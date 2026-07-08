Sindarov, doble victoria, en el Memorial Naroditsky

En fecha casi coincidente con la sanción de un año por parte de la FIDE, al ex monarca mundial Vladimir Krámnik, por acoso moral, ciber acoso y abuso sicológico, se celebra el Memorial Daniel Naroditsky en Charlotte, Carolina del Norte, con gran respuesta de la comunidad ajedrecística internacional y estadounidense. La competencia se celebró del 3 al 5 de julio.

El astro uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años, desafiante oficial a la corona mundial de ajedrez en poder de Dommaraju Gukesh, se impuso en el certamen de blitz, con 7 ½ puntos reales, en un grupo en el que participaron Hikaru Nakamura, segundo del planeta en clásico, el uzbeko Mukhiddin Madaminov, reciente vencedor de la III Copa de Uzbekistán en Tashkent y otros maestros de la elite: Gélfand, Ponomariov, Leinier Domínguez, Wesley So…

Además Sindárov, de 20 años de edad, ganó el certamen de ajedrez rápido, al ritmo de 10 minutos, tras igualar la competencia en 6 puntos al GM indio Chitambaram Aravindh, y vencerlo por 2-0 en el tie break al ritmo de tres minutos.

Peter Giannatos, director de la competencia y fundador del Centro de Ajedrez de Charlotte expresó: “Danya fue un jugador y creador de contenido de talla mundial, por lo que reunir a los mejores del mundo bajo un mismo techo en Charlotte es el mejor homenaje a su legado”, “Nos enorgullece organizar este evento en honor de Daniel Naroditsky y celebrar su vida con la comunidad global que tanto lo quería”.

Clasificación final del Memorial en blitz, después de nueve rondas:

1).Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 7 ½ (+6, =3, -0). 2) Wesley So, Estados Unidos, 6 (+5, =2, -0); 3) Ethan Sheehan, 17 años de edad, (2,416), Estados Unidos, 6 (+5, =2, -2); 4) Andy Woodward, Estados Unidos, 5 ½, (+5, =1, -2) 5) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, (+4, =2, -3); 6) Madaminov, Mukhiddin, Uzbekistán, (+4, =1, -4); 7) Samuel Sevian, Estados Unidos, 3 (+2, =2, -5); 8) Boris Gélfand, Israel, 3 (+1, =4, -3); 9) Semen Khanin, Rusia, (+2, =0,-7); 10 Vasil Durarbayli, Azerbaiyán, (+1, =1, -7).

Clasificación final en la modalidad de Rápido con la presencia de 93 jugadores.

Blancas: Boris Gélfand, Israel, 2,592.

Negras: Javokhir Sindárov, India, 2,680.

Defensa India de Rey, Sistema Clásico, E91.

R-8, Memorial Naroditsky, Rapid&Blitz, 05–07-2026.

1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 0–0 5.d4 d6 6.Ae2 c5 7.d5 e6 8.0–0 exd5 9.exd5 Ag4 10.h3 Axf3 11.Axf3 Cbd7 12.Dc2 Te8 13.Ag5 h6 14.Ad2 a6 15.a4 Dc7 16.Tae1 Ce5 17.Ae2 Te7 18.f4 Ced7 19.Af3 Tae8 20.Txe7 Txe7 21.Te1 Txe1+ 22.Axe1 Dd8 23.De2 Ce8 24.Ad2 Rf8 25.g3 Db6 26.Ae1 Db3 27.a5 Db4 28.Cd1 Db3 29.Cc3 b6 30.Ae4 bxa5 31.Ad3 a4 32.Dc2 Db4 33.Rf1 Cb6 34.Cd1 Db3 35.Dxb3 axb3 36.Ac3 Ca4 37.Axg7+ Rxg7 38.Re1 g5 39.Rd2 gxf4 40.gxf4 Rf6 41.Ae2 Cg7 42.Ag4 h5 43.Ae2 h4 44.Ag4 Cf5 45.Rd3 Cd4 46.Ad7 Cb6 47.Ag4 a5 48.Cc3 Re7 49.Ad1 a4 50.Cb1 Cf5 51.Ca3 Cg3 52.Cb5 Cf5 53.Cc3 Cd4 54.Ag4 Rd8 55.Ad1 Rc7 56.Ah5 f6 57.Ag4 Rb8 58.Ad1 f5 59.Cb1 Ra7 60.Ca3 0–1.

Blancas: Javokhir Sindáorv, Uzbekistán, 2680.

Negras: Andzy Woodward, Estados Unidos, 2,496.

Defensa Siciliana, Cerrada, B23.

R-5, Memoria Naroditsky, Rapid&Blitz, 04–07-2026.

1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.f4 g6 4.Cf3 Ag7 5.Ab5+ Ad7 6.Ac4 Cc6 7.d3 e6 8.f5 Cf6 9.fxe6 Axe6 10.0–0 0–0 11.Ab3 Cd7 12.Ag5 Db6 13.Rh1 Cde5 14.Cxe5 Cxe5 15.Cd5 Axd5 16.Axd5 Rh8 17.Dd2 Tae8 18.c3 Da6 19.d4 cxd4 20.cxd4 Cc6 21.Af6 Db6 22.Tad1 Cb4 23.Ab3 Axf6 24.Txf6 Txe4 25.h3 Cc6 26.Dh6 Dd8 27.Tdf1 Te7 28.Axf7 Cxd4 29.Axg6 Txf6 30.Txf6 Tg7 31.Axh7 d5 32.Ag6+ Rg8 33.Af7+ 1–0.

Santos Latasa gana EL Magistral de León al vencer por 3 ½ ½ a Le, Quan Liem.

Blancas: Le, Quang Liem, Vietnam, 2,731.

Negras: Jaime Santos Latasa, España, 2,615.

Inglesa, B13.

R-2, XXXIX Magistral de León, rápido, 05–07-2026.

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c5 4.0–0 e6 5.c4 d4 6.e3 Cc6 7.d3 Ad6 8.exd4 cxd4 9.Cbd2 h6 10.Ch4 0–0 11.f4 a5 12.Ce4 Ae7 13.Cxf6+ Axf6 14.Cf3 Te8 15.g4 e5 16.g5 e4 17.dxe4 hxg5 18.fxg5 Ae5 19.Cxe5 Cxe5 20.b3 d3 21.Ab2 Ag4 22.Dd2 Ae2 23.Tf5 Db6+ 24.Rh1 Cg4 25.Df4 De3 26.Ac3 Dxf4 27.Txf4 a4 28.b4 Ce5 29.c5 Tad8 30.Af1 Af3+ 31.Ag2 d2 32.Txf3 Cxf3 33.Axf3 Td3 34.Axd2 Txf3 35.b5 Tf2 36.Ae3 Tb2 37.c6 bxc6 38.b6 Txe4 39.Ag1 Tc4 40.Td1 c5 41.Td6 Tc1 42.g6 fxg6 43.Txg6 Rf7 44.Tg5 Txb6 45.Txc5 Txc5 46.Axc5 Tb1+ 0–1.