Shankland, JC Obregón y Sandoval ganan con negras

La competencia es áspera, difícil y con una brizna de elementos aleatorios. El sistema Suizo enfrenta en las primeras rondas a jugadores con igual número de puntos, no de igual nivel. En la R-1 se escenifica un combate de débiles contra poderosos. No obstante, de 126 jugadores de 19 países, que participan en el XIX Campeonato Continental Americano “Jorge Vega In Memoriam” sólo tres ajedrecistas han logrado hilvanar cuatro victorias consecutivas; en la última ronda lo hicieron con las piezas negras el GM Sam Shankland, de Estados Unidos, y los mexicanos el GM Juan Carlos Obregón y el MI Carlos Sandoval.

Un atractivo combate escenifican Juan Carlos Obregón, con residencia en Nuevo León, uno de los GM más notables del país, quinto en fuerza Elo, y el de Kevin Noboa Silva, de 27 años, de la región del Chimborazo y con la experiencia de cuatro Olimpiadas, la última en Budapest.

Obregón, de 37 años, cubano de Buena Vista, Las Tunas, que representa a México desde el 2022, con negras, ofreció una demostración de mayor superioridad del juego posicional y profundidad de cálculo. Creó en el medio juego mayoría de peones en flanco Dama y remató el final de T y C y la amenaza de coronación de un peón en la 2ª fila contra T, A del sudamericano.

El certamen que organiza la FIDE en forma conjunta con la Fenamac, en Oaxtepec, Morelos, consta de once rondas y los ganadores de los cuatro primeros lugares recibirán como estímulo el derecho de competir en la Copa Mundial 2027, donde se reparten plazas para el Torneo de Candidatos FIDE.

Clasificación R-4: 1) Sam Shankland, Estados Unidos; 2) Juan Carlos Obregón, México, 4; 3) Carlos Sandoval Mercado, México, 4; 4) José Cardoso, Colombia, 3 ½; 5) Diego Rodrigo, Puerto Ricio, 3 ½;

6) Emmanuel Jiménez, Costa Rica, 3 ½; 7) Alexsandr Fier, Brasil, 3 ½; 8) Kevin Novoa, Ecuador, 3; 9) Christian Ríos Gómez, Colombia, 3 ½; 10) Kebert Solares, Cuba, 3.

11) Mareco Delgado, Puerto Rico, 3; 12) Fernando Peralta, Argentina, 3; 13) Pablo Salinas Herreras, Chile, 3; 14) Lennis Martínez, Cuba, 3; 15) Manuel Campos, Colombia.

Otros: 19) Sandro Mareco, Argentina, 3; 24) Jorge Cori, Perú, 3; 25) Sión Galaviz, México, 3.

Hoy en la R-5 enfrentan: 1) ¡Obregón vs Shankland! 2) Sandoval vs Cardoso; 3) Fier vs Emmanuel García, Costa Rica 4) Diego Flores vs Jorge Cori; 5) Esteban Valderrama, Colombia vs. Fernando Peralta, 6) Mareco vs Marco Delgado, Perú. 8) Kebert Solares, Cuba vs. Sión Galaviz.

NORWAY CHESS. En duelos decisivos Alireza Firouzja (14 ½ puntos) con blancas enfrenta al líder Wesley So (15 ½) y el sublíder Praggnanadhaa, R. (15) va contra Vincent Keymer, mientras que Carlsen, quien ayer perdió en Armagedón ante So, sin perspectivas titulares, cierra su participación contra el monarca mundial Dommaraju Gukesh.

Resultados Ronda 9, clásico: Firouzja ½ Keymer; So ½ Carlsen y Gukesh 0-1 Praggna. En Armagedón: Wesley So 1-0 Carlsen y Keymer 1-0 Fioruzja.

La kazaja Bibisara Asaauyeva, cuando falta una ronda, se corona en el Norway Chess de Oslo. No obstante que perdió en Armagedón ganó un punto que se combinó con la victoria de la china Zhu Jiner sobre la india Divya Deshmukh. Con este resultado Bibisara alcanzó 15 ½ puntos y Jiner ocupa el segundo lugar con 13 puntos.

Blancas: Kevin Noboa Silva, Ecuador, 2,398.

Negras: Juan Carlos Obregón Rivero, México, 2,446.

Defensa Pirc, B07.

R-4, Campeonato Continental Americano, Oaxtepec, Morelos, 04–06-2026.

1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cge2 c6 5.g3 b5 6.Ag2 b4 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8+ Rxd8 9.Cd1 a5 Las negras y sus alfiles disponen de mayor espacio. 10.f3 Cbd7 11.Ae3 Ac5 12.Cc1 Re7 13.Af1 Td8 14.Ac4 Ce8 15.Cd3 Ad4 JC Obregón con sentido posicional juega con la idea de dañar la estructura. 16.Axd4 exd4 Negras con micro-ventaja estratégica en función a su mayoría en el flanco Dama. 17.a3 Cd6 Desarrollo y hostilización a la pieza activa. 18.Ab3 Aa6 19.C1f2?–+ Mejores opciones axb4 o e5. 19...a4 20.Aa2 bxa3 21.bxa3 Cb5 22.Cb4 Ab7 23.0–0 Cxa3 24.Axf7 c5 25.Cd5+ Axd5 26.Axd5 Cxc2 27.Axa8 Cxa1 28.Ac6 Cb3 Con tres peones libres, el resto es técnica. 29.Cd3 a3 30.Ad5 Tb8 31.Tf2 Ca5 32.Ta2 c4 33.Txa3 cxd3 34.Txd3 [34.Txa5 Tb1+ 35.Rf2 d2 36.Ab3 Txb3 37.Re2 Cb6+-] 34...Ce5 35.Td1 Tb2 36.Tf1 d3 37.f4 Cg4 38.Ta1 Ce3 39.Txa5 d2 40.Ta7+ Rd6 41.Ta6+ Rc5 42.Ta5+ Rb4 0–1.