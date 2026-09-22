Sinfonía bélica de Ding Liren en su triunfo Sobre Vincent Keymer

El astro alemán Vincent Keymer, sexto del planeta, tal vez inspirado por el triunfo de Alemania sobre Estados Unidos, primero en la siembra en la Olimpiada de Samarcanda, entró a la palestra escaqueada lanzando venablos de fuego al ex monarca mundial Ding Liren, quien los eludió no sólo con maestría técnica sino con elegancia y armonía, diríase musical, una sinfonía bélica, escrita en el pentagrama de las 64 casillas. La pugna creo una partida preciosa que proyectó con su victoria al Ding en el trono de oro. En su obra maestra, de singular belleza, Ding explotó la posición del adversario con la creación de una falange en el flanco de rey. La energía de Keymer se desvaneció gradualmente y en la jugada 27 disponía de 62 segundos, contra 39´40”, para 13 jugadas; su derrota se produjo en 50 lances de un Ataque Indio, en la R-6.

Uzbekistán derrotó a India en uno de los duelos más atractivos por 2 ½ - 1 ½. El triunfo lo definió Nodirbeek Yakubbóev (2,685) sobre Nihal Sarin (2,718) en el tercer tablero tras empates entre Abdusattórov – Pragganandhaa; Sindárov – Erigaisi y Shamsiddin-Gukesh . Los campeones olímpicos sufrieron otra amarga derrota ante Uzbekistán como en la Olimpiada de Chennai.

China derrotó a Alemania por 3-1 y Francia e Inglaterra empatan. En el tablero 46) Hong Kong 1-3 México.

Mañana enfrentan en la R-7: 1) ¡Uzbekistán vs China!; 2) Armenia vs EUA; 3) Inglaterra vs India. 26) México vs Moldavia.

Blancas: Ding Liren, China, 2,733.

Negras: Vincent Keymer, Alemania, 2,764.

Ataque Indio de Rey, A08.

R-6, Olimpiada Samarcanda, 21–09-2026.

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c5 4.0–0 g6 5.d4 cxd4 6.Cxd4 Ag7 7.Cb3 0–0 8.Cc3 e6 9.e4 Cc6= 10.exd5 exd5 El quid, el dilema del peón aislado, ¡representa una fuerza o una debilidad? La importancia de la casilla d4 en la que las blancas deben colocar el centinela de Nimzowitch como base de estudio en esta posición. Mi Sistema. 11.Ag5= h6 Las blancas pierden deliberadamente un tiempo; al ser hostilizado el Ag5 debilita las casillas negras del segundo jugador, esencialmente h6 y f6. 12.Ae3 Te8 13.Dd2 Ce4 14.Cxe4 [14.Dxd5 Cxc3 15.bxc3 Dxd5 16.Axd5 Axc3=+] 14...dxe4 15.Axh6 Dxd2 16.Axd2 Axb2 17.Tae1 [17.Tad1 Ag4 18.Tde1 Af3=+] 17...Af5 18.h3 Tac8 19.g4 e3 20.Axe3 [20.gxf5 e2 21.Txe2 Txe2 22.fxg6 fxg6 23.Ae3 Txc2-+, con ventaja negra por la calidad y los peones desligados blancos.] 20...Axc2+= 21.Te2 Cb4 22.Axb7 Tc7 23.Af3= Cxa2 Posición en equilibrio e incierta. Las blancas con mayoría de peones en flanco de rey. Las negras con mayor espacio y peón libre. Ding maneja con precisión y armonía sus piezas. En su plan no debe perder de vista al “criminal” de a7. Primer paso del plan, frenarlo. 24.Cd4 Axd4 25.Axd4 Txe2 26.Axe2 Cc3 27.Aa6 Un lance antiguo que responde a la estrategia moderna: El A a6, en el papel de centinela. 27...Cd5 En la lucha como en la vida existe otro factor que gravita por encima de todo: el tiempo. Keymer ha consumido demasiado su tiempo de reflexión: Ding dispone de 39´40” y el alemán, 1´02”, se asfixia; 62” más el añadido para 13 jugadas. 28.Ta1 Con Rayos X sobre a7. 28...f6 29.Ae2 Ae4 30.f3 [30.Txa7= Tc1+ 31.Af1 Td1 32.Ta4 Cf4 33.Ac5 f5 (33...Cxh3+ 34.Rh2 Txf1 35.Txe4 Cg5=) ; 30.Axa7= Cf4 31.Af1 Ad3 32.Axd3 Cxd3+=] 30...Cf4 31.Rf2 Cxe2 32.Rxe2 Ad5 Un final con tendencia a tablas tanto por equilibrio de material como la presencia teórica de los alfiles de igual color. El A de Ding vigila la casilla a1, lo que puede hacer más activa a su torre. 33.Axf6 Tf7 34.g5 Tb7 Esta imprecisión permite a las blancas actuar con energía. Era mejor: [34...Th7 35.Th1 Th4 36.Ae5 Rf7 37.Rf2 a5 38.Td1=] 35.Ta5 Ac6 36.Tc5 Ab5+ 37.Rf2 a5 Keymer busca la victoria. En desventaja material parece preferible a6, pues mantiene equilibrio y da flexibilidad a la Tb7. 38.h4 Rf7 39.f4 a4?+- Un error, detectado al instante por los módulos, revienta los cimientos de la posición negra. El olfato del ex monarca, su conocimiento del final, visualiza un final con la creación de una falange en el ala opuesta. 40.f5! Ad7 41.h5! gxh5 42.Ad4! Axf5 [42...a3 43.g6+ Rf8 44.f6 a2 45.Txh5 Ae6 46.Th8+ Ag8 47.Ac5+ Re8 48.Txg8+ Rd7 49.Ad4+-] 43.Txf5+ Rg6 44.Ta5 a3 45.Rf3 Tb4 46.Ae3 Tb3 47.Ta6+ Rf5 48.g6 Tb4 49.g7 Tg4 50.Ad4 Negras rinden. Si 50...a2 51.Tf6+ Rg5 52.g8D+ Rh4 53.Af2+ Rh3 54.Th6 a1D 55.Txh5+ Th4 56.Dg3++. 1–0.