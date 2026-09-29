Sin sus luminarias China domina en Olimpiada Samarcanda
DESTRUCTORA COMBINACIÓN. Juegan blancas. La adolescente china Lu, Miaoyi, (2,371), 16 años, oro en el tercer tablero, derrota a Meruert Kamalidenova, (2,413), de Kazajistán, en la la séptima ronda de la Olimpiada de Samarcanda. Miaoyi se impuso en cuatro jugadas a partir del diagrama.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
Por sexta ocasión la selección femenina de China conquista la Olimpiada que se realizó del 16 al 27 de septiembre en la legendaria Samarcanda con la presencia de 189 cuartetas. La batalladora Zhu Jiner, de 24 años, y la talentosa maestra internacional de 16 años, Lu Miaoyi, ganaron además al conseguir oro olímpico en los tablero 1 y 2. Se podría decir que China envió a Samarcanda a su equipo B pues dejó fuera a cuatro de sus principales luminarias a Hou Yifán, con el más alto elo del planeta, a Ju, Wenjun, campeonato mundial y a Lei Tingjie campeona nacional 2017 quienes ocupan los tres primeros lugares en el escalafón de China así como Tan Zhongyi, ex monarca mundial quinta en el escalfón
Clasificación final, R-11, Mujeres: 1) China, 20 puntos reales: 2) Kazajistán, 18; 3) India, 17; 4) Estados Unidos 17; 5) Polonia 17; 6) Armenia 17; 7) Mongolia 17; 8) Georgia 16; 9) Vietnam 16; 10) Eslovenia 16; 11) Turquía 16; 12) Francia 15; 13) Uzbekistán 15; 14) Bulgaria 15; 15) Inglaterra, 15. 67) México 12.
Composición y resultado por equipos: 1) China: 1) Zhu Jiner 7 (+5, =4, -0); 2) Song, Yuxin 8 (+5, =6,-0) ; 3) Lu, Miaoyi 9 ½ (+8, =3, -0); 4) Yan, Tiangi , 3 ½ (+3, =1, -1); 5) Zhai, Mo 5 (+3, =4, -1) . Las maestras chinas ganaron 24 partidas, empataron 22 y sólo perdieron dos juegos en sus tableros 4 y 5.
2) Kazajistán: 1) B. Assaubayeva 6 ½ (+3, =7,-0); 2) A.Nurman 7 (+5, =4, -1); 3) M. Kamalidenova 5 (+3, =4, -2); 4) Elnaz Kaliakhmet 7 ½ (+7, =1, -1); 5) Zarina Nurgaliyeva 3 (+2, =2, -1).
3) India: 1) Humpy Koneru 7 (+4, =6, -0); 2) Vaishali, Rameshbabu 2 ½ (+1, =3, -2); 3) Divya, Deshmukh 6 ½ (+4, =5, -1); 4) Vantika, Agrawal 6 (+5, =2, -1); 5) Savitha, Shri 9 (+8, =2, -0).
67) México: 1) Zenia Corrales Jiménez 5 ½ (+4, =3, -2); 2) Paula Sofía Hernández Díaz 5 (+5, =0, -4); 3) Tania Rodríguez Miranda 4 ½ (+4, =1, -4); 4) Mia Fernanda Guzmán García 4 (+3, =2, -3); 5) Scarlett Daniela Olea Valle 6 ½ (+6, =1, -2).
Premios. Ganadoras de oro, plata y bronce, por tableros:
Tablero 1) 1) Zhu, Jiner, China; 2) Carissa Yip, Estados Unidos; 3) Humpy Koneru, India.
Tablero 2) 1) Alice Lee, Estados Unidos; 2) Mariam Mkrtchyan, Armenia; 3) Sing Yuxin, China.
Tablero 3) 1) Lu Miaoyi, China,; 2) Divya Deshmukh; 3) Bella Khotenashvili.
Tablero 4) 1) Elnaz Kaliakhmet, Kazajistán; 2) Ineymig Hernández Gil, Cuba; 3) Vantika Agrawal, India.
Tablero 5) 1) ) Shri B. Savitha, India; 2) Thi Mai Hung Nguyen, Vietnam; 3) Vesna Mihelic, Eslovenia.
Blancas: Zhu Ijner, China, 2,550.
Negras: LilitMkrtchian, Armenia, 2,352.
India de Dama, E14.
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.e3 Ab7 5.Ad3 c5 6.Cc3 cxd4 7.exd4 d6 8.0–0 Ae7 9.a3 0–0 10.b4 a6 11.Ab2 Cbd7 12.Te1 Te8 13.Tc1 Af8 14.Af1 g6 15.Cd2 Tc8 16.Cb3 Tc7 17.Tc2 Da8 18.Ac1 Tec8 19.Ae3 Ce4 20.Cxe4 Axe4 21.Tc1 Ac6 22.Cd2 Ab7 23.Af4 Te8 24.c5 e5 25.Ag3 bxc5 26.bxc5 dxc5 27.dxe5 Te6 28.Cc4 Ag7 29.Dd2 Cf8 30.Cd6 Ad5 31.Da5 Dc6 32.Dxa6 Dxa6 33.Axa6 Ta7 34.Ac8 Txa3 35.Axe6 Cxe6 36.Ta1 Tc3 37.Tec1 Tb3 38.Tcb1 c4 39.Txb3 cxb3 40.Td1 Ac6 41.Cc4 Ah6 42.Td6 Ab5 43.Ca3 Ae2 44.Tb6 Ad1 45.Cc4 Ac1 46.Ca5 Cc5 47.Tb8+ Rg7 48.e6 Cxe6 49.Ae5+ Rh6 50.Cxb3 Aa3 51.Cd4 Cxd4 52.Axd4 Ag4 53.Af6 g5 54.Tg8 Ac1 55.h4 1–0.
Blancas: MI, Lu Miaoyi, China, 2,371.
Negras: Meruert Kamaldenova, Kazajistán, 2,412.
Pirc B07.
R-7, Samarcanda, 23–09-2026.
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cbd2 Ag7 4.e4 d6 5.Ad3 0–0 6.0–0 c5 7.c3 cxd4 8.cxd4 Cc6 9.Te1 a5 10.h3 Cd7 11.d5 Cce5 12.Ab5 a4 13.Tb1 Cxf3+ 14.Cxf3 Cc5 15.Ag5 h6 16.Af4 Da5 17.Af1 Ad7 18.b4 axb3 19.axb3 Ac3 20.Te3 Rh7 21.e5 Af5 22.exd6 exd6 23.Tc1 Ab2 24.Axd6 Axc1 25.Dxc1 Cxb3 26.Db2 Cc5 27.Dd4 b6 28.g4 Ac2 29.Axf8 Txf8 30.Te7 Da3 31.Df4 Rg8 32.d6 Ce6 33.Df6 Ae4 34.Ce5 Cg5 35.d7 Da8 36.Txf7 Cxf7 37.Cxf7 Dd5 38.Cxh6+ Rh7 39.De7+ 1–0.
Blancas: Alice Lee, EU, 2,453.
Negras: Sabrina Vega, España, 2,363.
GdeD, D35.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Cbd7 5.cxd5 exd5 6.Dc2 Ab4 7.Af4 0–0 8.e3 Ch5 9.Ag5 Cdf6 10.Ad3 h6 11.Ah4 g5 12.Ag3 Cxg3 13.hxg3 Rg7 14.a3 Axc3+ 15.Dxc3 Cg4 16.Ce5 c6 17.Ac2 Df6 18.f3 Cxe5 19.dxe5 De7 20.0–0–0 Th8 21.f4 Ag4 22.f5 f6 23.Td4 h5 24.e6 Tad8 25.Tf1 c5 26.Td2 b5 27.Rb1 The8 28.Ab3 c4 29.Ad1 Td6 30.Axg4 hxg4 31.Tfd1 Ted8 32.e4 a5 33.Txd5 Txd5 34.exd5 Db7 35.d6 b4 36.axb4 De4+ 37.Dc2 1–0.