Sindárov posee potencial y talento ilimitado: Aronian
PUNTO DE INFLEXIÓN. A partir del diagrama, visualice, se va a jugar en partida de blitz: 30. Ch5 Axf5 31. Dxf5 Axh6 32. Cf6 Axc1 33.Txh7 Txh7 34. Dxh7 y Levon Aronian, con blancas, queda con posición ganadora ante Javokhir Sindárov en el match que EUA ganó a Uzbekistán 14-10 en Miami.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
La selección de Estados Unidos se impuso a la de Uzbekistán en el match de ajedrez rápido y blitz que sostuvieron en Miami por 14 puntos contra 10 celebrado ayer como preparación a un probable choque durante la Olimpiada FIDE de Samarcanda.
Estados Unidos alineó con Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So, Levon Aronian y Leinier Domínguez. De esta quinteta Nakamura y Domínguez darán paso para la Olimpiada a los jóvenes valores calificados Hans Moke Niemann y Awonder Liang.
Uzbekistán jugó con los cinco grandes maestros que estarán en Samarcanda: Javokhir Sindárov, Nodirbek Abdusattórov, Nodirbek Yakubbóev, Vokhidov Shamsiddin y 0 Madamínov Mukhiddin. El primer día en blitz EUA dominó por 5-3 y el segundo día por 9-7.
Levon Aronian elogió al astro uzbeko que disputará la corona mundial al GM indio Gukesh, Dommaraju. Expresó: Uzbekistán mejora año con año… Y Sindárov posee un talento ilimitado como ilimitado es su potencial. Igual puedo decir de Abdusattórov.
Resultados:
Ronda 1) 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, ½ Levon Aronian; 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán 1-0 Hikaru Nakamura, Estados Unidos; 3) Nodirbek Yakubóev, Uzbekistán ½ Wesley So, Estados Unidos. 4) Vokhidov Shamsiddin, Uzbekistán ½ Leinier Domínguez, Estados Unidos.
Ronda 2): 1) Caruana ½ Sindárov; 2) Nakamaura 1-0 Abdusattórov; 3) Aronian ½ Yakubbóev; 4) Leinier ½ Shamsiddin.
Ronda 3): 1) H.Nakamura, Estados Unidos, 0-1 Sindárov; 2) F. Caruana, Estados Unidos 1-0 Abdusattórov; 3) Aronian 1-0 M. Mukhiddin, Uzbekistán; 4) Wesley So 1-0 Shamsiddin.
Ronda 4: 1) Sindárov ½ Nakamura; 2) Abdusattórov 1-0 Caruana; 3) Yakubbóev 1-0 Aronian; 4) Mukhiddin ½ So.
Ronda 5: 1) Sindárov 1-0 So; 2) Abdusattórov 1-0 Leinier; 3) Yakubbóev 1-0 Caruana; 4) Mukhiddin 0-1 Aronian.
Ronda 6: 1) So ½ Sindárov; 2) Leinier 0-1 Abdusattórov; 3) Caruana 1-0 Yakubbóev; 4) Nakamura 1-0 Mukhiddin.
Ronda 7: 1) Aronian 1-0 Sindárov; 2) So 1-0 Abdusattórov; 3) Nakamura 1-0 Mukhiddin; 4) Caruana ½ Shamshiddin.
Ronda 8: 1) Sindárov 1-0 Caruana; 2) Abusattórov ½ So; 3) Yakubbóev ½ Nakamura; 4) Mukhiddin 0-1 Caruana.
Blancas. Levon Aronian, EUA, 2,700.
Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,680.
Apertura Vienesa, C28.
R-7, blitz, Match Estados Unidos vs. Uzbekistán, Miami.
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 Cc6 4.Cc3 Ca5 5.Df3 Cxc4 6.dxc4 Ae7 7.Cge2 d6 8.Cg3 g6 9.b3 h5 10.h3 h4 11.Cf1 Ae6 12.Ce3 c6 13.a4 Dc7 14.Ab2 a6 15.0–0–0 0–0–0 16.Rb1 Rb8 17.g4 hxg3 18.fxg3 Dc8 19.g4 Ch7 20.h4 Cf6 21.Tdg1 Th7 22.Ce2 Ra8 23.h5 gxh5 24.gxh5+- Tdh8 25.Cg3 Cd7 26.Cef5 Af8 27.Td1 Dc7 28.Ac1 Cc5 29.h6 Ac8 30.Ch5 Axf5 31.Dxf5 Axh6 32.Cf6 Axc1 33.Txh7 Txh7 34.Dxh7 Ae3 35.Ce8 Db6 36.Cxd6 Dd8 37.Dxf7 Ad4 38.De8 Dxe8 39.Cxe8 Cxe4 40.Te1 Cc3+ 41.Rc1 e4 42.Rd2 Rb8 43.Cd6 Rc7 44.Cxe4 1–0.
Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,680.
Negras: Levon Aronian, EUA, 2,700.
Apertura Inglesa, Simétrica, A38.
R-8, Blitz, Match EUA vs. Uzbekistán, Miami, 28–07-2026.
1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.g3 g6 5.d4 cxd4 6.Cxd4 d6 7.Ag2 Ad7 8.0–0 Ag7 9.Cc2 Dc8 10.b3 Ah3 11.Ab2 0–0 12.Ce3 Axg2 13.Rxg2 Td8 14.Dd2 e6 15.Tab1 Ce7 16.Tbc1 a6 17.f3 Dd7 18.Tfd1 b5 19.Dd3 Tab8 20.Td2 bxc4 21.Cxc4 d5 22.Ce5 Dd6 23.Ca4 Ce8 24.f4 Cf6 25.Tdc2 Tbc8 26.Cc5 d4 27.Cb7 Dd5+ 28.Df3 Txc2 29.Txc2 Tb8 30.Tc7 Cf5 31.Txf7 Ce3+ 32.Rg1 Ce4 33.Td7 Txb7 34.Txd5 exd5 35.Axd4 Cf5 36.Dd3 Tc7 37.Ab2 Tc5 38.b4 1–0.
Blancas: Hikaru Nakamura, EUA, 2,838.
Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,60.
Siciliana, Anillo de Maroczy, B38.
R-3, Blitz, Match EUA vs Uzbekistán, Miami, 28–07-2026.
1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Ag7 5.Ae2 0–0 6.Cf3 c5 7.0–0 cxd4 8.Cxd4 Cc6 9.Ae3 Ad7 10.Dd2 Cxd4 11.Axd4 Ac6 12.f3 a5 13.Cd5 Cd7 14.Axg7 Rxg7 15.Dd4+ e5 16.De3 Axd5 17.cxd5 a4 18.b4 axb3 19.axb3 h5 20.b4 h4 21.Tfc1 Txa1 22.Txa1 Cf6 23.Tc1 Ch5 24.b5 Cf4 25.Af1 Dg5 26.Rh1 Ta8 27.Dd2 Dd8 28.Df2 Ta3 29.b6 Tb3 30.Tc7 Tb1 31.Txb7 Dg5 32.Tc7 Cd3 33.Dg1 Dd2 34.h3 Cf2+ 35.Rh2 Df4+ 36.g3 Dxf3 37.gxh4 Cxe4 38.Dg4 Dxf1 0–1.