Wesley So, nuevo líder; final magistral de Carlsen 1-0 sobre Firouza

Tres victorias blancas en clásico entre los grandes maestros y cambio en el liderazgo en hombres en el Norway Chess de Oslo tras la victoria de Wesley So sobre el indio Praggnanandhaa y el desquite de Magnus Carlsen sobre Alireza Firouzja, en partida magistral del Ruy López que el noruego transformó en un final superior conforme al dictum de José Raúl Capablanca en los albores del pasado siglo: Dama y caballo son más fuerte que Dama y Alfil.

Clasificación Ronda 6: 1) Wesley So, Estados Unidos, 11 ½; 2) Alireza Firouzja, Francia, 10; 3) Vincent Keymer, Alemania, 8; 4) Magnus Carlsen, Noruega, 7 ½; 5) Dommaraju, Gukesh, India, 6 ½; 6) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 6 ½;

Ronda 6: 1) Keymer 1-0 Gukesh; 2) Carlsen 1-0 Firouzja; 3) Wesley So 1-0 Praggnanandhaa.

Emparejamiento R-7: 1) Praggna vs Firouzja; 2) Keymer vs Carlsen; 3) Gukesh vs Wesley So.

Blancas: Wesley So, EUA, 2,754.

Negras: Praggnanandhaa, R., India, 2.733.

GdeD, Anti-Merano, D45.

R-6, Norway Chess, Oslo, 31–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e3 Cf6 5.Cf3 Cbd7 Configuración de la Merano. Las negras retardan el desarrollo del Af8 en un intento por ver las intenciones del adversario. 6.Ae2 (6.Dc2 dxc4 7.Axc4 b5 8.Ae2 Ab7 en busca de contra juego. 9.a3+=) 6...Ad6 7.0–0 0–0 8.b3 Acaso mejor Dc2 con el objetivo de disputar e4. 8...Ce4 (8...dxc4 9.bxc4] 9.Ab2 f5 10.g3 Otra alternativa es Tc1. 10...Df6= 11.a4 a5 12.Dc2 g5 Jugada inexacta, de riesgo acompañada del deseo de luchar por el triunfo. Busca el rompimiento en f4. En ajedrez no todo es cálculo. 13.Cxe4 fxe4 14.Cd2 Dh6 15.f3 exf3 16.Txf3 (16.Cxf3 g4 17.Ce5 Dxe3+ 18.Rg2 Cxe5 19.dxe5 Txf1 20.Txf1 Axe5 21.Axe5 Dxe5 22.Tf4±) 16...Txf3 17.Axf3 17.Cxf3 g4 18.Ch4 Dxe3+ 19.Rg2 Cf6 20.Ad3 Ce4 21.Ac1=. 17...g4 18.Axg4= Cf6 19.Af3 Dxe3+ 20.Rg2 e5 21.cxd5 cxd5 22.dxe5= Axe5 23.Axe5 En el tablero aparece un peón libre, con sus dos características: debilidad y cargado de energía dinámica. El peón d aislado es uno de los temas estratégicos. fundamentales. La pugna la decidirá el conocimiento y la técnica. Añada otro perfil: las negras presentan tres islas, las blancas mejor estructura y mayoría en flanco de rey en una lucha en equilibrio material. 23...Dxe5 La presencia de A de igual color, tiende a tablas. 24.Tc1 Ag4 25.Dc3= d4 26.Dc4+ Rh8 26...Rg7? 27.Dc7+ Dxc7 28.Txc7+ Rh6 29.Txb7+-. 27.Dd3 Te8 28.Cc4³ Dh5 29.Axg4 Dxg4 30.h3 Dh5= 31.Tf1 Dd5+ 32.Df3 d3 33.Dxd5 Cxd5 Con el intercambio de D las negras han percibido que deben jugar por el empate. 34.Td1 Cb4 35.Cxa5 b5+=. Desligar para debilitar. 36.axb5 Tb8 37.Cc4 Txb5 38.Rf2 Rg7?± Compleja decisión. Una idea más exacta: 38...Ca6 39.Cb2 Txb3 40.Cxd3 Tc3 41.Re3 Cc5=].39.Re3 Tg5 40.Tg1 Tb5 41.Rd4 Td5+ 42.Rc3 Ca2+ 43.Rd2 Cb4 44.Ta1 44.Ce3+- Tb5 45.Tf1 Tb8 46.Tf5+-. 44...Cc6 45.Ce3 Td7 46.Cf5+ Rf7 47.Ce3 Ce5 48.Tf1+ Re6 49.Cc4 Cxc4+ 50.bxc4 Re5 51.Tf3 Td4 52.Tf4+- Td7 53.Tf3 Td4 54.Tf7 h6 55.Tf4 Td6 56.c5 Tg6 57.Tg4 Tc6 58.Tc4 h5 59.Rxd3+- Tg6 60.g4 hxg4 61.hxg4 Tc6 62.Te4+ Rd5 63.Td4+ Negras rinden. 63...Re5 64.Rc4 Ta6 65.Td5+ Re6 66.g5 Ta4+ 67.Rb5+- 1–0.

Blancas:Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Ruy López, Ataque Central, C84.

R-6, Norway chess, Clásico, Oslo, 31–05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.Cc3 Ae7 6.0–0 b5 7.Ab3 0–0 8.d3 d6 9.a3 Ca5 10.Aa2 Ae6 11.Axe6 fxe6 12.b4 Cc6 13.Ad2 De8 14.Ce2 Ch5 15.c3 Dg6 16.Cg3 Cf4 17.a4 Df7 18.d4 g5 19.axb5 axb5 20.Txa8 Txa8 21.dxe5 dxe5 22.Axf4 exf4 23.Dd7 fxg3 24.Dxc6 gxf2+ 25.Rxf2 Tf8 26.Rg1 (26.h3 Ad6 27.Dxb5 Dg7 28.Dd3 g4 29.hxg4 Dxg4 30.Rg1 Dh5 31.e5 Axe5 32.Te1 Ag3 33.Txe6+=) 26...Ad6 27.Dxb5 g4 28.Cd2 Af4? 29.g3 Ae3+ 30.Rg2 Dg7 31.Dd3 Ab6? (31...Txf1 32.Cxf1 Ag5 33.Db5 De7±) 32.Txf8+ Dxf8 33.De2 h5 34.h3 Dg7 35.hxg4 hxg4 (35...Dxg4?? 36.Dxg4+ hxg4 37.Cc4 Aa7 38.Ce5+-) 36.c4 La partida está definida. Se amenaza c5 y la captura del vulnerable g4 mediante Cc4-e3 o bien Cf1–h2 como idea. 36...c6 37.Cf1 Rf8 38.Ch2 Dc3 39.Cxg4 Dxb4 40.Ce5 El rey negro está desprotegido y hay varios caminos hacia la victoria. El primero es el que ya enunció Capablanca. D y C son más fuertes que D y A. 40...Dd6 41.Dh5 Re7 42.Dh7+ Re8 43.Dg8+ Re7 44.Dg7+ Re8 45.Rh3 Ad4 46.Dh8+ Re7 47.Cxc6+ Dxc6 48.Dxd4+- Rf7 49.c5 Db5 50.Rh4 Rg6 51.De5 Dc4 52.Dg5+ Rf7 53.Rh5 Dc3 54.e5 Dc2 55.Df6+ 1–0.