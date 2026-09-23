Uzbekistán vs. China y Abdu – Ding Liren en el estelar de Samarcanda

La selección de Uzbekistán enfrenta a China en el duelo estelar de la séptima ronda de la Olimpiada de Ajedrez que se desarrolla en la legendaria Samarcanda. Ocupan invictos el primer y segundo lugar en la clasificación general con 12 y 11 puntos reales, y son el tercer (2,720 puntos Elo de promedio) y cuarto sitio (2,707) en una competencia en la que intervienen 206 cuartetas de los cinco continentes en la categoría Open. Cinco selecciones asiáticas copan los siete primeros lugares de la clasificación: 1) Uzbekistán; 2) China; 3) Armenia 11; 4) Francia 10; 5) Países Bajos 10; 6 Turquía 10; 7) India 10.

Uzbekistán ganadora del oro en la Olimpiada de 2022, llega motivada tras que en la R-6 se impuso a India su acérrimo adversario por 2 ½ - 1 ½, mientras que China consiguió una resonante victoria sobre el equipo de Alemania por 3-1.

La alienación probable del match Uzbekistán vs China: 1) Nodirbek Abdusattórov (2,762) vs (2,733) Ding Liren; 2) Javokhir Sindárov (2,778) vs. Wei, Yi; 3) Nodirbek Yakubbóev (2,685) vs. (2,710) Yu, Yangyi; y 4) Vokhidov Shamsiddin (2,654) vs (2,631) Xu Xiangyu. Recordamos que en los tableros dos y cuatro China juega con blancas, de tal manera que un choque esperado Wei, Yi – Sindárov, será una revancha de la final de la Copa Mundial 2025, en la que ganó Sindárov en el tiebreak.

Uzbekistán llega con victorias sobre Jamaica por 4-0; Perú 3 ½ - ½; Austria 3-1; Turquía 2 ½ - 1 ½; Hungría 4-0 e India 2 ½ - 1 ½.

Y China con 5 victorias y un empate: Uganda 4-0; Chile 3-1; Bulgaria 3 ½ - ½; Serbia 3-1; Armenia 2-2 y Alemania 3-1. Se espera un choque de alta calidad y de lo más cerrado.

Hoy en la R-7 están programados los siguiente matches: 1) Uzbekistán vs China; 2) Armenia vs Estados Unidos, esta escuadra aparece en el sitio 14 con 10 puntos tras perder con Alemania en la R-6; 3) Inglaterra vs India; 4) Alemania vs Turquía con la perspectiva de un juego atractivo entre Vincent Keymer y el prodigio Yagiz Erdogmus; 5) Países Bajos vs. Bulgaria; 6) Grecia vs. Azerbaiyán. En el tablero 25 México (75 posición en la siembra) vs (45) Moldavia.

El equipo de México aparece en el Open en la posición 40 con 8 puntos. La actuación individual de sus jugadores es la siguiente: 1) MI Luis Carlos Torres Rosas (2,385): 2 ½ (+2, =2,-2); 2) GM Gilberto Hernández Guerrero (2,379): 3 ½ (+3, =1, -1); 3) MF Joshua Adrián Avila Rodríguez (2,279): 2 ½ (+2,=1,-2); 4) MF Arturo Fernández Hernández (2,267): 3 ½ (+3, =1,-1); 5) Santiago Zacarías Rodríguez (2,184): 4 (+2,=1,-2).

Mujeres: 1) China 12; 2) Kazajistán 12; 3) India 10; 59) México 8 puntos. Hoy en la R-7: 1) Uzbekistán vs Eslovenia; 2) China vs Kzajistán; 3) Alemania vs India. 32) Mexico (54) vs (82) Argelia.

En la competencia femenina el seleccionado de México aparece el sitio 59 con 7 puntos: 1) MI Zenia Corrales Rodríguez (2,125): 3 (+2,=2,-1); 2) MF Paula Sofía Hernández Díaz (2,055): 3 (+3,=0,-2); 3) Tania Miranda Rodríguez (2,041): 2 ½ (+2,=1,-2); 4) CM candidata a maestra Mia Fernández Guzman García, talento de 12 años que sorprendió en 2025 al ganar el campeonato nacional en la categoría Sub 23; (2,007) 3 (+2, =2, -1); 5) CM Scarlett Daniela Olea Valle (1,975): 4 (+4,=0,-0).

Blancas: Sergio Miguel, Angola, 2,258.

Negras GM Pablo Salinas Herrera, Chile, 2,450.

Giuoco Piano, C54.

R-6: Samarcanda, Uzbekistán, 21–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Ab5 Ce4 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 0–0 10.Ae3 f5 11.exf6 Cxf6 12.Axc6 bxc6 13.Da4 Dd6 14.0–0 Cg4 15.Ce5 Cxe5 16.dxe5 Dg6 17.Tfe1 Ah3 18.g3 Dh5 19.Dd1 Ag4 20.Dd3 Txf2 21.Axf2 Axf2+ 22.Rxf2 Dxh2+ 23.Re3 Dh6+ 24.Rf2 Tf8+ 25.Rg1 Af3 26.Dd4 Dh3 27.Rf2 Ae4+ 28.Re3 Dh6+ 0–1. Si: 29.Re2 Dh2+ 30.Df2 Dxf2+ 31.Rd1 Dc2++.

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,716.

Negras: Nikita Meshkova, Letonia, 2,535.

Ruy López., C84.

R-5, Samarcanda, 20–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Cxe4 6.d4 Ae7 7.Te1 b5 8.Txe4 d5 9.Cxe5 Cxe5 10.Txe5 bxa4 11.De2 Ae6 12.f4 Dd7 13.Cc3 g6 14.f5 gxf5 15.Af4 a3 16.b3 Af6 17.Txd5 Dc6 18.De3 Tg8 19.Td1 Tg4 20.g3 Txf4 21.gxf4 Rf8 22.Tc5 Dd6 23.Ce2 Td8 24.Te5 Ad5 25.Cg3 Ab7 26.d5 Axe5 27.fxe5 Dg6 28.c4 c6 29.d6 c5 30.Tf1 Dg4 31.Txf5 Dd1+ 32.Tf1 Dc2 33.Df2 Dxf2+ 34.Txf2 Te8 35.Cf5 Ae4 36.d7 Td8 37.Cd6 Ag6 38.e6 f6 39.Cb7 1–0.