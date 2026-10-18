Woodward ingresa a los 100 mejores del mundo tras R-7 en Nacional EUA

Wesley So, con las piezas negras, derrota a Ray Robson y aventaja en medio punto a Andy Woodward y Fabiano Caruana en la clasificación general después de la R-7 en el Campeonato Nacional cerrado de los Estados Unidos que se realiza en Saint Louis en una sesión en la que Levon Aronian consigue su primera victoria, en siete oportunidades, en una partida de corte magistral, al imponerse al exmonarca nacional Sam Shankland.

En la atmósfera de la competencia ocurre notable: Woodward,16 años de edad, con su actuación 4 ½ puntos (+4, =5, -0), una de sus victorias sobre Caruana, el segundo mejor ajedrecista del planeta, se incorpora entre los 100 mejores del mundo al saltar de la posición 113 a la 85 tras ganar 16.2 puntos y ascender al segundo sitio del mundo entre los menores de 16 años sólo superado por el prodigio turco Yagiz Kaan Erdgmus.

Jeffery Xiong quien ha demostrado notables avances en la comprensión del juego posicional y especialmente en el final salta nueve posiciones del 59 al 50 del mundo con 2,664 puntos y Mishra Abhimanyu, poseedor del récord mundial de precocidad en obtener el título de GM subió 10 peldaños del 85 al 75 en la lista oficial FIDE mientras que Hans Moke Niemann (2,717) con tres puntos (+1, =4, -2) pierde -8.7 y desciende del sitio 22 al 29.

Clasificación R-7: 1) Wesley So (2,770), 5 puntos (+3,=4,-0); 2) Andy Woodward (2,619), 4 ½ (+2,=5,-0); 3) Fabiano Caruana (2,784), 4 ½ (+3,=3,-1); 4) Grigory Oparin (2,638), 4 (+2, =4,-1); 5) Jeffrery Xiong (2,656), 4 (+3,=2,-2); 6) Awonder Liang (2,685), 4 (+2,=2,-2); 7) Mishra, Abhimanyu, (2,636); 7) Mishra, Abhimanyu, (2,636), 3 ½ (+1,=5,-1); 8) Hans Moke Niemann, (2,717), 3 (+1,=4, -2); 9) Levon Aronian, (2,725), 3 (+1,=4,-2); 10) Sam Shanland, (2,646), 2 ½ (+1,=3,-3); 11) Ray Robson, (2,659), 2 ½ (+1,=3,-3); 12) Samuel Sevian, 1 ½ (-0,=3,-4). Sevian sale de la elite de los 2,700 puntos tras perder -8.7 y descender de la posición 31 a la 41 del mundo.

R-7: 1) Woodward ½ Sevian; 2) Oparin 1-0 Liang; 3) Abhimanyu ½ Xiong; 4) Caruana ½ Niemann; 5) Robson 0-1 Wesley So; 6) Aronian 1-0 Shankland.

R-8: 1) Shankland vs Niemann; 2) ¡Wesley So vs Woodward!; 3) Aronian vs Oparin; 4) Xiong vs Robson; 5) Sevian vs Caruana; 6) Liang vs Abhimanyu.

Blancas: Levon Aronian, 2,725.

Negras: Sam Shankland, 2,646.

Siciliana, B91.

R-7, CN de EUA, Saint Louis, 16–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.g3 e5 7.Cf3 Ae7 8.Ch4 g6 9.Cg2 b5 10.Ce3 Ab7 11.Ag2 Cbd7 12.Ccd5 0–0 13.0–0 Tc8 14.a4 Cxd5 15.Cxd5 Axd5 16.exd5 b4 17.Ad2 a5 18.c3 bxc3 19.Axc3 Tras los intercambios en d5 las blancas presentan un peón aislado central y la posesión de la pareja de alfiles lo cual representa ventaja estratégica, así como 2 vs 1 en las columnas a y b. Observe que a5 es débil. En las que Aronian puede crear un peón libre19...Tc5 La T defiende y ataca los peones de la quinta fila. Preferible instalar el Caballo en la cabeza de playa c5: [19...Cc5 20.b4 Ce4 21.Ab2 Cc3 22.Db3 Ce2+= 23.Rh1 Cd4 24.Axd4 exd4 25.Tac1 axb4 26.Dxb4 Tb8=] 20.Ad2 Ag5 21.b4 Tc4 22.bxa5 Axd2 23.Dxd2 Tc5± Las negras están obligadas a contener la amenaza de los peones doblados en la columna a. 24.a6 Da5 25.Tfd1 Dxa6± 26.a5 Tfc8 Una imprecisión de Shankland. Acaso lo correcto sea presionar al peón libre a5. La posición de la dama como bloqueadora, en el papel de centinela, representa pérdida de tiempo. 27.Af1 Da7 28.De3! Cf6 29.a6 Cg4 30.De2 Tc2+- [30...h5 31.h3 Cf6 32.Tdb1 T5c7 33.Dd1 Ce4 34.De1 Cxg3= 35.Ab5 Tc2 36.De3 Dxe3 37.fxe3+- Las negras tienen serios problemas con el avance del peón libre y el control de la casilla c6 con el Alfil.] 31.Td2 Txd2 32.Dxd2 e4 33.De2 h5 [33...e3 34.Dxg4 exf2+ 35.Rg2 Te8 36.Tb1+- con la idea de la invasión en la séptima con Tb7.] 34.h3 Cf6 35.Db2 Cd7 36.Db7 Tc7+- 37.Dxa7 Txa7 38.Tb1 f5 Con ventaja decisiva las blancas transforman el final simplificando la posición. 39.Tb7 Txb7 40.axb7+- Rf7 41.Ab5 Cb8 42.h4+- g5 43.hxg5 Rg6 44.f4 exf3 45.Rf2 Rxg5 46.Rxf3 Rg6 47.Rf4 Rf6 No olvide el lector aficionado: los alfiles trazan la figura geométrica de un rombo. 48.Ae2 Rg6 49.Ad1 Cd7 50.Aa4 Cb8 51.Ae8+ Blancas rinden.. Si: 51...Rf6 52.Axh5 Ca6 53.Ae2 Cb8 54.Ad3 Cd7 55.Axf5 Cb8 56.g4+- 1–0.