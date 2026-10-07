Nacional de EU con 12 GMs Caruana por su 6ª corona

El Campeonato Nacional cerrado de los Estados Unidos que principiará este sábado reúne a 12 de los mejores 17 jugadores del ranking regional en el que el gran maestro Fabiano Caruana, intentará conquistar su sexta corona tras hilvanar cuatro consecutivas del 2022 al 2025 en un certamen de elevada calidad, categoría XVIII de la FIDE con promedio de 2,684 puntos Elo. La competencia se anuncia del 9 al 21 de octubre en un certamen round robin de once rondas en partidas de ajedrez clásico y una premiación global de 402,000 dólares que serán distribuidos entre hombre y mujeres. La sede, el Club de Ajedrez Saint Louis.

Caruana es el segundo jugador en alcanzar cuatro títulos consecutivos como lo hicieron Bobby Fischer entre 1957 y 1961. En la competencia femenina Carissa Yip va por su quinta corona nacional y cuarta consecutiva, pero en esta ocasión tendrá una fuerte adversaria en Alice Lee; ambas ocuparon el tablero 1 y 2 en la reciente Olimpiada de Samarcanda, Uzbekistán, donde el equipo femenino, al igual que el de hombres, en el Open, ocuparon la cuarta posición.

Los 24 jugadores deberán llegar hoy; mañana se realizará el ceremonial de inauguración con el sorteo de colores y el sábado tendrá lugar la primera ronda que se jugará al ritmo de 90 minutos por 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida con un adicional de 30 segundos desde la primera jugada.

Los gladiadores son: se cita su posición, en el ranking FIDE correspondiente al país primero del mundo con Elo promedio de 2,723:

2) Fabiano Caruana 2,784; 3) Wesley So, 2,770; 5) Levon Aronian 2,725; 6) Hans Moke Niemann, 2,717; 7) Samuel Sevian, 2,708; 8) Awonder Liang 2,685; 9) Ray Robson, 2,659; 10) Jeffery Xiong, 2,656; 11) Sam Sankland, 2,646; 13) Grigory Oparin, 2,638; 14) Mishra Abhimanyu, 2,636; 17) Andy Woodward, 2,619.

Mujeres: 1) Carissa Yip, 2,484; 2) Alice Lee, 2,467; 3) Irina Krush, 2,404; 4) Rachael Li, 2,380; 5) Jennifer Yu, 2,354; 6) Tatev Abrahamyan, 2,353; 7) Anna Sargsyan 2,353; 8) Rosa Atwell, 2,325; 10) Anna Zatonskih, 2,319; 11) Paikidze Nazi, 2,309; 12) Thalia Cervantes, 2,247; 15) Megan Paraguay, 2,234.

Precioso final de Andrey Esipenko, líder solitario.

Blancas: Andrey Esipenko, Rusia, 2,680.

Negras: Aleksey Gogánov, Rusia, 2,507.

Inglesa, Erizo, A30.

R-4, 79 CN de Rusia, Rostov del Don, 05–10–2026.

1.Cf3 1...c5 2.c4 Cf6 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.0–0 g6 6.d3 Ag7 7.e4 d6 En esa estructura se puede anticipar la importancia que jugará la casilla d5, cabeza de playa para las blancas como la casilla d4 para las negras, tanto en el aspecto táctico como en el estratégico. 8.Cc3 0–0 9.h3 Cc6 10.Ae3 Tc8 11.Dd2 Cd7 12.Tab1 a6 Generalmente la sólida formación Erizo se da con el peón en e6 y se produce con frecuencia tanto en la Inglesa como en la Siciliana. Las negras ceden espacio pero en en un momento dado pueden hacer un rompimiento adecuado y activar sus unidades. 13.Ah6 Cde5 14.Axg7 Cxf3+ 15.Axf3 Rxg7 16.Ag2 Cd4 17.a4 Antes de la natural y fuerte f4 impiden la ruptura en b5. 17...a5 Como sea b6 ante la ausencia del AR es débil al igual que en teoría d3 y b2 de las blancas como peones retrasados. 18.f4 e5 19.f5 f6 20.h4= Tc7 21.Tf2 gxf5 No es conveniente abrir la columna g y desarticular los peones. La casilla h5 se manifiesta como objetivo. 22.exf5 Axg2 23.Rxg2 Naturalmente no [23.Txg2?? Cf3+ y ganan las negras.] 23...h5 24.Cd5 Los caballos ocupan las cabezas de playa formadas en la apertura. Es más fuerte el caballo blanco porque la D no puede estar cuidando b6. 24...Tcf7 25.Te1 Tg8 26.Te4 Rh7 27.Dd1 Rh6 Lucha por la defensa de h5 y la casilla g4. 28.Ce3 Tfg7 29.g4 hxg4 30.Cxg4+ Rh7 31.Rh2 Equilibrio indican los engines; siempre y cuando los ajedrecistas jueguen como lengines. 31...Th8 32.Ce3 De8 33.Tg2 Txg2+ 34.Rxg2= Tg8+ 35.Rh3 Df8? El descuido de h5 con el lance rutinario conduce a un final ganador tras la simplificación. Error estratégico. 36.Dh5++- Dh6+- 37.Dxh6+ Rxh6 Los cambios favorecen a las blancas. Sitúe mentalmente Cd5, toca b6 y f6. 38.Tg4 Txg4 39.Rxg4 Cb3 40.Cd5! Rg7 41.Rf3 Cd4+ 42.Re4 Ce2 43.Cxb6 Cg3+ 44.Rd5 Cxf5 45.Re6 Cxh4 46.Rxd6 Rf7 47.Rxc5 f5 48.Rd5 f4 Esipenko ha previsto, en el ataque, por cálculo e intuición este final por el adelanto de tiempo en el tablero. Lo que además requiere técnica finalista. 49.Cd7 f3 50.Cxe5+ Rf6 51.Re4 Negras rinden.