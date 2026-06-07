Obregón, líder solitario del Continental Americano

En posición relativamente adversa el GM Juan Carlos Obregón Rivero explota en forma magistral un blúnder, del MI Carlos-Sandoval, y se encarama en la punta, en solitario, en el Campeonato Continental Panamericano “Jorge Vega In Memoriam”, organizado por FIDE - Fenamac, en Oaxtepec Morelos, con la presencia de 126 ajedrecistas de 19 países.

Es la primera ocasión que en la sexta ronda de un certamen de tal magnitud dos mexicanos disputan el primer tablero y que tres figuran entre los cinco primeros.

Se trata de una competencia que intensificará gradual, dureza, esfuerzo y dificultad en las cinco rondas restantes esencialmente por dos razones: porque en el sistema Suizo enfrentarán los mejor preparados, los que estén en mejor forma, y porque los cuatro primeros alcanzarán el derecho de una plaza en la Copa Mundial FIDE 2027 que les permitirá medirse con la elite del planeta.

El nivel de competencia ofrece normas y títulos de Gran Maestro, Maestro Internacional, Maestro FIDE.

El tiempo destruye, disuelve. En duelo de líderes Carlos Sandoval, con las piezas negras, no solo ha neutralizado la ofensiva del GM neoleonés JC Obregón, la rechaza y entra a un final ventajoso con peón libre en flanco de dama, pero, camina en la frágil, resbaladiza y quebradiza zona del zeitnot. Ha consumido demasiado tiempo de reflexión. Su movimiento 36. …Cd6-c4? Es agresivo, ataca a la Dama blanca; no le lleva más de 7 segundos en decidir y mover el caballo. Es un grave error. JC Obregón responde con golpe táctico que traza imagen de mate en la octava, el destino del juego cambia de signo. Sandoval abandona después de 42 movimientos de una defensa Siciliana.

El tercer líder, el prestigioso excampeón nacional de Estados Unidos, Sam Shankland, acuerda rápido empate en 12 jugadas de una India de Rey ante el brasileño Alexandr Fier, monarca de su país en 2005 y que fuese 76 del mundo hace tres lustros.

En la ronda anterior Alexandr Fier, (2,553), de 38 años, maestro de gran experiencia y clase, “escapa” de una derrota ante el MI costarricense Emannuel Jiménez García (2,349), quien, en zeitnot, no puede visualizar una combinación ganadora y empata por jaque perpetuo. Muy compleja la situación porque Fier amenazaba mate en dos y coronar un peón libre. Con respeto, acaso a Jiménez como a Sandoval les falte un poco de mayor dedicación al estudio de los finales artísticos.

Clasificación después de la ronda 6: 1) Juan Carlos Obregon Rivero, México, 5 ½; 2) Sam Shankland, Estados Unidos, 5; 3) Lennis Ramírez, Cuba, 5; 4) Sión Galaviz Medina, México, 5.

Grupo con 4 ½ puntos: 5) Juan Carlos Sandoval, México; 6) Alexandr Fier, Brasil; 7) Fernando Peralta, Argentina; 8) José Cardoso, Colombia; 9) Sandro Mareco, Argentina; 10) Emmanuel Jiménez García, Costa Rica; 11) Santiago López Rayo, Colombia; 12) Isidro Berdayes, Cuba; 13) Diego Flores Quillas, Perú; 14) Winston Cu Hor, Guatemala.

Grupo con 4 puntos: 15) Joshua Avila Rodríguez, México; 16) David Arenas, Colombia; 17) Mark Plotkin, Canadá; 18) Santiago Avila Pavas, Colombia; 19) Manuel Campos, Colombia; 20) Jorge Cori, Perú. 21) Pablo Salinas Herrera, Chile; 23) Isaac García, México; 33) Thalia Cervantes Landeiro, EU.

Resultados R-6: 1) Obregón 1-0 Sandoval; 2) Fier ½ Shankland; 3) López Rayo ½ Mareco; 4) Cardoso vs Flores Quillas; 5) Lennis Martínez vs Santiago Avila; 6) Sión Galaviz vs Manuel Campos.

Emparejamiento R-7; enfrentaban anoche: 1) JC Obregón vs Sión Galaviz; 2) Shankland vs Lennis Martínez; 3) Flores vs Fier; 4) Cu Hor vs. Peralta; 5) Mareco vs Berdayes; 6) Jiménez García vs. José Cardoso; 7) Sandoval vs López Rayo. 8) Campos Gómez vs. Jorge Cori.

Blancas: GM Juan Carlos Obregón, México, 2,446. Negras: Carlos Sandoval, México, 2,422. Siciliana B54.

R-6, Campeonato Continental Americano, Oaxtepec, 05–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Ad7 4.c4 Cc6 5.d4 cxd4 6.Cxd4 Cf6 7.Cc3 g6 8.h3 Cxd4 9.Axd7+ Dxd7 10.Dxd4 Ag7 11.Ae3 0–0 12.Dd3 Tfc8 13.0–0 De6 14.b3 Cd7 15.Ad4 Axd4 16.Dxd4 De5 17.Dd2 Cf6 18.f4 Dc5+ 19.Rh2 b5 20.Cxb5 Cxe4 21.De2 d5 22.Tac1 Cd6 23.b4 Db6 24.Cc3 e6 25.cxd5 Dxb4 26.Df3 Db7 27.Tb1 Dc7 28.Tfc1 Dd7 29.dxe6 Dxe6 30.Te1 Dc4 31.Cd5 Rg7 32.Tbc1 Dxa2 33.Cc7 Tab8 34.Dc3+ Rg8 35.De5 Tb2 36.Tg1 Cc4? (Tb2-d2-/+) 37.Ce6 f6 38.Dxf6 Tb7 39.Tgd1 Db2 40.Td8+ Txd8 41.Dxd8+ Rf7 42.Cg5+ 1–0.