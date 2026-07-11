Dos duelos atractivos en Blitz: Ju, Wenjun vs. Lee y Assaubayeva vs. Deshmuk

Dos duelos muy atractivos con varias de las principales luminarias femeninas del ajedrez entre ellas las chinas Hou Yifan, con el más alto Elo en clásico, y la campeona mundial Ju, Wenjun, bajo un formato de Triatlón que se está extendiendo con rapidez, presentan los cuartos de final de la plataforma Chess.com, con un premio global de 75,000.

El certamen se inició con 16 maestras el pasado 6 de julio y finalizará el último día del mes.

Enfrentan en la gráfica A): 1) Ju, Wenjun, (2,863) China vs. Alice Lee, (2,877), Estados Unidos. Ha calificado además 2) Kateryna Lagno, (2,866) Rusia, en espera de la ganadora entre Polina Shuvalova, (2,850), Rusia y la griega Anastasia Auramidou, 2,757.

Gráfica B): Bibisara Assaubayeva, (2,933), Kazajistán vs. Divya Deshmukh, (2,743), India. Califica la GM ucraniana Anna Muzychuk (2,642) quien se medirá a la ganadora del match Hou Yifán (2,828) y la maestra alemana Dinara Wagner (2,660).

El formato de 16avos y 8avos de final comprende tres sesiones de juego, una de 45 minutos en la que las ajedrecistas juegan sucesivamente partidas de blitz al ritmo de 5 minutos con un segundo de añadido. Continúan con 30 minutos de blitz al ritmo de 03´con 01” y terminan con 15 minutos de ajedrez bala al ritmo de un minuto el total con añadido de un segundo.

En la fase de semifinales y final se eleva el tiempo a 75 minutos el blitz de 5 minutos a 50 minutos las partidas de tres minutos y 25 minutos de bullet a un minuto con los añadidos señaladas.

Si se registrase un empate se disputarán cuatro juegos a un minuto. Y de persistir se decidirá en una subasta de 5 minutos en la que las jugadoras sugieren los tiempos.

Ju, Wenjun paso a cuartos de final tras vencer por 9 ½ - 4 ½ a la vietnamita Le Thao Nguyen Pham, mientras que Alicia Lee batió a la ex rusa- helvética Alexandra Kosteniuk (2,572) por el score de 9-2. Y la rusa Lagno se impuso a su compatriota Karina Ambartsumova, (2,784) por 10 ½ - 3 ½.

De que la fuerza Elo no corresponde en resultados a plenitud en las partidas de blitz por los elementos aleatorios que bañan el juego acaso se puede señalar que la GM india Vaishali, Rameshbabu, (2,833) ganadora del Torneo de Candidatos en la isla de Chipre y retadora oficial a la corona mundial este fin de año, perdió el paso a cuartos de final ante la ucraniana Anna Muzychuk que la superó por 8 ½ - 5 ½.

Vaishali abrió con una victoria y un empate y luego Muzychuk le encajó una racha de siete triunfos.

Curso de Verano. Tardíamente nos enteramos que el maestro internacional argentino Pabllo della Morte y el gran maestro yucateco Luis Ibarra Chami ofrecieron un curso de ajedrez de una semana para niños y adolescentes en una de las aulas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

El curso finalizó ayer. Consistió en seis horas de conocimientos ajedrecísticos más otras horas recreativas. Y concluyó con un par de video-conferencia del GM venezolano Eduardo Iturrizaga, que representa a España desde el 2021, y del GM argentino Alan Pichot, que representa también a España desde el 2023.

El curso tuvo bastante demanda pero solo fueron aceptados 100 alumnos, distribuidos en varios grupos.

Es una práctica que se acostumbra en varias países con el fin de elevar el conocimiento y la destreza.

Della Morte probablemente tiene más de una década de enseñar ajedrez en el país. Está casado con la MI cubana Zenia Corrales Jiménez, primer tablero de México con 2,142 puntos Elo. Ha colaborado con Fenamac, en la Universidad Anáhuac, y tiene un club por Satélite.

Hay ajedrecistas extranjeros, unos que se han nacionalizado y otros no, que ayudan al desarrollo del ajedrez en México. Cito algunos: MI Ramón Huerta Soris; GM Juan Carlos González, MF Silvio Pla, (argentino en Mérida), GM Jorge Cori, (de Perú) GM Kevin Joel Cori Quispe, GM Juan Carlos Obregón Rivero, MI Roberto Calderín, GM José Eduardo Martínez Alcántara.

Blancas: Vaishali, Rameshbabu, India, 2,833.

Negras: Anna Muzychuk, Ucrania, 2,692.

Eslava, B12.

R–1, blitz 3´00”, Speed Chess, Chess.com, 06–07-2026.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 Af5 4.c4 c6 5.Cc3 e6= 6.Ad3 Axd3 7.Dxd3 Cbd7 8.0–0 Ae7 9.Td1 0–0 10.e4 dxe4= 11.Cxe4 Cxe4 12.Dxe4 a5 13.Af4 a4 14.Td3 Te8 15.Tad1 Da5= 16.h3 Tac8 17.Ce5 Tcd8 18.Tg3 Af8 19.Tdd3 g6?+- 20.Ag5 Ae7 21.Cxf7!+- Rxf7+- 22.Tdf3+?–+ Rg7 23.Dxe6 Axg5 24.Df7+ Rh8 25.d5 Ce5 0–1.