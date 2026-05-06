Van Foreest sufre lapsus y Erigaisi lo atropella

Tras la espléndida victoria del neerlandés Jorden Van Foreest sobre el ex monarca mundial Magnus Carlsen, en la R-4, de súbito, en posición equilibrada, parpadea, sufre un lapsus en una posición en equilibrio y es aplastado y opacado, sin piedad, por el el indio Arjún Erigaisi, poderoso maestro de aguda capacidad táctica. Erigaisi alcanza en el liderazgo al prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus quien ayer empató ante el otro prodigio Andy Woddward, de Estados Unidos, en la R-6 del apasionante torneo Tepege&Sigeman de Malmoe, Suecia.

Brava lucha presentó la china Zhu, Jiner, a Magnus Carlsen. Con negras penetró con su piezas pesadas en el entorno del rey blanco pero omitió declavarse y cometió un error y cayó.

Clasificación, Ronda 5: 1) Arjún Erigaisi, 2,751, India, 3 ½; 2) Yagiz Kaan Erdogmus, 2,708, Turquía, 3 ½; 3) Magnus Carlsen, 2,840, Noruega, 3; 4) Nodirbek Abdusttórov, 2,780, Uzbekistán, 3; 5) Jorden Van Foreest, 2,735, Países Bajos, 2 ½; 6) Andy Woodward, 2,635, Estados Unidos, 2 ½; 7) Zhu Jiner, 2,635, China, 1 ½; 8) Nils Grandelius,2,662, Suecia, ½ punto.

Resultados R-5: 1) Woodward ½ Yagiz Kaan; 2) Carlsen 1-0 Zhu, Jiner; 3) Erigaisi 1-0 Van Foreest; 4) Grfandelius ½ Abdusattórov.

Emparejamiento R-6: 1) ¡Yagiz Kaan vs Abdusattórov!; 2) Van Foreest vs Grandelius; 3) Zhu, Jiner vs Erigaisi; 4) ¡Woodward vs Carlsen!

Ronda 7: 1) ¡Carlsen vs Yagiz Kaan!; 2) Erigaisi vs Woodward; 3) Grandelius vs Zhu, Jiner; 4) Abdu vs Van Foreest.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,751.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735.

GdeD, Eslava, D11.

R-5, Tepe&Sigeman, Malmöe, 05–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Db3 En una expresión muy general, para el lector aficionado: cada vez que la partida se abre con 1. e4 se encienden focos rojos en la casilla f7 y con un poco de relativa menor intensidad en f2. Y cuando se inicia 1.d4, el quid estriba en el desarrollo del Ac8. El lance de Arjún Erigaisi mpide que se active el AD. 4...h6. El movimiento de este peón no contribuye con la apertura. (4...dxc4 5.Dxc4 Ag4 6.Cbd2 Cbd7 7.Db3 Dc7=). 5.Cc3 dxc4 6.Dxc4 Af5 Ahí está la razón de h6: Las negras desean mantener y conservar el A en la diagonal h7-b1. 7.Ce5 (7.Ch4 Ah7) 7...e6= 8.a4 Cbd7 Bajo el principio de pedirle cuentas a la pieza más activa. 9.Cxd7 Dxd7= 10.f3 Este movimiento parece mejor que a5 que también era posible. Las blancas intentan fortalecer su centro con e4. La falange central d4-e4 controla cuatro casillas de la quinta fila. Cualquier jugador de estilo agresivo con blancas la aprobaría. 10...a5 11.e4 Ah7 12.Af4 Ab4 13.Ae2 0–0 14.0–0 Los dos gladiadores cumplen con los principios generales de la estrategia. Acaso la única diferencia sea la mayor actividad de la pareja (de alfiles) blanca. 14...Rh8 Un movimiento profiláctico. Las negras se anticipan, retiran a su rey de la diagonal g8-a2 con la idea posterior de disputar el centro con el avance de sus peones. Lo hacen también porque su rey reciben Rayos X de la Dc4 y además por la existencia del A blanco que corre por casillas blancas. Son preparativos para el asalto y rompimiento del centro con peones. 15.Tfd1 Los módulos valoran equilibrio posicional. Era posible también Ca2 bajo el principio de pedirle cuentas a la pieza adversaria más activa, el Ab4. 15...Cg8= 16.Ca2 Ad6 17.Axd6 Dxd6 El centro representa una pequeña ventaja para las blancas. 18.b4 axb4+=. (18...Ce7 19.bxa5 Txa5 20.Cc3 Tb8). 19.Dxb4 Dxb4 Acaso no sea conveniente el cambio de damas en esta posición. Tras el intercambio las blancas poseen mayor espacio en flanco dama para activar sus unidades de ataque; en la posición, b7 es un peón débil. 20.Cxb4 Tfd8 Imprecisión de Van Foreest. Preferible el rompimiento mediante: 20...f5 21.e5 Ce7 22.Ac4 Ag8 23.Cd3 b6 24.Cf4 g5 25.Cxe6=, Tfc8 26.Tdb1 b5 27.axb5 Txa1 28.Txa1 cxb5 29.Ab3=. 21.Rf2 Aunque los engines valoren posición en equilibrio el rey activo en la partida viva representa una ventaja estratégica y sicológica sobre el rey arrinconado y en situación constreñida. 21...f5 22.Re3= fxe4 23.fxe4 Afirman los GMs que el peón de e6 no sólo es débil, si no que si desapareciera el peón, la casilla e6 sigue siendo débil. 23...Cf6 24.Af3 g5 25.h3+= e5?+- Lapsus. Un gravísimo error que estropea la partida y conduce a la derrota. 26.dxe5!+- 26...Cd7 (26...Txd1 27.Txd1 Ce8 28.Td7 Txa4 29.Txb7 Cg7 30.Tb8+ Ag8 31.Cxc6 Ta3+ 32.Rf2 Tb3 33.Txb3 Axb3 34.Cd4+-). 27.e6 Cc5 28.e7 El peón libre es un criminal. 28...Te8 29.Tac1 Txa4 Con frecuencia los errores aparecen en cadena. 30.Td8! 1-0- Negras rinden. 30...Ta3+ 31.Rf2 Ag6 32.Txc5+-.