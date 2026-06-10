Shankland supera a Sión; ¡25 lances +99% precisión!

Qué difícil es el camino del ajedrecista de alto nivel. La partida que perdió el talento mexicano Sión Galaviz Medina, de 21 años, ante el estadounidense Sam Shankland, la pugna áspera en el tablero, progresión de estirar un hilo hasta llevarlo al punto de ruptura, y el tiempo comparativo marcado en los relojes, reflejo de poder y preparación, proyecta la realidad cruda, dura, del ingente esfuerzo que se requiere en la aspiración y búsqueda de aproximarse al objetivo de los 2,700 puntos Elo.

Fue un duelo de un GM de elite como lo es Shankland, 34 años, contra un GM latinoamericano de 2,513 en proceso evolutivo. La victoria de Shankland se produce en 33 movimientos de una Siciliana Rossolimo contra el fianchetto de Rey, en la R-9, recta final del Campeonato Continental Americano FIDE-Fenamac, en Oaxtepec, Morelos.

En el tablero, equilibrio posicional. En los cronómetros el esfuerzo y reflexión de Sión Galaviz por descubrir y realizar las jugadas exactas con el propósito de rechazar la ofensiva de las blancas, lo lleva a consumir el tiempo al grado que se anticipa el destino de la partida.

Lectura de tiempo: 12: 1 h, 32´23 – 53´44; 18: 1h 34´34” – 34´22”; 29: 1h 12´34” – 01´40”.

Observe el lector algo admirable de este juego: durante 25 jugadas Shankland y Sión alcanzaron una precisión de 99.4 % y 99.3 de lo indicado por el módulo de cálculo de Stockfisch 15 de la plataforma Chess.com. Los cronos marcaban 1 hora 25´32” contra 13´15”.

Shankland sacrificó la calidad, por tercera ocasión en el Torneo -entregar una torre por pieza menor con perspectivas a largo plazo expresan uno de los componentes dinámicos de su estilo y superior comprensión del juego posicional- y ganó un peón central en el medio juego. Ya había sacrificado calidad ante los colombianos Rayo López y Christian Camilo en la R-2 y R-3.

Creó una poderosa y amenazante falange d5-e5 contra el peón retrasado d7, sin que el fiel de la balanza se inclinara. Pero el tiempo corría y la tensión se acentuaba.

No sólo el ajedrez, en cualquier actividad deportiva o profesional, sin garantía de éxito, exige el ejercicio diario de un mínimo de 8 a 12 horas diarias conjugada con disciplina y voluntad indeclinable de esfuerzo. Y de preferencia en un entorno de primer nivel agonal.

Compiten 126 jugadores de 19 países al ritmo clásico de 90 minutos con 30 segundos adicionales desde el primer movimiento bajo el Sistema Suizo a 9 rondas. El principal estímulo lo representa la calificación directa de los cuatro primeros lugares a la Copa Mundial FIDE 2027.

Clasificación Ronda 9: 1) Sam Shankland, Estados Unidos, 8; 2) Juan Carlos Obregón, México, 7; 3) Sandro Mareco, Argentina, 7; 4) Emmanuel Jiménez, García, Guatemala, 6 ½; 5) Alexandr Fier, Brasil, 6 ½; 6) Sión Galaviz Medina, México, 6 ½; 7) Jorge Cori, Perú, 6 ½; 8) Yago de Moura Santiago, Brasil, 6; 9) Isidro Berdyaes, Cuba, 6; 10) Fernado Peralta, Argentina, 6; 11) Carlos Sandoval, México, 6; 12) Lennis Martínez, Cuba, 6; 13) Santiago López Rayo, Cuba, 6; 14) Luis Carlos Torres Rosas, México, 6; 15) Santiago Avila Pavas, Colombia, 6.

Resultados R-9: 1) Shankland 1-0 Galaviz; 2) Mareco 1-0 Jiménez García; 3) JC Obregón 1-0 Lennis Martínez; 4) Sánchez Negreiros 0-1 Jorge Cori; 5) Fier 1-0 Kevin Noboa; 6) Sandoval ½ Peralta; 7) Avila Pavas ½ Isaac García.

Ronda 10; 1) ¡Mareco vs Shankland!; 2) Fier vs. JC Obregón; 3) Cori vs Yago de Moura; 4) Galaviz vs. Jiménez García; 5) Peralta vs. Julio César Díaz Rosas, México; 6) Avila Pavas vs. Esteban Valderrama, Colombia.

Blancas: Sam Shanlkland, Estados Unidos, 2,647.

Negras: Sión Galaviz Medina, México, 2,513.

Siciliana, Rossolimo, fianchetto, B31.

R-9, Campeonato Continental Americano, Oaxtepec, 08–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.0–0 Ag7 5.c3 Cf6 6.Te1 0–0 7.d4 d5 8.e5 Ce4 9.Ae3 cxd4 10.cxd4 Db6 11.De2 Ad7 12.a4 a6 13.Ad3 Cb4 14.a5 De6 15.Axe4 dxe4 16.Cg5 Dg4 17.Dc4 Cd3 18.Cc3 Cxe1 19.Txe1 Ac6 20.h3 Dc8 21.d5 Ab5 22.Dxe4 Dc4 23.Dxc4 Axc4= Ambos GMs juegan con la precisión de las máquinas de cálculo. 24.Ac5 Tfe8 25.f4 Tad8= 26.Td1 Ab3 27.Td3 Ah6 28.Ab6 Td7? posición crítica. +- (+3.99). (28...Axg5 29.Axd8 Axf4 30.Ac7 f6 31.d6 exd6 32.exd6=) 29.Cxf7! Axf4 [29...Rxf7 30.e6+ Rf6 31.exd7 Rf7 32.dxe8D+ Rxe8 33.Td4+-] 30.e6 Tc7 31.Ce2 Tc1+ 32.Cxc1 Ac4 33.Td1 1–0.