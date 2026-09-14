Seria oposición tendrá India en la defensa de sus dos coronas de oro

Los principales astros del tablero llegan a Samarcanda con el fin de mostrar las excelencias del ajedrez en la 46 Olimpiada que se va a realizar del 16 al 27 de septiembre con la presencia de 208 equipos en la categoría abierta y 192 en mujeres, lo que supera los 380 conjuntos de hace dos años. Cuatro selecciones Estados Unidos, India, Uzbekistán y China, con elo promedio superior a los 2,700 puntos, son las cuartetas con mayores perspectivas a la corona. India la super potencia que conquistó los dos oros en hombres y mujeres, en 2024 en Budapest, tendrá seguramente una mayor oposición.

El sábado el ex monarca mundial Viswanathan Anand en sencillo y emotivo ceremonial en India entregó la antorcha olímpica a Javokhir Sindárov, prodigioso veinteañero desafiante oficial del monarca mundial Gukesh Dommaraju, que aparece en el cuarto tablero de la selección India.

El certamen ofrece grandes atractivos entre ellos la presencia de la nueva generación siglo XXI entre los que sobresalen jóvenes menores de 20 años, jugadores de meteórico progreso, entre los que figura Yagiz Kaan Erdogmus, de 16 años y el argentino Faustino Oro, de 12, entre un racimo de larvas de genio en agraz.

En el marco de la competencia se elegirá a un nuevo presidente de la Federación Internacional (FIDE), tras la declinación del ruso Arkady Dvorkovich obligado por la sanción de la Unión Europea por el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Dvorkovich hizo un brillante papel. El pasado miércoles 9 hubo una exposición de ideas los tres candidatos, empresarios y millonarios Timur Turlov, de Kazajistan, que cuenta con la solidaridad de Viswanathan Anand; y los alemanes Jan Henric Buettner y Wadim Rosenestein. Nunca se había visto tan gran interés por las riendas de la FIDE, organismo que ha crecido tanto en calidad, número y aspectos financieros-crematísticos.

La primera de once rondas se jugará el próximo miércoles 16.

Conócelos, nombres y fuerza:

1) Estados Unidos, 2,753 puntos Elo: 1) Fabiano Caruana, 2,789; 2) Wesley So, 2,774; 3) Levon Aronian, 2,725; 4) Hans Moke Niemann, 2,725; 5) Awonder Liang, 2,693. Capitán GM John Donaldson.

2) India, 2,735. 1) Praggnanandhaa, Ramesbabu, 2,761; 2) Arjún Erigaisi, 2,759; 3) Nihal Sarín, 2,718; 4) Gukesh, Dommaraju, 2,703; 5) Vidit, Santosh Gurajthi, 2,697. Capitán: GM Srinath Narayanan.

3) Uzbekistán, 2,720. 1) Javokhir Sindárov, 2,778; 2) Nodirbek Abdusattórov, 2,762; 3) Nodirbek Yakubbóev, 2,685; 4) Shamsiddin, 2,654; 5) Mukhiddin Madaminov, 2,611. Capitán: Rustam Kasimdzhanov, ex monarca mundial.

4) República China, 2,707: 1) Wei, Yi, 2,752; 2) Ding, Liren, 2,733; 3) Yu, Yangyi, 2,710; 4) Xu Xiangyu, 2,631; 5) Kong, Xiangrui, 2,549. Capitán: GM: Yang, Wen.

5) Alemania, 2,677: 1) Vincent Keymer, 2,764; 2) Matthias Bluebaum, 2,662; 3) Frederick Svane, 2,655; 4) Alexandr Donchenko, 2,625M 5) Rasmus Svane, 2,610. Capitán: GM Jan Gustafsson.

6) Países Bajos, 2,675: 1) Anish Giri, 2,757; 2) Jorden Van Foreest, 2,706; 3) Loek Van Wely, 2,643; 4) Erwin L´Amy, 2,595; 5) Casper Shoppen, 2,582. Capítán: GM Jan Smeets.

7) Azerbaiyán, 2,667. 1) Shakhriyar Mamedyarov, 2,720; 2) Aydin Suleymanli, 2,664; 3) ;Mahammad Muradli, 2,653; 4) Rauf Mamedov, 2,631; 5) Eltaj Safarli, 2,616. Capitán: Teimour Radjábov.

8) Hungría, 2652. 1) Richard Rapport, 2,726; 2) Peter Leko, 2,676; 3) Benjamín Gledura, 2,620; 4) Tamas Banusz 2,587; 5) Gleb Dudin, 2,560. Capitán GM Csaba Balogh.

9) Francia, 2,638. 1) Máxime Vachier-Lagrave, 2,718; 2) Etienne Bacrot, 2,620; 3) Marc´Andria Maurizzi 2,612; 4) Jules Moussard 2,602; 5) Maxime Lagarde 2,593. Capitán: GM Sebastian Maze.

10) Armenia 2,637: 1) Haik M. Martirosyan 2,664; 2) Robert Hovhaninsiyan 2,643; 3) Shan Sargissian 2,630; 4) Gabriel Sargissian 2,610; 5) Manuel Pegtrosyan 2,569. Capitán: GM Arman Pashikian.

75) México, 2,328. MI Carlos Torres Rosas 2,385; 2) GM Gilberto Hernández 2,379; 3) MF Joshua Avila Rodríguez 2,279; 4) MF Arturo Fernández Hernández 2,267; 5) MF Santiago Rodríguez Zacarías 2,184. Capitán, árbitro David Encinas Varela. La presencia del ex titular de la Asociación de Chihuahua se debe a la cultura silvestre e improvisación del titular de Fenamac Raúl Hernández, quien estropeó el proceso selectivo.