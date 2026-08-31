Veselín Topálov vs Garri Kaspárov, se medirán en match de 12 juegos 9LX en Saint Louis

Dos ex monarcas mundiales van a esparcir polvo dorado del tiempo, un tanto oxidado, en el tablero.

Enfrentan Garri Kaspárov y Veselín Topálov en Saint Louis en un duelo de 12 partidas de ajedrez 9LX, aleatorio o Fischer-Random, del 11 al 13 de septiembre.

La última aparición de Garri Kaspárov, de 63 años de edad, en ajedrez clásico fue el 10 de marzo de 2005 cuando un día antes había asegurado la corona en el prestigioso Torneo de Linares, España, categoría XX FIDE; perdió con blancas una Siciliana en final de peones ante el búlgaro Veselín Topálov quien lo alcanzó en el liderazgo. La corona correspondió al Ogro de Bakú por mayor número de victorias con las piezas negras. Kaspárov, décimo tercer campeón mundial ha jugado con frecuencia partidas de ajedrez rápido y blitz en Saint Louis con la invitación del millonario Rex Sinquefield.

Retirado, la última aparición de Topálov, de 51 años, fue en marzo pasado, cuando perdió un match ante el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus, por 5-1.

Topálov y Kaspárov, ambos dueños de un estilo combativo, espectacular, creativo y de singular rapidez en la toma de decisiones van a jugar cuatro partidas diarias, dos de ajedrez rápido y dos de blitz en la modalidad aleatoria. Cada día se sorteará una nueva posición. En 2022 no fue una buena experiencia de Kaspárov en el 9LX en el Champion Showdon de Saint Louis, ante GM, Caruana, Leinier Domínguez,…, sólo consiguió ½ punto de 9 posibles.

Van a disputar una bolsa global de 144 mil dólares. El primer día se otorgarán 1,000 dólares al ganador por partida; el segundo, 2 mil y el tercero 3 mil dólares. El ganador recibirá 70 mil y el perdedor 50 mil. Se suman 44 mil dólares más que se distribuirán en bonos.

Topálov, invitado especial en el Festival de Nimes Apogee, al sur de Francia -en el que el sábado anterior se produjo una atractiva partida entre dos renombradas mujeres, la georgiana Nana Dzagnidze y la rusa ucraniana Anna Ushenina-, fue entrevistado hace una semana por el comunicador Bruno Mangin.

Hacemos una breve referencia de algunas expresiones del búlgaro. “Siempre me fascina ver jugar a los niños”. (Por asociación se forma una imagen de un hombre noble, cerca de mi, recuerdo cómo Topálov, en una exhibición de partidas simultáneas en el Bosque de Chapultepec, ofreció tablas al físico matemático Alejandro Preve Castro, creador y perpetuador de la imagen en Mérida, Yucatán, del gran maestro Carlos Torre Repetto). “De niño, yo veía y admiraba a los grandes maestros del tablero como si fuesen dioses viviente. Luchar por la corona mundial es el sueño de todo el mundo. Sugiero a los princiantes dos cosas: Nunca pierdan la pasión, estudien y trabajen duro y disfruten del procesamiento de su progreso. Nunca se dejen intimidar por la reputación de su oponente” (jueguen contra las piezas como lo sugieren algunos otros GMs), “Confíen en sus fuerzas, concéntrense en hallar el mejor movimiento”.

Blancas: Nana Dzagnidze, Bulgaria, 2,478.

Negras: Anna Ushenina, Ucrania, 2,414.

GdeD, declinado, D35.

R-9, Festival de Nimes Apogee, 29-08-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 c6 6.e3 Ad6 7.Ad3 0–0 8.Dc2 h6 9.Ah4 Te8 10.Cge2 a5 11.Ag3 Axg3 12.Cxg3 h5 13.h3 Ca6 14.a3 h4 15.Cge2 Cc7 16.0–0 Ce6 17.Tad1 Cg5 18.Cf4 Cge4 19.Cxe4 Cxe4 20.Axe4 Txe4 21.Tfe1 Af5 22.f3 Txf4 23.Df2 Ac2 24.Dxc2 Tf6 25.e4 dxe4 26.Txe4 Td6 27.Df2 Df6 28.Txh4 Tad8 29.Te1 g5 30.Dg3 Txd4 31.Th5 T4d5 32.h4 Rf8 33.hxg5 Dxb2 34.Rh2 Dd4 35.Te4 Dg7 36.Dh3 Te5 37.Th8+ Re7 38.Th7 Dxg5 39.f4 Txe4 40.fxg5 1–0.

La Solución. Existen diversos enfoques al enfrentar un problema de mate en dos jugadas. Imaginar que las blancas ya hicieron la primera jugada. Hay en la posición una gran ventaja: la dama negra no puede capturar a la Tb5. Al mismo tiempo está clavada. ¿Y si captura a la dama blanca, como daría mat?. Y si el rey juega h2. El lance clave es 1. Tg6!! Las blancas amenazan Dh8 jaque mate. Si 1. … Dxa1; 2. Th5++. Y si 1. ... Dg1; 2. Th5++ o bien Dxg1. Observe que no es posible, el movimiento semejante: 1.Tg5? No conduce al mate en dos: 1...Rh2 2.Dh8+ Dh7 3.Dxh7++. Y se daría mate en tres pero no en dos. Los problemas de ajedrez al igual que los estudios desarrollan la habilidad de calcular y visualizar las posiciones