Sorpresa: Sarin derrota a Erigaisi y a Firouzja

Raya en lo inaudito. Nihal Sarin le encaja diez partidas al hilo en blitz al iraní-francés Alireza Firouzja.

Donde menos se espera salta la liebre. Nihal Sarín, de 21 años de edad, gran maestro indio a los 14 años de edad, mientras los ojos del universo del ajedrez seguían con atención las fulgurantes actuaciones del francés Alireza Firouzja y del belicoso indio Arjún Erigaisi, se corona en el espectacular y galvanizante Campeonato de Blitz que organizó la plataforma Chess.com

Acaso la mayoría de maestros y aficionados esperaban el duelo final de la Grand Final del Campeonato de Blitz entre Firouzja y Erigaisi. Pero no ha sido.

Para disputar y ganar la corona de Blitz requirió en los últimos 3 días, de ocho matches de una hora y de un global de 145 partidas al ritmo de un minuto el total de la partida. Ritmo febril, excitante en la que el jugador juega con frecuencia por intuición en una lucha en la que oscilan los aciertos y los errores, así como los elementos aleatorios del juego mismo y la asfixia de tiempo.

Campeonato Mundial FIDE, Infantil. Concluyó el domingo en Batumi Georgia el Campeonato Mundial para niños, con China como país dominante con 3 oros, 1 plata y 1 bronce.

No deja de sorprender que el niñó indio Mani Sarbartho ocuparía con su Elo de 2,311, la posición 17 en la categoría de primera fuerza de Fenamac. Bajo este prisma cualquier persona sabe que México debe hacer cambio de arriba hacia abajo o viceversa. Se camina como en el espejismo del fútbol con una imagen social, de confort agonal, pero en el ajedrez sin, obviamente, en la cultura doméstica, no es pan para las masas, que el horizonte profesional presente atractivos económicos.

Clasificación final de la Copa Mundial FIDE por edades.

Sub 8 1) Jin, Yuxian, (1,738 puntos de fuerza Elo), R. China, 9 ½; 2) Vladimir Sergeev,(1,512), Rusia, 9; 3) Zhang, Ruike, (0) R. China, 8 ½; 41) Alan Francisco Domínguez Sánchez, México, (1,530) 6 puntos (+5, =2, -4). En relación con Chess-Results, perdió -55.6 de su Elo personal. 92) Linus Emilio Jiménez Arenas, (1,421),México, 4 ½ (+4, =1, -6). Entre 118 niños.

Sub 8, niñas: 1) Yunjin, Sol, (0) R. China, 9 ½ puntos reales. 2) Ye, Xinhe, (0) China, 8 ½; 3) Saiaastha, Singh, (1,473), India, 8 ½. Participaron 92 jugadoras. México, sin representación.

Sub 10, Categoría Abierta: 1) Ulán Rizat, Kazajistán, (2,050), 9 puntos. 2) Mani, Sarbartho, (¡2,311!), India, 8 ½. 3) Sattwik, Swain, (2,054), India, 8 ½. Participaron 150 niños.

Sub 10, niñas: 1) Chen, Zhihan, (1,752) R. China, 9 puntos. 2) Alisha Bissaliyeva, (1,849), Kazajistán, 9; 3) Madinabonu Asadova, (1,704) Uzbekistán, 8 ½. Posición 72) Isabella Roxanne Rivas Rangel, 1,583, México, 4 ½ puntos (+3, =3, -5)- Perdió -70.4 puntos de su fuerza personal Elo con performance de 1,366. Participaron 94 niñas.

Sub 12, división abierta. 1) Marc Llari, (2,284), Francia, 9 Puntos. 2) Alí Poyraz Uzdemir, (2,194), Turquia, 8 ½; 3) Ramadán Tulegen, (2,232), Kazajistán, 8 ½. Posición 100) Derek Milán González Romo, (1,733 puntos Elo), México, 4 puntos (+2, =4, -5). Perdió -82.8 puntos entró con 1,733 de Elo y su performance fue de1,602. Intervinieron 118 niños.

Blancas: Nihal Sarín, India, 3,412.

Negras: Alireza Fioruzja, Francia, 3,324.

Defensa Siciliana, V. Lásker-Pélikan, Svenisnikov, B33.

R-5, Campeonato de Blitz, 27–06-2026.

1.d4 c5 2.Cf3 cxd4 3.Cxd4 Cf6 4.Cc3 Cc6 5.e4 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Ca3 b5 9.Cd5 Ae7+= Línea principal de variante Pélikan-Sveshnikov. 10.Axf6 Axf6 11.c3 Ag5 12.Cc2 Tb8 13.Ae2 0–0 14.0–0 Ce7 15.Ccb4 Ab7 16.Cxe7+ Dxe7 17.Cd5 Dd8 18.Dd3 a5 19.Tad1 b4 20.cxb4 axb4 21.Df3 Aa8 22.Ac4 Rh8 23.Ab3+=. g6 24.De2 f5 25.exf5 gxf5 26.f4 Axd5 27.fxg5 Ae4 28.h4 d5?+- 29.Txd5 Dc7 30.Tdd1 Tbd8 31.Rh2 Ac6 32.Txd8 e4+ 33.Rg1 Dxd8 34.De3 Dd6 35.Td1 De5 36.Dd4 Dxd4+ 37.Txd4 e3 38.Rf1 f4 39.Txb4 Tf5 40.Tb8+ 1–0.

Blancas: Alireza Fioruzja, Francia, 3,306.

Negras: Niahl Sarín, India, 3,430.

Apertura Reti, A07.

R-5, C. Blitz, Chess.com, 27–06-2026.

1.d3 e5 2.Cf3 Cc6 3.g3 Cf6 4.Ag2 d5 5.0–0 h6 6.e4 dxe4 7.dxe4 Dxd1 8.Txd1 Ac5 9.c3 Cxe4 10.Tf1 0–0 11.Cbd2 Cxd2 12.Axd2 Td8 13.Ae3 Axe3 14.fxe3 Ae6 15.Tfd1 Txd1+ 16.Txd1 Axa2 17.Ce1 Ae6 18.Cd3 Td8 19.Axc6 bxc6 20.Cf2 Txd1+ 21.Cxd1 Rf8 22.Cf2 Re7 23.e4 Rd6 24.Cd3 Ac4 25.Ce1 a5 26.Rf2 a4 27.Re3 f6 28.Cf3 Rc5 29.Cd2 Ae6 30.g4 0–1.