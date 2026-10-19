Wesley So, líder, se mide a Caruana en Nacional EU

En partida de crucial importancia el líder Wesley So, con negras, enfrenta hoy en Saint Louis, a Fabiano Caruana, a quien le lleva un punto de ventaja, en el Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos. Cuando el certamen entra a la recta final el choque prácticamente decidirá al ganador de la corona 2027. Caruana intenta conquistar su sexta corona y quinta consecutiva.

Wesley So venció al prodigio Andy Woodward en la R-7 en ilustrativo final de peones y se alejó en un punto de Fabiano Caruana quien empató con Samuel Sevian último lugar en la clasificación.

En la R-8 se produce una singularidad: los juego Wesley So – Andy Woodward y Jeffery Xiong - Ray Robson, Gambito de Dama, Ragozin, se desarrollan en forma idéntica hasta el lance 17.

Clasificación R-9: 1) Wesley So 6; 2) Fabiano Caruana, 5; 3) Grigory Oparín, 4 ½; 4) Andy Woodward, 4 ½; 5) Jeffery Xiong, 4 ½; 6) Awonder Liang, 4 ½; 7) Mishra, Abhimanyu, 4; 8) Levon Aronian, 3 ½; 9) Sam Shankland, 3 ½; 10) Hans Moke Niemann, 3; 11) Ray Robson, 3; 12) Samuel Sevian, 2 puntos.

Ronda 8: 1) Shankland 1-0 Niemann; 2) Wesley So 1-0 Woodward; 3) Aronian ½ Oparin; 4) Xiong ½ Robson; 5) Sevian ½ Caruana; 6) Liang ½ Abhimanyu.

Emparejamiento de la Ronda 9: 1) Abhimanyu vs. Aronian; 2) Niemann vs. Sevian; 3) Robson vs. Liang; 4) Woodward vs. Xiong; 5) Oparin vs. Shankland.

Blancas: Wesley So, 2,770.

Negras: Andy Woodward, 2,619.

GdeD, Ragozin, D38.

R-8: CN de EUA Saint Louis, 17–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 las blancas evitan entrar a la Nimzo-India, 3...d5 4.Cc3 Ab4 5.Db3 c5 Woodward disputa de inmediato el centro. El despeje de c5 no sólo disputa d4 sino que abre camino para que la Ta8 entre en acción rápida por el control de la columna c. 6.dxc5 Cc6 [6...Axc5 7.cxd5 exd5 8.Ag5 0–0 9.Axf6 Dxf6 10.Cxd5 Dg6 11.Dc4 Dd6+=] 7.Ag5 Da5= Woodward juega en forma dinámica y con cierto riesgo en el ala dama ante un adversario superior. Es posible hostigar la dama y equilibrar la configuración de peones mediante: 7...dxc4 8.Dxc4 Da5 9.Tc1 Dxc5 10.Dxc5 Axc5 11.g3 con equilibrio material y posicional Valdimir Artemiev 1–0 Hans Moke Niemann, ajedrez rápido, 50 Copa Kárpov, 21.05-2025. 8.Axf6 dxc4 9.Dxc4 gxf6 Los módulos de cálculo valoran igualdad, sólo que las blancas han dañado la estructura negra. Y la casilla f6 en teoría es débil. Pueden estimarse como escaques débiles f7, b7; y de las blancas b2 y naturalmente c5 que va a caer. 10.Tc1 Dxc5= 11.Dh4 Re7 Equilibrio. Sólo que un rey centralizado, sin la defensa de la coraza del enroque, es débil. No olvide las condiciones de lucha y la relatividad de las afirmaciones en ajedrez. 12.g3 Axc3+ 13.Txc3 Db4 14.Dxb4+ Cxb4 15.a3 Cc6 16.Ag2 El alfil toca con Rayos X sobre b7 y a8 16...Ad7 17.Rd2 Con visión y profundidad del juego posicional Wesley So -la posición con visión general, así lo exige-, dirige sus unidades al flanco de dama, que será la escena del campo de batalla. [17.0–0 Tac8 18.Tfc1+= Ca5 19.Rf1 Cb3 20.T1c2 b6=] 17...Thd8 18.Thc1 Tac8 19.Ce1 Ce5 20.Cd3 Txc3 [20...Cxd3 21.Txc8 Cxc1 22.Txd8 Rxd8 23.Rxc1 Rc7 24.Ae4 f5 25.Ad3+=] 21.Txc3 Ac6 22.Axc6 Cxc6 23.Tc5 Ce5 24.b4 b6 25.Tc7+ Td7+= Con los intercambios Woodward mantiene en equilibrio el combate. 26.Tc8 El cambio para So conduciría a las tablas. Los GMS dicen final de caballos es final de peones. 26...f5 27.a4 Cxd3 28.exd3 En el final de torres hay una pequeña ventaja blanca: la torre blanca es activa y actúa en territorio adversario; las negras presentan debilidades en a7 y h7. Las debilidad de f2 y h2 no son tan sencillas de atacar asi como b4 por la proximidad del rey. 28...e5 29.Re3 Td4 30.Tc4! Txc4 31.dxc4 Ventaja, pero no decisiva de las blancas, por su mayoría en flanco dama. 31...Rd6 32.Rd3 f6 Es ilustrativo el rompimiento que va a realizar So. Y cómo el sacrificio de sus peones permitirá a su Rey atacar y vencer con su incursión en flanco de rey. Admirable técnica finalista. 33.Rc3 Rc6 34.Rb3 Rd6 35.Rc2 Rc7 36.Rc3 Rc6 37.h4 Rd6 [37...h5 38.Rd3 Rd6 39.f3 Re7 40.Re2 Re6 41.g4 fxg4 42.fxg4 hxg4 43.h5 Rf5 44.h6 Rg6 45.c5+-] 38.c5+ bxc5 39.b5 Rd5 40.a5 c4 41.b6 axb6 42.axb6 Rc6 43.Rxc4 f4 Retarda la derrota. 44.gxf4 exf4 45.b7 Rxb7 46.Rd5 f3 47.Re6 Rc6 48.Rxf6 Rd5 49.Rf5 h5 50.Rf4 Re6 51.Rxf3 Rf5 52.Re3 1-0. Negras declinan. Si: 52...Rg4 53.f4 Rxh4 54.Rf3 Rh3 55.f5 Con mate en 9. 1–0.