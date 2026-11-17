Pertenece a la más alta estirpe del deporte nacional e internacional. A sus 63 años de edad, Jaime Lomelín Gavaldón personifica el aliento agonal y de superación incesante. Lo ha demostrado en albercas, presas, ríos y aguas abiertas. Mañana se manifiesta en otro campo: presenta su libro La otra orilla, en el que narra en forma amena sus vivencias deportivas y profesionales. Egresado del Tec de Monterrey, su alma mater, escribe con tanta clase y energía como cuando nada. Pocos adolescentes como él descubren y deciden su destino a tan corta edad; a los 14 años eligió ser ingeniero químico y nadador de gran fondo. Con el fin de conocer su trayectoria y alto nivel enunciemos un comparativo. En la los 50 y 60, Tonatiuh Gutiérrez, Damián Pizá y Guillermo Echevarría fueron las principales luminarias en pileta y mar. Damíán asombró al cruzar las heladas aguas del canal de la Mancha; Tonah, uno de los mejores en América, con sus prácticas a muerte en CU, ganó en dos ocasiones la famosa travesía Capri-Nápoles; y Guillermo Echevarría batió el récord mundial de 1,500 nado libre y finalizó 2º en la Capri-Nápoles. Bien. Jaime Lomelín Gavaldón batió el récord mexicano de Echevarría, en casi media hora, al cronometrar 7 horas, 21 minutos y 50 segundos. Rompió los R mexicanos de la Triple corona: en el canal de la Mancha, la isla Catalina y la isla de Manhattan. En la última dio dos vueltas en 19 horas en recorrido de 96 km, RM Guinnes. El 6 de mayo de 2023 recibió el reconocimiento del International Swimming Hall of Fame, de Fort Lauderdale, Florida. Su nombre eternizado como arquetipo para las generaciones actual y venideras, figura al lado de luminarias de la talla de Michael Phelps, Mark Spitz, el argentino Claudio Plit, Guillermo Echevarría… Acerca de su libro, que presentará mañana a las 19 horas en el Club de Industriales, Salón Tamayo del hotel Marriot de Polanco, el conocido comentarista y de los mejores escritores del deporte Antonio Rosique, impregnado del espíritu de aventura, estampa en la contraportada: “…, una leyenda de la natación mexicana y uno de nuestros aventureros deportivos. Ha competido en los imponentes; ha nadado y ganado en México y fuera de sus fronteras. Cruzó el canal de La Mancha —el Everest de las aguas abiertas—, Gibraltar, el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Ha nadado durante horas en mares helados, entre corrientes impredecibles, oleaje, oscuridad, fauna salvaje”. Y el subcampeón olímpico Fernando Platas: “Mi reconocimiento en lo deportivo, en lo profesional, sobre todo por su calidad humana, que a muchos nos ha marcado un estilo de vida”. La otra orilla trasciende lo deportivo; la magia de su pluma se transforma en un canto de amor y solidaridad a su familia, a sus padres, Jaime y Eugenia, a su esposa Lulú, a sus hijos Vanessa, Daniel y Nicole, a sus amistades y entrenadores. En su vida recibió la influencia del campeón mundial Claudio Plit y él a la vez inspiró a Nora Toledano, la 6a mujer en la historia en realizar la doble travesía al canal de la Mancha, 5 de agosto de 1994.