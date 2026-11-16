El INE: la punta del iceberg

Uno de los peligros más grandes que hay en la navegación cerca de los polos de la Tierra son los icebergs: masas monumentales de hielo que van a la deriva y que pueden causar daños catastróficos a cualquier buque que se cruce en su camino, siendo el caso más conocido el del Titanic, crucero considerado como “insumergible” por sus constructores. Solamente 10% de la masa del témpano sobresale de la superficie del agua; 90%, invisible a simple vista, es la pesadilla de los marinos.

Valga la analogía para describir lo que ha sucedido las últimas semanas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y cómo ha encendido las alarmas de la Presidencia y de Morena por completo. Gracias a investigaciones de valientes periodistas se dieron a conocer los malos manejos y actos de corrupción dentro de lo que, hasta hace tres años, era la joya de la democracia mexicana.

AMLO y sus secuaces se encargaron de modificar las leyes para dejar un INE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial a merced de partido oficial, justo antes de dejar el poder. Emulando al PRI que tanto critican, pero que les ha dado a decenas de sus dirigentes, bloquearon a todo candidato a la presidencia del INE que no fuera afín a sus huestes. Fue seleccionada Guadalupe Taddei (con al menos 10 familiares en puestos gubernamentales) de una tómbola donde había cinco nombres completamente favorecedores al oficialismo. Su primera misión fue otorgarle a Morena y sus satélites (PT y PVEM) más de 70% de los escaños en el Congreso, a pesar de sólo contar con 54% de los votos, asegurando la sobrerepresentación necesaria para modificar la Constitución sin consenso de la oposición. A cambio, se le otorgó a la nueva consejera presidente el control absoluto del presupuesto y, en consecuencia, de los proveedores del nstituto. Como todo lo que ha tocado Morena, la corrupción y la incompetencia no tardaron en mostrarse.

Una característica de los morenistas acusados de corrupción es que, sin importar la desfachatez ni la gravedad de los cargos, son protegidos por la estructura partidista y gubernamental, permaneciendo en sus puestos o candidaturas con un cinismo sin paralelo: la cercanía de Adán Augusto con La Barredora, las 23 casas de Bartlett, los sobres amarillos de Pío López Obrador, los fraudes por huachicol fiscal y Segalmex, las irregularidades financieras en el Tren Maya y en Dos Bocas, la debacle del Insbi, la muerte de migrantes asfixiados, las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, las pérdidas de visas por acusaciones de lavado de dinero, crimen organizado y un larguísimo etcétera por parte de gobernadores y funcionarios del oficialismo. Ninguno de esos casos tiene condenas contra los pocos imputados y la mayoría ni siquiera se investigan.

Entonces, ¿por qué no protegieron, al contrario, disque denunciaron (aunque sin carpetas de investigación para que no hablen en un juicio) a Taddei y a su “inquieto” proveedor estrella, José Alfredo Hernández Casillas? Es muy sencillo: necesitan la legitimidad de un árbitro electoral imparcial para avalar sus posibles triunfos en las elecciones del año entrante. Seamos claros, si no hubiera sido por la aparición de los videos que muestran la corrupción voraz de los arriba mencionados, los susodichos seguirían haciendo y deshaciendo en el INE, a pesar de las múltiples denuncias al órgano de control interno del instituto y, por ende, el apoyo irrestricto (e ilegal) a Morena.

¿Alguna vez ha visto a López Obrador, Sheinbaum o algún miembro de su partido reconocer algún error o delito de alguien de su partido? Yo tampoco. Siguiendo los dogmas de Morena, ellos no tienen la culpa de lo que pasa en el INE, todo es culpa de funcionarios del pasado: Calderón es el favorito, luego Fox, García Luna y, ahora para todos los temas electorales, Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde y hasta José Woldenberg, exconsejeros presidentes del INE (antes IFE).

La corrupción en el INE es sólo la punta del iceberg si la comparamos con los niveles groseros que existen en el gobierno. Pero si ese iceberg provoca fisuras en el barco de la 4T, no olvidemos que las ratas son las primeras que abandonan el barco. Y muchas de ellas ya tienen la cola atrapada en la ratonera de Estados Unidos.