que exponen los gobiernos de la Cuatroté: se trata de la teoría del capital humano, fundada por uno de los precursores del neoliberalismo, Theodore Schultz, profesor de Economía de la Universidad de Chicago. En resumen, esa perspectiva postula que las personas no son sólo un factor de trabajo pasivo, sino que invierten en sí mismas mediante la educación, la capacitación y la salud para aumentar su productividad y sus ingresos futuros; también los gobiernos de países que buscan la prosperidad. Fue el pie sobre el que se levantó un movimiento internacional capitaneado por el Banco Mundial.

Parece que el secretario Delgado copió la premisa: “Invertir en la primera infancia es una de las decisiones de mayor valor económico, social y humano que puede tomar un país”. Empero, antes postuló el enfoque como un aporte de los gobiernos de la Cuatroté: “Durante el periodo neoliberal se le cambió el nombre a la inversión social para llamarla gasto público. Ahora, con los gobiernos de la transformación, hemos recuperado lo que significa invertir en las nuevas generaciones, empezando por las niñas y los niños en sus primeros años de vida”. No obstante, en las estadísticas que publica la SEP se sigue declarando como gasto en educación, no como inversión.

A pesar de que, de nuevo, se puede coincidir con el secretario Delgado cuando afirma: “Cuando una sociedad invierte oportunamente en sus primeras infancias, además de mejorar la vida de las niñas y los niños, fortalece la democracia, impulsa la economía, defiende la soberanía y construye un futuro más justo para todas y todos”. Pero no dice que es el nivel más desprotegido. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2025, en 2022-2023 el gobierno atendió apenas a 3.4% de la población de cero a tres años, y hoy solo 7.1% de los infantes recibe atención educativa en sus primeros tres años.

También afirma: “Desde la SEP impulsamos la profesionalización de agentes educativos con acciones de formación focalizadas para su función y el desarrollo de materiales, talleres, cursos y acompañamiento en distintas entidades”. Pero esa profesionalización no tiene cabida en el presupuesto: menos de 90 pesos por docente en 2027 para actualización y capacitación. Tampoco menciona que, desde 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador descapitalizó las estancias infantiles y cerró las escuelas de tiempo completo que, además de escolarización, daban alimentos a más de tres millones de alumnos de zonas vulnerables.

Organizaciones civiles, estudiosos de la educación y de la pobreza, padres de familia y hasta líderes sindicales criticaron dicha medida por castigar a los más pobres; por eso suena hueca la conclusión del artículo de Mario Delgado: “Cuando una sociedad invierte oportunamente en sus primeras infancias, además de mejorar la vida de las niñas y los niños, fortalece la democracia, impulsa la economía, defiende la soberanía y construye un futuro más justo para todas y todos”.

La evidencia internacional demuestra que es correcto invertir en la educación de la primera infancia; prepara mejor a los futuros ciudadanos y a los países para enfrentar retos económicos, sociales y políticos. Pero la Cuatroté está muy lejos de cumplir con la república de la primera infancia.