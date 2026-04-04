Sindárov, poderoso: KO a Naka, ¿quién lo detiene?

Le jugó con puños de acero. El ajedrez dinámico volcánico y helado del uzbeko Javokhir Sindárov, de tan sólo 20 años de edad, su cálculo profundo y exacto, doblegan a Hikaru Nakamura, el segundo mejor jugador del planeta en poder Elo (2,810), un hombre capaz de realizar más de 60 movimientos en un segundo, pero que ayer en la mañana necesitó poco más de una hora y cuarto (1 h, 17´44”) con el fin de realizar el movimiento 13.h4 al percibir que su juego de riesgo, activo, en el que sacrificó dos peones en la apertura a cambio de conservar la pareja de alfiles, empezaba a mostrar fisuras en el juego posicional.

Se refleja en el tablero, con luz meridiana que, en el juego infinito e inasible de ajedrez, la inteligencia del ser humano no puede resolver las posiciones, con los elementos del juego posicional, acumulados, descubiertos y aportados por Paul Morphy, Reti, Rubinstein, Capablanca, Alekhine, Kárpov, Carlsen…, en poco más de un siglo, ni con la imaginación ni el cálculo profundo. Valorar y trazar con exactitud un plan exige algo que con frecuencia se escurre como el agua por las manos. Flota la frase de Tarrasch: entre la apertura y el final, los dioses crearon el medio juego.

La victoria de Sindárov ocurrió en la jugada 61 de un Gambito de Dama, V. Semi-Eslava. Es líder y único invicto después quinta ronda del Torneo de Candidatos que se realiza en Pegeia, puerto de Pafos, Chipre. El astro uzbeko con 2,745 puntos Elo juega para una perfomance de 3,114 que le reportan 20.1 puntos con lo que salta a la posición 5 del planeta con 2,765.1. Su compatriota Abdusattórov aparece en 4º con 2,780.

Fabiano Caruana derrotó ayer al alemán Matthías Bluebaum y le rompió el invicto de una cadena de cuatro tablas consecutivas. Las partidas Praggnanandhaa – Esipenko y Giri – Wei, Yi terminaron en tablas.

En el flujo y reflujo instantáneo del Elo, Caruana intercambia posiciones con Nakamura; asciende al 2º lugar con 2,802 y Naka con su actuación de -0, =3,-2 ocupa el 3er sitio con 2,795.8.

Polémica fascinante y apasionada, de lo más subjetiva y especulativa sin que llegue a ninguna conclusión satisfactoria, pues se pueden formular tantos argumentos a favor como en contra, es comparar en todos los deportes quien es el mejor de todos los tiempos. Hipotéticamente si Sindárov llegase a ganar el TdeC y derrotase a D. Gukesh, quien sería el mejor de todos los tiempos ¿él o Fischer? ¿Sindárov o Carlsen, o Kaspárov? Ya la consideración es prematura.

Siempre me ha parecido que Carlsen se desvío al ajedrez aleatorio al vislumbrar que podría perder la corona ante un veinteañero de la nueva generación. ¡Qué más debe demostrar un ajedrecista que alcanza la corona mundial? Fischer ya no defendió su título ante Kárpov y ahora el burbujeo de alta clase no concede larga vida al campeón como ha sucedido con la fugaz monarquía de Ding, Liren y, con los acontecimientos actuales, no parece muy firme la corona en las sienes de Gukesh.

Clasificación Ronda 5: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 4 ½ (+4, =1, -0); 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 3 ½; 3) Anish Giri, Países Bajos, 2 ½; 4) Praggnanandhaa, India, 2 ½; 5) Matthias Bluebaum, Alemania, 2; 6) Wei, Yi, China, 2; 7) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 1 ½; 8) Andrey EsipenkRusia, 1 ½.

Resultados R-5: 1) Pragg ½ Esipenko; 2) Caruana 1-0 Bluebaum; 3) Naka 0-1 Sindárov; 4) Giri ½ Wei, Yi.

Ronda 6: 1) Esipenko vs Wei, Yi; 2) Sindárov vs. Giri; 3) Bluebaum vs. Naka; 4) Pragg vs. Caruana.

LXXI Nacional, Querétaro. Martínez Alcántara acordó el empate con el peruano Jorge Cori en 15 jugadas de una Española en la R-6 después de superar a los GM Gilberto Hernández y JC González Zamora, en el LXXI Campeonato de Querétaro. Alcántara es líder con 5 ½ de 6.

Blancas: Hikaru Nakamura, EU, 2,810.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

GdeD, Semi-Eslava, D31.

R-5, TdeC, Pafos, Chipre, 03–04-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e4 dxe4 5.Cxe4 Ab4+ 6.Ad2 Dxd4 7.Axb4 Dxe4+ 8.Ae2 Ca6 9.Ad6 Más común es 9.Aa3 Ad7 10.Cf3 c5 11.0–0=+. 9...Dxg2 10.Af3 Dg5 11.Ce2 Naka ha sacrificado dos peones a cambio de activarse y conservar la pareja de alfiles que en teoría compensa. 11...Ce7 12.Cg3 0–0 13.h4?!–+ Naka pensó 1 hora 17´44” y su lance es un error. 13.Ce4= Da5+ 14.b4 Dd8 15.Tg1=. 13...Da5+ 14.b4 Cxb4 15.0–0 Te8! Única, cualquier otra pierde. 16.Dd2 c5 17.Tad1 Cf5! 18.Cxf5 exf5 19.Df4 Cc6 Lances exactos como engine. 20.Rh1 Cd4 21.Tg1 g6 22.Ad5–+ Ae6 23.Axb7 Ce2 24.Dd2 Dxd2 25.Txd2 Cxg1 26.Axa8 Txa8 27.Rxg1 Td8 28.Af4 Txd2 29.Axd2 Axc4 Final ventajoso en el duelo de A de diferente color y la mayoría en ambos flancos. Naka prolonga su agonía. 30.Ae3 Axa2 31.Axc5 a5 32.f4 f6 33.Rf2 Rf7 34.Aa3 Re6 35.Af8 a4 36.Re3 Rf7 37.Ab4 h6 38.Rf2 g5 39.Rg3 Ad5 40.Aa3 Ae4 41.Ac1 gxh4+ 0–1.